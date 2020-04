Ammattilaiset kertovat, miten keittiön ilmeen uusii pikkurahalla: 5 loistavaa ideaa

Keittiöremontti kuuluu kodin kalleimpiin remontteihin, mutta myös pienellä rahalla voi saada aikaiseksi onnistuneen muutoksen.

Kysyimme vanhan uusiokäyttöön ja pieniin pintaremontteihin erikoistuneen Uniikkitehdas-sisutusliikkeen Mari Lehtoselta ja Kati Punjulta, miten keittiön voi uudistaa edullisesti.

Viisi hauskaa ideaa keittiöön:

1. Maalaa kaapinovet kalkkimaalilla

Pintojen maalaaminen on perinteinen tapa uudistaa keittiön ilme.

Valkoinen on yhä suomalaisten suosikki, mutta myös ajankohtaiset, hieman tummemmat sävyt kiinnostavat. Keittiönkaappeihin haetaan nyt luonnollisia, rauhallisia sävyjä, kuten savea ja harmaata tai puuta.

– Käsitellyn kaapinoven voi vaikkapa hioa niin, että kaunis puun sävy tulee esille. Pinta viimeistellään vahaamalla, Kati Punju vinkkaa.

Toinen vaihtoehto on kokeilla kaapinoviin helppoa kalkkimaalia. Kalkkimaali antaa pehmeän lopputuloksen ja kuluu kauniisti. Huonekalun oma muotokieli tulee kalkkimaalilla viehättävästi esille.

– Kaappien pintaa ei tarvitse esikäsitellä ennen kalkkimaalausta, mutta on tärkeää puhdistaa liat ja mahdollisesti lohkeava vanha maali pois ennen maalausta. Pintaa ei tarvitse hioa, sillä kalkkimaali sisältää kipsijauhetta, joka tarraa eri tavalla kuin perinteiset kalustemaalit. Muista kuitenkin suojata pinta vahalla.

2. Hae väriä tapetilla

Väriläiskiä kannattaa käyttää keittiössä oikeissa kohdissa. Jätä siis keittiönkaapit hillitymmiksi ja hae väriä huoneeseen tapetoimalla.

Komea lehtitapetti nähtiin Porin asuntomessuilla.

Seinään voi tapetoida vaikkapa ajankohtaista viidakkotunnelmaa tai trendikkäitä kasvitapetteja.

Väriä saa sisustukseen tapetin lisäksi tekstiileillä tai esille jätettävillä astioilla. Tilan voi viimeistellä viihtyisäksi viherkasveilla ja yrteillä, tai vaikkapa vaihtamalla vetimet uusiin.

Väriä keittiöön saa vaikkapa tekstiileillä.

Jos joka tapauksessa rakastat väriä juurikin keittiön kaapinovissa, muista seuraava sisustuksen perussääntö.

– Painopisteen tulisi olla alhaalla. Jos värejä siis haluaa, tulisi alakaappien olla yläkaappeja tummemmat. Värin tulisi vaalentua ylöspäin, Punju sanoo.

Aina keittiö ei kaipaa massiivisia yläkaappeja lainkaan, sillä ne voivat tehdä pienestä tilasta ahtaan näköisen. Tilaa voi keventää ottamalla yläkaapit kokonaan pois ja laittamalla tilalle avohyllyjä tai lasihyllyjä.

– Lisää tilaa saa myös, kun siirtää osan tavaroista vaikkapa liikuteltaviin kärryihin, Mari Lehtonen sanoo.

3. Lattialle vinyylilankkua

Lattiaremontin ei tarvitse olla työläs.

Helposti asennettava ja erittäin suosittu vinyylilankku sopii keittiöön kuin keittiöön.

– Vinyylilankun voi helposti asentaa vanhan lattian päälle, mikäli pohja on kunnossa ja lattiat suorat, Punju vinkkaa.

Vinyylilankku on tämän hetken yksi suosituimmista lattiamateriaaleista, eikä ihme. Kyseessä on pehmeä, äänetön, lämmin ja kulutusta kestävä materiaali.

” Vinyylilankun voi helpostiasentaa vanhanlattian päälle, mikäli pohja on kunnossaja lattiat suorat.

4. Tuunaa välitila

Maalaaminen ei ole ainoa tapa piristää keittiön välitilan ilmettä. Välitilan voi päällystää muovi- tai lasipleksillä. Sen taakse voi halutessaan sujauttaa vaikka kauniin tapetin tai valokuvia.

Markkinoilla on tarjolla myös kuvallisia välitilalevyjä.

Erilaisia päällysteitä, vaikkapa kivitasoa jäljitteleviä pintoja, on tarjolla muihinkin keittiön kohteisiin, kuten pöytätasoille tai kaapinoviin.

5. Satsaa valaistukseen

Kun muu sisustus on valmis, on aika tarkistaa keittiön valaistus. Se on sisustuksen kenties tärkein osio, ammattilaiset huomauttavat.

Punjun ja Lehtosen mukaan valonlähteitä ei voi olla keittiössä liikaa. Ruoanlaitossa on tärkeää, että valoa on riittävästi.

Kokeile vaikka käteviä led-valonauhoja, jotka on helppo asentaa kaappien alle tai taakse tuomaan tunnelmaa ja kolmiulotteisuutta.

Punjun ja Lehtosen mukaan valonlähteitä ei voi olla keittiössä liikaa. Ruoanlaitossa on tärkeää, että valoa on riittävästi.

– Myös valaistuksen säädeltävyydestä on apua, jotta tunnelmaa voi vaihdella oman mielen mukaisesti, ammattilaiset kertovat.