Yksinkertainen nyrkkisääntö kertoo, oletko täyttänyt pesukoneen sopivan täyteen

Mietityttääkö, onko pesukoneessa liikaa pyykkiä? Asiantuntija kertoo nyrkkisäännön, jolla tarkistat asian.

Pyykkikorin pohjalla on vain kourallinen pyykkiä, mutta lempivaatteet olisi pakko saada puhtaaksi ennen huomista.

Kotona oleva uusi pesukone on kuitenkin täyttökapasiteetiltaan valtavan suuri. Viitsiikö pyykinpesuun ryhtyä lainkaan, jos pestävää ei ole koko koneellista?

Näin vastaavat asiantuntijat

– Nykyisten pesukoneiden määräautomatiikka muokkaa pesuohjelmaa ja vesimäärää täyttömäärälle sopivaksi. Sen ansiosta voi siis huoletta pestä pienempiä ja suurempia määriä pyykkiä tarpeen mukaan, Verkkokauppa.comin tuotepäällikkö Linus Lönnroth kertoo.

Tietyt pesuohjelmat voivat edellyttää, että pyykkiä pestään kerralla vain pieni määrä. Tällainen on vaikkapa pikaohjelma, jolla ei tule pestä täysiä koneellisia.

Mikäli pesukoneessa ei ole määräautomatiikkaa, se pesee pyykkiä aina saman pesuohjelmamallin mukaan.

– Tällainen kone ei ymmärrä, onko koneessa pyörimässä yksi paita vai täysi koneellinen lakanoita. Näissä koneissa kannattaa siis jo ihan ekologisuuden ja energiatehokkuuden vuoksi pestä mahdollisimman paljon samanlaista pyykkiä kerralla, kertoo avustava myyntipäällikkö Kimmo Laine Gigantista.

Liika on liikaa

Liika on kuitenkin liikaa. Pesukone on täytetty oikein, kun pyykki on aseteltu rumpuun ilmavasti ilman ylimääräistä painelua.

– Tämän jälkeen käden tulisi mahtua liikkumaan vapaasti pyykin päällä rummun yläosassa, Lönnroth sanoo.

Tietyt pesuohjelmat voivat edellyttää, että pyykkiä pestään kerralla vain pieni määrä. Tällainen on vaikkapa pikaohjelma, jolla ei tule pestä täysiä koneellisia.

Valkopyykki tarvitsee kovempaa pesua

Kun pesukone on täytetty, on vielä valittava, minkälaista pyykinpesuainetta käyttää, ja valittava oikea pesuohjelma.

Pyykin lajittelussa on huomioitava pyykin likaisuus ja tekstiilien materiaali.

– Lajitellaan esimerkiksi puuvillavaatteet erikseen ja keinokuidut erikseen normaalin värierottelun lisäksi, Laine neuvoo.

Lönnroth muistuttaa, että eri tekstiileille on valittavissa nykykoneissa omat pesuohjelmansa, joissa pesusyklit ovat tekstiililaaduille sopivia.

Esimerkiksi valkopyykki kestää ja myös tarvitsee kovempaa mekaanista pesua, jotta tekstiilit pysyvät valkoisina. Myös puuvillaohjelmassa pyykki saa kovempaa kyytiä kuin keinokuituohjelmassa.

Jos tumma pyykki harmaantuu

Tummaa pyykkiä täytyy sen sijaan pestä hellävaraisemmin, jotta värit säilyisivät vaatteissa.

– Tummien tekstiilien kanssa herkästi käykin niin, että ne alkavat harmaantua nopeasti. Tämä johtuu usein siitä, että vaatetta on pesty liian kovaotteisella pesuohjelmalla, minkä seurauksena tekstiilin värjätyt kuidut hajoavat ja aiheuttavat vaatteen harmaantumisen.

Lönnroth muistuttaa, ettei pesuohjelmien käyttö ole turhaa. Kun vaatteelle valitsee sille sopivan ohjelman, lopputulos on optimaalinen ja tekstiilit kestävät pidempään.

– Liian korkea pesulämpötila voi esimerkiksi kutistaa vaatteita ja linkous puolestaan vahingoittaa herkempiä tekstiilejä. On myös hyvä käyttää erikoisohjelmia tai käsinpesua erityistä varovaisuutta vaativien tekstiilien, kuten villan, silkin ja teknisten urheiluvaatteiden pesussa.