Jo vuosia miehensä työn perässä maailmalla muuttanut Mira kertoo, mikä expat-elämäntyylissä mättää

Kunnollinen asettuminen on hirveän hidasta, työlästä ja vaikeaa, kertoo monta vuotta expat-elämää viettänyt Mira Jalomies.

Expatriaateilla eli expateilla tarkoitetaan usein jonkin yrityksen tai muun tahon lähettämiä ulkomaantyöntekijöitä perheineen.

Yhdessä maassa tai paikassa asuminen on yleensä tilapäistä, ja asemapaikka voi muuttua monta kertaa. Vaikka jokainen ulkomaankeikka on hieno ja ainutlaatuinen kokemus, elämäntyylissä on myös kääntöpuolensa.

1. Kuplaan jämähtäminen

Koen eläneeni expat-elämää siitä lähtien, kun muutimme mieheni työn vuoksi Brasiliaan ja sieltä tänne Malesiaan. Tuon ajan olen nököttänyt expat-kuplassa.

Olen asunut ja hengaillut lähinnä muiden kaltaistemme ulkomaalaisten kanssa, ja tutustunut yllättävän harvaan paikalliseen. Koen tietäväni edellisen ja nykyisen asuinmaani asioista häkellyttävän vähän, enkä voi kehuskella sulautuneeni oikein millään tavalla etenkään tähän malesialaiseen kulttuuriin.

Rio de Janeirossa sai nauttia hienoista rannoista ja maisemista, mutta piti myös oppia sietämään turvattomuuden tunnetta ja loputonta byrokratiaa.

Miksi olisin? Kunnollinen asettuminen on hirveän hidasta, työlästä ja vaikeaa, joten miksi nähdä sitä vaivaa, kun tämä on kuitenkin vain väliaikaista.

Silti tunnen toisinaan syyllisyyttä siitä, että kuorin vain kermat päältä – tutustun ihan tietoisesti asuinmaahani aika pinnallisesti ja valikoidusti, ja koetan lähinnä nauttia sen parhaista puolista.

Teenkö asialle jotain? En todellakaan.

Päinvastoin muutun yhä laiskemmaksi. Brasiliassa opettelin sentään vähän portugalia, mutta koska Malesiassa pärjää englannilla, ei ole tarvinnut yrittää senkään vertaa.

2. Vanhasta elämästä luopuminen

Expattiuteen liitetään herkästi mielikuvia luksuselämästä ja huolettomasta joutenolosta, jossa lähinnä löhötään altaalla, matkustellaan ja ollaan kuin lomalla.

Ulkopuolinen näkee helposti vain sen, mitä toinen saa, eikä sitä, mistä hän joutuu luopumaan – kodista, työstä, läheisistä, harrastuksista ja usein lähes kaikesta, mikä liittyy entiseen elämään.

Yhtäkkiä pitäisi kehitellä uusi elämä ja siihen mielekäs sisältö.

Se on paitsi mahtava mahdollisuus, myös pirunmoinen homma – varsinkin sille toiselle aikuiselle, joka ei useinkaan voi tehdä työtä, tai ei ainakaan sitä, mihin on tottunut.

Kodin käsite hämärtyy. Onko kotini yhä se Suomi, josta muutin pois kauan sitten? Vai onko se tämä Malesia, jossa asumme valmiiksi kalustetussa ja sisustetussa asunnossa, ja johon koetamme ostaa mahdollisimman vähän yhtään mitään, jotta kaikki olisi helppo pistää taas jonain päivänä pakettiin.

3. Jatkuvat jäähyväiset

Expat-elämän parhaita puolia on kansainvälinen kaveripiiri, joka syntyy kuin itsestään. Näissä ympyröissä on tavallista helpompi tutustua ihmisiin, koska kaikki ovat samassa tilanteessa, ja aika yksin.

Toisaalta monet tuttavuudet ja ystävyydet ovat vain hetkellisiä, ja kuolevat yhtä nopeasti kuin syntyivät. Jos itse ei muuta pois, toiset muuttavat. Kun kerran erotaan, on hyvin mahdollista, ettei nähdä koskaan enää.

Taakse on jäänyt monia ystäviä, joita tapasin joskus miltei joka päivä, mutta joita en ole sittemmin nähnyt edes somessa.

Raastavinta on seurata, kuinka lapset joutuvat hyvästelemään parhaita kavereitaan liki jokaisen kouluvuoden jälkeen.

4. Ainainen epävarmuus

Expatin elämä on lyhytjänteistä vuosi kerrallaan -elämää. Pidemmälle tulevaisuuteen voi vain arvailla. Miten pitkään täällä asutaan? Minne seuraavaksi mennään? Välillä ei voi suunnitella edes parin kuukauden päästä koittavaa kesälomaa, koska ei tiedä, saako sitä ennen viisumin uudistettua.

Monet ulkomaantyösopimukset tehdään pariksi vuodeksi kerrallaan – se on lyhyt aika, kun ensimmäinen vuosi on sopeutumista, ja toinen jo mahdolliseen pois lähtöön valmistautumista.

Monesti ei voi kuin odottaa. Kun byrokratiasta ja paperisodasta lopulta selvitään, koko elämä voi mullistua hetkessä ja hirveässä kiireessä.

5. Vaikeus palata entiseen

Joillekin expat-kokemus on vain kerran elämässä -repäisy ja irtiotto. Aika usein ensimmäinen kerta johtaa kuitenkin toiseen ja kolmanteen.

Tunnen todella monia, joille expattiudesta on muotoutunut vähän huomaamatta kokonainen elämäntapa, josta on hyvin vaikea enää irtautua.

Ei ole olemassa mitään työtä, kotia ja entistä elämää, joihin palata. Harvasta paikasta löytyy järkihintaisia kansainvälisiä kouluja, joissa lapset voisivat jatkaa opiskelua englanniksi.

Ja entäpä, kun on tottunut vaeltamaan paikasta toiseen. Jos ei enää osakaan pysähtyä tyytyväisenä yhteen paikkaan? Jos ei enää osaakaan luoda ympärilleen mitään pysyvää.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.