Kuinka monta koneellista pyykkiä voi pestä peräkkäin ja milloin itse kone pitää pestä? Asiantuntijat vastaavat

Saako pesukonetta käyttää ilman taukoja?

Pyykinpesukone käy kotona lakkaamatta.

Ensimmäisellä poikkeusviikolla pestään pyykkikorin pohjalle jääneitä kesävaatteita, toisella pöytäliinoja. Kone käy lakkaamatta, eikä pyykkivuori ole kadonnut aktiivisesta pyykinpesusta huolimatta vielä minnekään.

Lakkaamattomalta tuntuvina pyykinpesun kausina tulee mietittyä, miten kone kestää rasituksen.

Kysytäänpä asiantuntijoilta.

Verkkokauppa.comin tuotepäällikkö Linus Lönnroth ei anna suoraa suositusta siitä, kuinka monta tuntia putkeen pyykkiä voi pestä.

Lönnrothin mukaan sopivaan pesutiheyteen vaikuttavat koneen tekniset ominaisuudet.

– Mikäli pesukoneessa on perinteinen hiiliharjallinen moottori, koneen olisi hyvä antaa levätä ja jäähtyä 0,5–1 tuntia ennen seuraavan pesun käynnistämistä, sillä pesukone kuumenee erityisesti linkouksen aikana hiiliharjojen liikkeestä syntyneen kitkan seurauksena, Lönnroth kertoo.

Pahimmillaan perinteinen hiiliharjallinen moottori voi siis kuumentua liikaa ja rikkoutua.

Viimeistään 40 pesukerran jälkeen pesukone tulisi pestä asiaan sopivalla aineella tai sitruunahapolla.

Mikäli pesukoneessa on energiatehokas hiiliharjaton inverter-moottori, pesukertojen välillä ei tarvita taukoja. Kone kestää siis useampiakin pesukertoja peräkkäin.

Gigantin kodinkoneista vastaava myyntipäällikkö Sami Viitanen ei laittaisi pyykinpesukoneille käyttörajoitusta, mutta pitäisi taukoja pyykinpesusta ainakin, jos käytössä ei ole kuivausrumpua.

– Näin suurten pyykkimäärien kuivattaminen sisätiloissa ei aiheuta turhaa kosteusrasitusta, Viitanen sanoo.

Putsaa viimeistään 40 käyttökerran jälkeen

Mitä useammin pesukonetta käyttää, sitä tärkeämpää on myös huoltaa pesukonetta säännöllisin väliajoin.

Verkkokauppa.comin Lönnrothin mukaan osassa pesukoneista on valittavissa pesukoneen rummulle oma pesuohjelma.

– Pyöräytä ohjelma läpi tyhjällä koneella. Ohjelma hyödyntää suurempaa vesimäärää ja korkeaa lämpötilaa pesukoneen rummun ja altaan puhdistamiseksi, Lönnroth vinkkaa.

Gigantin Viitanen muistuttaa, että pesukoneen voi putsata myös varta vasten sitä tehtävää varten valmistetulla pesuaineella tai vaikkapa apteekista saatavalla sitruunahapolla.

– 40 pesukertaa on sellainen viimeinen raja, jolloin kone pitäisi viimeistään puhdistaa. Mitä kalkkipitoisempaa vettä alueellasi on, sitä tärkeämpää pyykinpesukoneen puhdistus on. Jos kalkki tarttuu koneen lämpövastukseen, sitä tehottomammin kone toimii, Viitanen muistuttaa.

Myös pesukoneen nukkasihti tulisi muistaa puhdistaa säännöllisin väliajoin.

Nukkasihti löytyy pesukoneen ylä- tai alaosassa olevan luukun takaa laatikosta, josta se otetaan puhdistusta varten pois. Nukkajäämät saa pois käsin, mutta sihdin voi lisäksi huuhtaista vesisuihkun alla.