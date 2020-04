Elisan lempiväristä ei jää epäselvyyttä – tämä keltainen koti suorastaan pursuu iloa!

Elisan koti on kuin sisustettu pääsiäistä varten – paitsi että koti on iloisen keltainen vuoden ympäri.

Nokialla asuvan Elisa Luomarannan kotikuvat saavat mielen virkistymään kuin taikaiskusta.

Ilmeinen syy mielenmuutokselle on väri, jolla 1930-luvulla rakennettu koti on sisustettu. Kirkkaankeltaista on kaikkialla minne katseensa laskee. Tästä kodista on hillitty skandityyli kaukana.

– Keltainen väri on niin piristävä. Sisustuksessani se tuottaa minulle arkeeni iloa ja innostusta, Luomaranta kertoo Ilta-Sanomille.

Elisa Luomarannan kodissa keltaista on kaikkialla, minne katseensa laskee.

Keltaisella sisustaminen ei ole Luomarannalle hetken päähänpisto tai ajankohtainen trendi.

Nainen valitsi nimittäin ensimmäisen oranssinkeltaisen tapettinsa jo 10-vuotiaana omaan huoneeseensa.

Luomarannan nykyisessä kodissa keltainen on päässyt valloilleen vähän joka huoneessa. Keinutuoli, lipasto, valaisimet ja tekstiilit ovat keltaisia, samoin useat sisustusesineet.

Keinutuoli on tietenkin keltainen.

Suosikkikohta sijaitsee tupakeittiön nurkassa, ikkunan alla. Puusohvan ympärille levittäytyvät keltaiset tyynyt, viltit ja verhot.

– Paikka sijaitsee ihanimman ikkunamme alla. Siitä on kiva katsella järvelle ja unelmoida, tietenkin keltainen kahvikuppi käsissä, Luomaranta kertoo.

Lempipaikassaan Luomaranta istuu keltainen kahvikuppi kädessä.

Ei ole ihme, että juuri Luomaranta on valinnut keltaisen sisustuksensa kulmakiveksi. Naisella tuntuu riittävän samaa energiaa, jota keltainen värikin pursuaa.

Hyvinvointialan ammattilainen on valmistunut terveystieteiden maisteriksi, terveydenhoitajaksi, mindfulness-ohjaajaksi ja ryhmäliikunnanohjaajaksi. Ensi vuonna Luomarannan olisi vielä tarkoitus valmistua ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi.

Keltainen on symboli Luomarannelle tärkeitä asioita, kuten hymyä, hyvinvointia, ja aurinkoenergiaa.

Pääsiäisenä kotia ei tarvitse sisustaa erikseen. Rairuoho, tiput, virpomisoksat ja keltaiset tulppaanit riittävät.

Vapaa-ajallaan Luomaranta kirjoittaa blogia Elluyellow ja julkaisee sosiaalisessa mediassa tuhansia seuraajia saaneita sisustuskuvia.

Luomarannan viesti on tietenkin se, että keltainen sopii loistavasti monenlaiseen sisustukseen.

– Jos tykkäät vähän modernimmasta sisustuksesta, keltaisen yhdistäminen mustavalkoiseen on tosi kaunista. Jos taas haluat enemmän irrotella, kokeile vaikkapa yhden huoneen sisustamista keltaisen värin ilotulituksella – ja huomaa, miten piristävästi se vaikuttaakaan, nainen vinkkaa.

Keltaista löytyy myös yläkerrasta.

Virpomisoksat ovat tietenkin keltaisessa maljakossa.

Varma tapa kokeilla keltaista on lisäillä muutamia keltaisia yksityiskohtia sinne tänne.

– Ja yhdistäminen valkoiseen toimii varmasti. Se tuo levollisuutta energisen värin rinnalle.