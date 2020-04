Onko sinullakin mökillä laiton vessa? Laki on yksiselitteinen

Mökillä oleva saavihuussi voi olla laiton.

Mökeiltä löytyy nykyisin monenlaisia vessaratkaisuja. Jotkut nauttivat moderneista vesivessoista sisällä, toiset käyvät pihan perällä vessassa, joka on tehty ”reikä ja saavi alla” -ratkaisulla.

Laittomaksi saavihuussi muuttuu, jos pohjaan on puhkaistu reikiä ja nesteet valuvat suoraan maahan, kertoo tiedotteessa Biolan.

Biolanin Taloustutkimuksella kesällä 2019 teettämä tutkimus kertoi, että suomalaisten mökeillä 47 prosentilla on ulkohuussissa reikä ja sen alla saavi.

– Suomen laki kertoo yksiselitteisesti, miten käymäläjätteen kanssa pitää toimia. Kuivakäymälän ja kompostin on oltava tiiviillä pohjalla. Nestettä ei saa valua maahan. Mökkiläisten on hyvä muistaa myös se, että käsittelemätöntä käymäläjätettä ei saa haudata maahan. Vessan jätesaavia ei saa missään nimessä tyhjentää suoraan maakuoppaan, vaan se pitää kompostoida, Biolanin kuivakäymälöiden tuoteasiantuntija Katja Havukainen muistuttaa tiedotteessa.

Muista sijoittaa kompostikäymälä oikein

Biolanin selvityksen mukaan joka neljänneltä vapaa-ajan asunnolta löytyy kompostoiva kuivakäymälä ja toinen neljännes on varustettu vesivessalla.

Jos mökillä on kuivakäymälä, on muistettava muutama perusasia. Malleja on ensinnäkin erilaisia, aina kompostoivasta pakastavaan ja polttavaan malliin.

Kekkilä muistuttaa sivuillaan, että sopivan kuivikekäymälän valinnassa huomioidaan ensisijaisesti käyttäjien määrä ja puuceen sijainti mökillä.

Pakastavan ja polttavan kuivakäymälän pystyy asentamaan mökille sisään, vaikkapa komeroon. Pakastava tarvitsee vain pistorasian, polttavalle pitää tehdä myös ilmanvaihto, muistuttaa Biolan.

Kompostoiva huussikäymälä ei vaadi toimiakseen sähköä tai vettä. Jälkikompostoitumiselle tulee varata vähintään vuosi, muistuttaa Kekkilä.

Huussin sijoittamisessa tulee tarkastaa kuntakohtaiset rakennusmääräykset. Aivan naapurin rajalle käymälää ei tule sijoittaa.

– Käymälää ei saa rakentaa välittömästi talousvesikaivon yläpuolelle, ei oman eikä naapurin, muistuttaa myös Käymäläseura Huussi verkkosivuillaan.

Kompostoivaan kuivakäymälään asennetaan painovoimainen ilmanvaihto. Jotta se toimii kunnolla, on ilmanvaihtoputkien oltava suoria. Jos putkia vedetään huussin ulkopuolelle mutkien kautta, syntyy hajuhaittoja.

– Älä tee mutkaa matkaan. Tämä sääntö kannattaa pitää mielessä, kun käymälän ilmanvaihtoa asennetaan. Mutkalle vedetty ilmanvaihtoputki on valitettavasti asennusten yleisin moka. Onneksi se on helposti korjattavissa ja hajuhaitoista päästään saman tien eroon, Havukainen kertoo.

*Biolanin Taloustutkimuksella vuonna 2019 teettämään tutkimukseen vastasi 498 henkilöä, jolla on vapaa-ajan asunto käytössä. Vastaukset painotettiin väestöä vastaavaksi sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.