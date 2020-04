Mökin pikkuruinen ”kauhukeittiö” koki täydellisen muodonmuutoksen: ”Ei ole todellista!”

Suvun yhteinen mökki ja etenkin sen vanha keittiö muuttuu Huvila & Huussi -tiimin käsissä hirviöstä kaunottareksi.

Huvila & Huussin maanantain jakson muutoskohteena nähdään suuren suvun yhteinen mökki Lehmis.

Mökki on ollut vuosikymmenien ajan kovalla käytöllä. Koko suku on ollut mökille aina tervetullut, mutta huonona puolena on ollut, ettei kukaan ole tarttunut yhteisomistuksessa olleen mökin remonttihommiin.

Oleskelutilat ennen muutosta.

Huvilan & Huussin tiimiltä suku toivoo muutosta erityisesti mökin keittiöön, joka on saanut epäimartelevan lempinimen kauhukeittiö. Suku toivoo myös lisää tilaa yhteiselle olemiselle. Samalla toiveena on, että mökin ”Lehmis-henki” säilyy.

Lehmiksen keittiö oli saanut epämairittelevan lempinimen kauhukeittiö. Keittiö ennen muutosta.

Tiimi onnistuu loistavasti. Lisää valoisuutta mökkiin saadaan valkoisilla puitteilla, mutta myös osa vanhasta säilytetään. Suvulle tärkeää on erityisesti se, että vanha kaappi löytää paikkansa myös uudistuneessa mökissä.

Katso upea muutos artikkelin yllä olevalta videolta!

Oleskelutilat muutoksen jälkeen.

Remontin jälkeen mökki on omistajiensa toiveiden mukainen. Etenkin uusittu keittiö kerää tyylipisteet.

Keittiö muutoksen jälkeen.

– Ei ole todellista! Mä luulin, että en vois enää enempää yllättyä! Siis onko tää se meidän kauhukeittiö, Aino hehkuttaa uudessa, aiempaa suuremmassa keittiössä.

– Hirviöstä kaunottareksi, Ainon setä Jusa tiivistää.

Mökki näyttää ja tuntuu edelleen Lehmikseltä.

Lehmiksen henki säilyi, mikä ilahdutti sukumökin omistajia.

