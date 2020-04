Samuli, 28, asuu vuoden ympäri pakettiautossa, jossa vietti myös kahden viikon karanteenin: ”Liikkumistilaa puolitoista askelta”

Samuli Hiltunen on rakentanut kodin itselleen vuoden 2002 Ford Transitiin. Autoiluelämä mahdollistaa miehelle kaivatun vapauden. ”Minulla ei ole tarvetta elää tietyn muotin mukaan”, reissumies toteaa.

Pakettiautossa asuminen mahdollistaa Samulille vapauden tulla ja mennä, kuten sydän sanoo. Perinteiseen kerrostaloelämään miehestä ei enää ole.

Aiemman auton lunastuskuntoon polttanut tulipalo, murtautumisyritys uuteen autoon keskellä yötä ja koronakaranteeni, joka pakotti kahdeksi viikoksi sisään lukkojen taakse, yksiötäkin pienempään autoon.

28-vuotiaalle Samuli Hiltuselle on tapahtunut viimeisen puolentoista vuoden aikana yhtä sun toista. Tapahtumien keskiössä on ollut Hiltusen pieni koti, vuoden 2002 Ford Transit, jossa Hiltunen on asunut vuodesta 2018 lähtien.

Autossa asuvat myös italianvinttikoirat Oiva ja Onni.

Pikkukodissa asuu koko perhe, eli Hiltusen lisäksi kaksi koiraa, italianvinttikoirat Oiva ja Onni.

– Liikkumistilaa on noin puolitoista askelta suuntaansa. Pakettiautosta löytyy kuitenkin kaikki, mitä asunnosta muutenkin, suihkua lukuun ottamatta, Hiltunen kertoo.

Ford Transitista itselleen kodin rakentanut Hiltunen hakee elämäntavallaan ennen kaikkea vapautta.

Lähtöön ei tarvita stressaavaa pakkausruljanssia, sillä kaikki on jo matkassa mukana. Viimeksi Hiltunen kävi vapaalaskemassa ja surffaamassa Norjan Lofooteilla. Reissu ajoittui poikkeustilan alkuun, ja matkan jälkeen mies vietti kaksi viikkoa karanteenissa pienessä autossaan.

Pienessä keittiössä mahtuu kokkaamaan tavalliseen tapaan.

Haaveet seuraavasta pidemmästä reissusta elävät mielessä. Jos koronakriisi mahdollistaa, matkaa on aikomus jatkaa kesällä vieläkin pidemmälle, Espanjaan tai Kazakstaniin saakka.

– Olen melko levoton sielu. Kun on enemmän vapaata, oloni muuttuu levottomaksi, jos olen pitkään paikallaan. Vaikka ei olisi aina syytäkään, minun on pakko lähteä käymään jossakin.

Pitkätkin reissut ovat mahdollisia, sillä asuminen autossa ei ole kallista. Hiihtokeskuksessa talviaikaan työskentelevä mies maksaa leirintäaluemaksuja puolet vuodesta. Kausivuokralle tulee hintaa alle 1 000 euroa.

Asumiskulut jäävät pieniksi.

Kesäaikaan, kun Hiltunen asuu puskaparkeissa eri puolilla Suomea tai maailmaa, kulut jäävät muutamaan kymppiin kuussa. Silloin auto lämpiää polttoainelämmittimellä. Käyttösähköä Hiltunen saa auton katolla olevalla 280 watin aurinkopaneelilla.

Ulkopuolista Hiltusen elämäntapa voi ihmetyttää, mutta mies itse on niin tottunut pienissä tiloissa elämiseen, ettei voisi enää kuvitella muunlaista kotia itselleen.

Autossa asuminen mahdollistaa nopean reissuun lähdön.

Ajatus oikeasta, perinteisestä kodista vaikkapa kerrostaloasunnossa tuntuu kaukaiselta.

– Kokeilin perinteistä elämää hetken ajan viime keväänä, kun vielä seurustelin. Viimeistään silloin sain itselleni myönnettyä, että ei minusta ole siihen, Hiltunen sanoo.

Arkea pakoon ei tosin pääse edes autossa.

Työt ovat Pyhällä suksivuokraamossa ja illat kuluvat kuntosaliharjoitusten ja lukemisen parissa – aivan kuin monella muullakin suomalaisella.

Ja kyllä, tässäkin taloudessa hermoillaan arkisista huolista. Tilaa saisi olla enemmän, ja tavarat saisivat löytyä helpommin.

Autossa on suihkua lukuunottamatta kaikki, mitä kodeissa yleensäkin.

Hiltusen matkakuvia katsellessa ei ole vaikea löytää autoiluelämän viehätystä.

Kohokohtien sekaan mahtuu tosin myös kokemuksia, joita ei muistele mielellään. Autossa asuva joutuu kohtaamaan tunteita, jotka eivät kerrostaloelämässä aktivoidu. Ulkoa kantautuvat äänet nostavat joskus mieleen turvattomuuden tunteita.

Toisinaan riskit ovat myös todellisia.

Tällainen läheltä piti -tilanne sattui viimeksi viime kesänä, kun Hiltunen oli parkkeerannut autonsa Helsinkiin aidatulle työmaalle.

Yöllä auton ulkopuolelta alkoi kuulua puhetta, jonka Hiltunen tunnisti venäjäksi.

– Meni hetki, ja sitten auton ovia yritettiin avata. Ehdin jo ajatella, miten tässä käy. Tilanne raukesi, kun soitin poliisille, joka tuli tsekkaamaan alueen.

Huolet ovat usein tavallisia. Tilaa saisi olla enemmän ja tavarat hukkuvat turhan helposti.

Autoelämän haasteet eivät ole saaneet Hiltusta muuttamaan mieltään liikkuvan elämäntyylin upeudesta.

Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä varmemmin reissumies tuntee, että juuri tämä asumismuoto on häntä varten.

– Minulla ei ole tarvetta elää tietyn muotin mukaan.