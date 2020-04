Minna puhdisti uskomattoman likaisen rasvasuodattimen Remontti-Reiskan kikalla: ”En olisi uskonut sen puhdistuvan millään”

Kuumalla vedellä on ihmeitä tekevä voima. Minnan pitkään puhdistamatta ollut rasvasuodatin puhdistui nopeasti yksinkertaisella kikalla.

Muistatko rasvasuodattimen, liesituulettimen osan, joka tulisi puhdistaa aika ajoin?

Rasvasuodattimen putsaaminen ei ole pelkästään hygieniastaan turhantarkkojen puuhastelua, vaan ihan oikeasti tärkeä siivousrasti, jolla on vaikutusta myös paloturvallisuuteen.

Rasvasuodatin sitoo rasvahiukkasia ja poistaa käryjä sitä paremmin, mitä puhtaampi rasvasuodatin on. Jos liesituulettimesta alkaa pudota rasvaa liedelle, on se merkki siitä, että pesuväli on venynyt liian pitkäksi.

Rasvaa pääsee myös tuuletinpesään ja hormiin.

Kaikkien kotitalousoppien äiti, eli Martta-järjestö muistuttaa, että palovaara voi syntyä, kun suodattimeen kertyvä rasva hankaloittaa ilman kulkua hormissa.

Siksi rasvasuodatin kannattaa pestä säännöllisin väliajoin, vähintään kerran vuodessa.

Yksinkertaiset ohjeet rasvasuodattimen putsaukseen Erilaisia tapoja pestä rasvasuodatin on useita. Jos käyttöohjeet sallivat, suodattimen voi laittaa vaikkapa astianpesukoneeseen.

Seuraavan kikan on testannut Helsingissä asuva Minna. Hän sai kymmenen vuotta pesemättä olleen rasvasuodattimen puhdistumaan hienosti ohjetta noudattamalla.

– Liesituulettimen suodatin oli niin uskomattoman likainen, etten olisi koskaan uskonut sen puhdistuvan millään. Päätin kuitenkin yrittää, ja ihme kyllä kiehuva vesi sulatti pinttyneen rasvan! Ei se tietenkään uudenveroiseksi puhdistunut, mutta huomattava parannus tapahtui, Minna kertoo.

Irrota rasvasuodatin ja laita se tiskialtaaseen, jossa on kuumaa vettä ja astianpesuainetta.

Ohjeet liesituulettimen puhdistukseen antaa Petterinkulma Kiinteistö Oy:n videolla tv:stä tuttu Remontti-Reiska Jorma Piisinen.

Puhdista rasvasuodatin näin:

Asettele rasvasuodatin tiskialtaaseen, jossa on kuumaa vettä ja astianpesuainetta.

Anna rasvasuodattimen liota jonkin aikaa, jotta rasva sulaa.

Kokeile toimivaa kikkaa: kaada altaaseen kattilallinen kiehuvaa vettä. Mitä kuumempaa vesi on, sitä nopeammin rasva liukenee.

Putsaa rasva astiaharjaa apuna käyttämällä.

Huuhtele ja kuivaa ennen takaisin laittamista.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 5.11.2018.