Unohditko pesukoneen pikkutyön? Aiheuttaa pahimmillaan vesivahingon

Pesukoneen tulovesiletku tulee vaihtaa säännöllisesti, kertoo paljon nähnyt ja 27 vuotta taloyhtiön hallituksessa istunut Tuomo Lahdenperä.

Onko pesukoneesi tulovesiletku alkanut pullistua jommastakummasta päästä läheltä liitintä? Pullistuminen on merkki siitä, että letku on viimeistään syytä vaihtaa.

27 vuotta kerrostaloyhtiön taloyhtiön hallituksessa istunut koneensuunnittelun diplomi-insinööri Tuomo Lahdenperä on nähnyt, minkälaista haittaa yleisestä unohduksesta voi seurata.

Pahimmillaan vaarana on vesivaurio, jos pesukone sijaitsee lattiakaivottomassa tilassa, kuten wc:ssä. Harmeja sattuu toki myös astianpesukoneiden kanssa.

– Vesivaurio leviää kerrostalossa alle tunnissa myös alempien kerroksien naapureihin. Jos ovessasi on ylimääräinen turvalukko, kannattaa siis avaimesta antaa kopio huoltoyhtiöön. Muuten ovi joudutaan murtamaan ja maksajaksi jää asukas.

Tulovesiletku tulee siis vaihtaa säännöllisesti, mutta asiaa monimutkaistaa se, ettei vaihdon vuosiväliä voi määrittää tarkoin. Vaihtoväliin vaikuttavat ainakin pesukoneen käyttömäärä, vesijohtoverkoston paine ja vesijohtoverkon muoto.

– Jos letku on pitkänkin aikaa pullistunut jommastakummasta päästä läheltä liitintä, se halkeaa lopulta. Letkut hajoavat aina päistä, kuten kaivinkonemiehet tietävät. Jos letku on siis selvästi pullistunut ja pehmeä pullistuneesta kohdasta, se on syytä vaihtaa, Lahdenperä selventää.

Toisinaan huonokuntoisen tulovesiletkun paljastavat epämääräiset äänet.

Lahdenperä muistelee naapuriaan, joka valitti, että vesijohtoputkistossa on jotakin vikaa, sillä aina kun hän käytti lavuaaria, kuului kolahdus.

– Paikansin vian hänen omaan pesukoneletkuunsa, joka oli huomattavasti pullistunut, Lahdenperä kertoo.

Vesihälytin hälyttää vahingosta

Tulovesiletkun halkeama voi aiheuttaa harmeja, mutta vesivahingolta välttyy, kun muistaa seuraavan ohjeen.

Tulovesihanan sulkeminen estää pesukoneen ja tiskikoneen vesivahingon sataprosenttisesti.

Joskus vahingot tapahtuvat, kun ollaan muualla. Lahdenperän mukaan kotona tulisi olla aina, kun astioita tai pyykkiä pestään, sillä vakuutusyhtiö ei korvaa, jos vahinko sattuu kotoa poissaolon aikana.

Taloyhtiön kannattaa harkita myös vesihälyttimen hankkimista.

Palohälyttimen muotoinen laite toimii paristolla ja se hälyttää kuten palohälytin, kun vettä tulee lattialle millimetrin verran tai lattia on kostea. Vesivahti voi toimia myös niin, että se tekee hälytyksen wifi-verkon välityksellä puhelimeen.

– Meidän taloyhtiömme hankki aikanaan kaksi vesihälytintä jokaiseen huoneistoon. Toinen asennettiin keittiöön, toinen lattiakaivottomaan wc-tilaan. Tiedossani on ainakin kaksi tapausta, jossa vesihälytin torjui vesivahingon.