”Mökkihöperyys on iskenyt voimalla” – suomalaiset paljastavat oudotkin puuhat, joihin ovat tarttuneet poikkeusoloissa

Suomalaiset paljastavat, minkälaisia puuhia he tekevät kotona nyt, kun aikaa on.

Suomalaisilla on vihdoin aikaa kotoilla. Osa tällä hetkellä kotona tehtävistä puuhista on sellaisia, joihin ei kuuna päivänä tarttuisi muuten.

Poikkeustila on sulkenut suomalaiset koteihinsa, ja moni on huomannut tekevänsä asioita, joita ei muuten tekisi. Toisaalta nyt on vihdoinkin aikaa myös niille kotitöille, joita on aiemmin vältellyt viimeiseen asti.

Kysyimme kotona koko vuorokauden viettäviltä suomalaisilta, miten he kuluttavat aikaansa.

Poimi parhaat ideat:

1. Vie vaatteet kierrätykseen

– Olen vapaaehtoisesti käynyt läpi komerojen uumenia eli vienyt vanhoja vaatteita vaatekeräykseen – monta kassillista. Uskomattoman antoisaa puuhaa, kun saa kaappeihin lisää tilaa! Ja mikä yllättävintä, sain miehenkin innostumaan. Muuton jälkeen vaatteet ja tavarat ovat olleet kaapissa seitsemän vuotta, eikä kukaan ole niitä käyttänyt, etätöissä kotona oleva Eija kertoo.

2. Idätä siemeniä

Annika teki rahkapurkkiin päällisen vahan villatakin jäämistä.

– Viime aikoina olen kylvänyt ja idättänyt siemeniä. Yhteen purkkiin olen laittanut lobelian siemeniä. Purkki on vanha rahkapurkki, ja sen somisteeksi olen ommellut vahan villatakin jäämistä päällisen. Kannelliset purkit ovat hyviä, sillä näin siemenille saa alussa kasvihuoneolosuhteet, Annika kertoo.

Annika kertoo idättävänsä nyt siemeniä.

3. Kokoa palapeli

– Olen alkanut tehdä tuhannen palan palapeliä ja toinen on jonossa, kun saan tämän valmiiksi. Sain idean, kun innostuin tekemään pitkästä aikaa palapeliä viime joululomalla. Ilman koronaa ja peruutettuja harrastuksia en varmasti ehtisi hääräämään, Anna-Maija vinkkaa.

4. Harjoittele ilmajoogaa

Marjutin kotiin tilattiin netistä ilmajoogakangas. Uutta harrastusta seuraa silmä kovana myös perheen kissa.

– Tilasin kotiini ilmajoogakankaan. Olen harjoitellut ahkerasti. Parhaillani yritän opettaa kissalleni levitointia, Marjut vitsailee.

5. Saa iloa arkirutiineista

– Olen pessyt lakanat koneessa itse. Aiemmin ne on viety pesulaan, kertoo Noora.

6. Kokeile äänikirjoja

– Meistä on lasten kanssa tullut äänikirjojen suurkuluttajia. Seitsemänvuotiaan tyttöni suosikkeja ovat Ella ja kaverit- ja Supermarsu-kirjat. Viisivuotias poikani kuuntelee Spotifysta Paula Norosen Paholaismummoa ja Kakkakikkare-juttuja. Ne naurattavat kyllä aikuistakin, joka on huonon huumorin ystävä. Oma lempparini on tosin Auta Antti -podcast, Emma kertoo.

7. Lue kotimaista kirjallisuutta

Lukemiselle on nyt aikaa, Anni iloitsee.

– Luen suomalaista nykykirjallisuutta. Suosittelen Ulla-Lena Lundbergin Sadetta, Anni vinkkaa.

8. Pyöritä hulavannetta

– Olen tällä hetkellä lomautettuna, joten opettelen nyt pyörittämään hulavannetta. Katsotaan, opinko, kertoo Samuli.

9. Teetä valokuvista tauluja

– Meillä on ollut ikuisuusprojektina käydä läpi reissuvalokuvia ja teettää kivoimmista tauluja. Nyt tähän on löytynyt aikaa, ja ensimmäiset taulut ovat jo seinällä – vain kahdeksan vuoden tuumailun jälkeen, Niina sanoo.

10. Siivoa vaikka koko parveke

– Luulen, että tietynlainen mökkihöperyys on nyt viime päivinä iskenyt voimalla. Se näkyi esimerkiksi raivokkaassa parvekkeen pesemisessä, johon käytin ihan koko lauantain. En olisi normaalisti tehnyt niin perusteellista kuurausta koskaan. Pakko myöntää, että mäntysuovan tuoksu ja ihanan siisti parveke saivat kuitenkin tuntemaan pientä ylpeyttä, vaikka hulluuttahan se oli. Varsinkin, kun parin päivän kuluttua tuli lunta, kertoo Tiina.

11. Siirrä vihdoin kodinkoneet paikoiltaan

– Olen jynssännyt liesituulettimen ritilän uuteen uskoon ja järjestellyt lapsen huoneen kokonaan uudelleen. Harkitsen jopa uunin vetämistä paikoiltaan ja peseväni sen takaosan seiniä myöten. Myös jääkapin osalta himottaisi tehdä sama. Ehkä tämän koronatilanteen jälkeen kotini on kuin uusi. Ja haba on kasvanut, Tiina jatkaa.

12. Kasvata chilejä

Ikkunalaudalla voi kasvattaa vaikka chilejä.

– Aloita vaikkapa chilien kasvatus ikkunalaudalla. Huonekasvitkin voivat harvinaisen hyvin nyt, kun on paljon kotona, sanoo Antti.

Kerro oma puuhasi kommenteissa!