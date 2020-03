Kertyykö mökkirannalle rikkakasvillisuutta? Näin hoidat rantaa oikein

Hiekkarantaa tulee hoitaa joka kesä, jotta se pysyy kunnossa.

Huvila & Huussin kolmannessa jaksossa nähdään Ellen Jokikunnaksen mökki, jonka juontaja hankki salaa mieheltään. Huonokuntoinen mökki kokee ohjelmassa täydellisen muodonmuutoksen.

Huvilan & Huussin tiimi tarttuu tuumasta toimeen ja perustaa mökille muun muassa hiekkarannan.

Hiekkarannan tekeminen onnistuu mökillä kuin mökillä, mutta ranta kaipaa säännöllistä huolenpitoa.

Kohteen maisemasuunnittelija Kati Jukarainen muistuttaa, että rantaa tulee hoitaa joka kesä. Jos rannalla on vaikkapa isoja koivuja, jotka pudottavat lehdet, kaikki eloperäinen aines pitää saada aina pois rannalta.

– Toinen juttu, mitä rupeaa varsinkin noihin rannan reunoihin kertymään, on rikkakasvillisuus. Kun ilmateitse tulee siemeniä, ne asettuvat tähän hiekan pintaan. Oikeastaan ainoa keino ehkäisi sitä, on kiviharavalla haraaminen pintaa. Hiekkaa voi harata, kun se on puhtaan näköinen, ennen kuin ne on itänyt kunnolla. Sitten ne eivät pääse vauhtiin, Jukarainen kertoo.

Katso ylhäältä videolta, miten hoidat rantaa oikein.

Näin teet hiekkarannan omalle mökille

Oman hiekka rannan tekeminen onnistuu melkein kaikenlaisissa mökkirannoissa.

Rantaa perustaessa on kuitenkin selvitettävä, mikä on rannan kunto. Ota selvää, tarvitseeko rantaa ruopata veden ja maan puolelta vai voiko perustamisen aloittaa suoraan. Esimerkiksi liejupohjaa voi joskus joutua ruoppaamaan paljon.

Rannalle tehtiin myös hauska räsymattolaituri.

– Jos haluaa, että tulos pysyy kauan, kannattaa pohjalle laittaa pientä tai vähän järeämpää kivimateriaalia. Se jeesaa sitä, että hiekkakin pysyy siinä paremmin, kun mainingit eivät vie sitä ulapalle, Huvila & Huussin pihaurakoitsija Jani Kärkkäinen neuvoo.

Kun pinta on otettu pois, rannalle laitetaan suodatinkangas ja rakennekerros, kuten hiekkaa.

Ranta kannattaa puhdistaa huolellisesti.

– Jos siinä on paljon kasvistoa, kaikki pitäisi saada juurineen pois ennen kuin mitään tuodaan tilalle. Työ on muuten hukkaan heitettyä, jos siitä puskee uusi ryteikkö läpi, maisemasuunnittelija Kati Jukarainen muistuttaa.

