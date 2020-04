Kauppakikka karkottaa mökille tunkevat yllätysvieraat: ”Testattu ja hyväksi havaittu”

Ilta-Sanomien lukijat kertovat konsteista, joilla ei-toivotut yllätysvieraat saa lähtemään mökiltä pois.

Yllätysvieraat mökillä eivät ole monen viereen, käy ilmi Ilta-Sanomien mökkiaiheisen artikkelin kommenttiosuudesta. Pahimpia ovat yllätysvieraat, jotka eivät tuo ruokaa mukanaan, eivät auta mökin töissä ja jäävät asumaan pidemmäksi aikaa.

Lukijat kertovat kokemuksensa ikävistä yllätysvieraista mökillä ja siitä, miten kutsumattomia vieraita saa näpäytettyä.

Mökille tullaan Ruotsista asti

– Meidänkin mökille ovat sukulaiset ja tuttavat aina tunkemassa, ihan Ruotsista asti. ”Olen tulossa Suomeen, voisin asustella viikon mökillänne, se varmaan käy” on kuultu.

Antenniasentaja tuppautui kylään

– Meillä oli mökki rantasaunalla Virroilla. Piti saada tv toimimaan. Serkulla oli sähköliike ja firma teki satunnaisesti antenniasennuksia. Tilasin asentajan paikalle ja homma hoitui, televisio pelasi hyvin.

Maksoin työn ja sanoin asentajalle ja hänen vaimolleen, että voitte yöpyä rantasaunalla. Meni pari viikkoa, ja asentaja vaimoineen tuli yllättäen mökille. Sanoivat, että ”teillähän on tuo rantasauna vapaana, ajattelimme, että voisimme olla siellä yötä”. Samanlainen tilanne tuli eteen taas parin viikon päästä. Silloin ilmoitin kohteliaasti, että tämä mökki on yksinomaan tarkoitettu meidän perheelle. Tämän jälkeen pariskunta ei ollut tuntevinaan minua.

Yllätysvieraille sanon, että mukavaa, kun tulitte, tervetuloa. Pitääkin lähteä käymään kaupassa, kertoo yksi lukijoista.

Yllätysvieraille toimii kauppakikka

– ”Yllätysvieraille sanon, että mukavaa, kun tulitte, tervetuloa. Pitääkin lähteä käymään kaupassa, lähteekö joku mukaan?” Kaupassa huomaan, että kortti jäikin mökille, toisen takin taskuun, 20 kilometrin päähän. Testattu ja hyväksi havaittu.

Ota avuksi venematka

– Mökki kannattaa hankkia sopivan venematkan päästä. Silloin eivät kaikki kutsumattomat vieraat pääse kyläilemään.

Passita kyläilijä kauppaan

– Näille kutsumattomille vieraille kannattaa aina keksiä jotain lisähommaa tai muuta ”mökkikivaa”. Loppuu vierailut aika lyhyeen, kun ei tarjoa ruokaa tai kahviakaan, ennen kuin työt on tehty.

Käytä päiväunikikkaa

– Jos on ei-toivottuja vieraita, ei tarvitse edes vastata kännykkään. Voi kertoa olleensa päiväunilla tai vastaavaa. Ei siis kuultu.

Heittäydy kipeäksi

– Jos ei itse pidä kiinni omista rajoistaan, löytyy aina sellaisia, jotka ovat valmiita käyttämään hyväksi. Sosiaalisesti hyväksyttävä tapa pitää kiinni omista rajoista on vieraiden paneminen töihin.

Toinen, hieman kyseenalaisempi keino on heittäytyä sairaaksi aina kun kutsumattomat vieraat tömähtävät tontille: pää on kipeä, selkä ei kestä ja ärhäkkä ripuli on iskenyt.

Toivotan kaikki ei toivotut vieraat tervetulleeksi seuraavalla tavalla: "Ihanaa, että kuitenkin tulitte talkoisiin”, kertoo yksi.

Tervetuloa talkoisiin

– Mulla on mökin nurkalla iso määrä työkaluja. Toivotan kaikki ei-toivotut vieraat tervetulleeksi seuraavalla tavalla: ”Ihanaa, että kuitenkin tulitte talkoisiin. Voitte aloittaa huusin tyhjennyksellä.”

”Mitäs sä täällä teet?”

– Hyvin yksinkertaista. Jos joku tulee mökille ilman kutsua, kysyn, että mitäs sä täällä teet. Usein alkavat änkyttää, että kun ajettiin ohi. Vastaan että ei ole mahdollista, kun tulitte autolla. Mökki on nimittäin lähimmältä isolta tieltä 25 kilometriä niemen kärkeen. En päästä vieraita sisälle, vaan ollaan terassilla, kyllä ne puolen tunnin sisällä tajuavat, että olisi aika vaihtaa maisemaa.

Hanki pieni mökki

– Helpoin ratkaisu on hommata riittävän pieni mökki, johon ei mahdu kuin oma porukka. Silloin kukaan ei kutsu itseään vierailulle, ainakaan yöksi.