Myyjänä työskentelevä Anniina kertoi tarjousvessapaperin olevan loppu – asiakas tulistui täysin: ”Itku on tullut”

Vessapaperille on yhä kysyntää. Kuvituskuva.

Tavaratalon myyjän mukaan koronavirus on aiheuttanut negatiivisia ilmiöitä asiakkaiden käytöksessä.

Varsinkin moni etätöihin siirtynyt poistuu tällä hetkellä kotoaan vain ruokaostoksille. Ruokakaupoissa riittääkin yhä tungosta.

Kolme ruokakaupan kassalla työskentelevää myyjää listasi keskiviikkona asiat, jotka jokaisen kaupassa asioivan tulisi tällä hetkellä ottaa huomioon.

Myyjien mukaan asiakkaat ovat osanneet poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta käyttäytyä pääasiassa hyvin. Kassat toivovat asiakkailta ennen kaikkia kärsivällisyyttä.

Valitettavasti kaikilla myyjillä ei ole yhtä positiivisia kokemuksia koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta.

Kaksi isossa tavaratalossa työskentelevää myyjää kertoi huomaamistaan koronaviruksen aiheuttamista negatiivisista ilmiöistä asiakkaiden keskuudessa sekä täydensi ohjelistaan omat vinkkinsä.

”Moni luulee olevansa jotenkin etuoikeutettu”

Myyjänä työskentelevä Anniina antaa kiitosta suurelle osalle asiakkaista järkevästä asenteesta, mutta valitettavasti koko asiakaskuntaa ei voi tällä hetkellä kehua.

– On se osa asiakkaista, joka maailmanlopun meiningillä lastaa kärryihin tavaraa, tönii ja huutaa, kuinka myyjät ovat typeriä. Viimeisen viikon aikana on huudettu myyjille päivittäin, että tilatkaa lisää tavaraa.

Anniinan mukaan jo tavaratalon ovella on ilmoitettu käsidesin olevan tällä hetkellä loppu.

– Hyllyille on konsernin johdolta merkitty myös tuoterajoituksia ja myyntimäärät per asiakas. Silti moni luulee olevansa jotenkin etuoikeutettu ja inttää kassoille, että eikö voisi saada tuotetta enemmän.

– Sitten huudetaan kovaan ääneen usean asiakkaan kuullen, kun ei saada tahtoaan läpi, tai kun kassalla on kieltäydytty myymästä 400 kappaletta käsidesiä.

Anniinan mukaan osa asiakkaista kohtelee myös toisia ostoksilla olevia ihmisiä huonosti. Jotkut asiakkaat ovat jopa ”varastavat” itselleen toisten kärryistä ostoksia, joita he itse eivät ehtineet poimia omaan kärryynsä ajoissa.

Lenteleviä leipäpaketteja ja vessapapereita

Anniinan mukaan tilanne on äitynyt jopa siihen asti, että eräs asiakas heitti suutuksissaan iäkkäämpää kassamyyjää paahtoleipäpaketilla.

Myyjän mukaan osa asiakkaista on napannut itselleen tuotteita toisten asiakkaiden ostoskärryistä. Kuvituskuva.

Myös Anniina on saanut osansa lentelevistä tuotteista.

– Kun hamstraus oli pahimmillaan, hieman varttuneempi naishenkilö pysäytti minut, asettui kärryjen kanssa eteeni ja kysyi huutaen, missä tarjousvessapaperi on. Yritin rouvalle siinä kertoa, että juuri se on nyt tällä hetkellä loppu, koska menekki on niin suuri. Tarjosin hänelle toista paperia, ja nainen kysyi, saisiko hän sen tarjoustuotteen hintaan.

Anniina kertoi naiselle, että kyseessä oli täysin eri valmistaja, joten tuotetta ei voinut myydä samalla hinnalla.

– Seuraavaksi nainen alkoi kirkumaan, otti kyseisin vessapaperipaketin ja viskoi sen minua kohti. Sain väistettyä – onneksi ei ollut mikään säilykepurkki.

”Itku on tullut”

Anniinaa ei haittaa paineen alla työskentely, mutta siitäkin huolimatta liika on liikaa.

– Muutaman kerran itku on tullut, kun mitta on ollut täynnä. Pyrin toki sanomaan asiakkaille napakasti takaisin, että jos et osaa käyttäytyä, ole hyvä ja mene tekemään ostoksesi muualle.

Anniina haluaa lisätä aikaisemmin julkaisemiimme myyjien ohjeisiin vielä muutaman kohdan. Ensinnäkin tuotteita, kuten vessapaperia tai käsidesiä, on turha alkaa varailemaan.

Käsidesit ovat käyneet vähiin monissa kaupoissa. Kuvituskuva.

Lisäksi Anniina toivoo, etteivät asiakkaat kyselisi jokaiselta kaupan henkilökunnan jäseneltä samoja kysymyksiä.

– Kysyminen jokaiselta myymälän myyjältä ei auta, jos kaksi ensimmäistä on jo kertonut kysymäsi tuotteen olevan loppu.

Anniina haluaa muistuttaa myös ystävällisen asenteen tärkeydestä.

– Sillä saa varmasti hyvää palvelua, ja kiittäminen kuuluu ihan jokaisen hyviin käytöstapoihin.

Riskiryhmään kuuluva myyjä: ”Jokainen liike on varovainen”

Myyjänä työskentelevä Piia kertoi aikaisemmassa jutussamme olevansa huolissaan kaupan alalla työskentelevien jaksamisesta.

Huoli ei ole turha, sillä eräässä isossa tavaratalossa työskentelevä Taru kertoo, että hänen oma jaksamisensa on tällä hetkellä vaakalaudalla.

– Sitä elää tietyssä epätietoisuudessa ja jokainen liike on varovainen. Kuulun riskiryhmään ja minulla onkin myös pieni pelko, että saan itse tartunnan. Menen töihin fiiliksellä, että eletään yksi päivä kerrallaan. Ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu.

Omaa huolta ovat kuitenkin helpottaneet asiakkaiden pitämät turvavälit ja hengityssuojaimet.

Myös henkilökunta pyrkii pitämään asiakkaisiin turvalliset välit.

– Olemme saaneet myös negatiivista palautetta siitä, että emme auta yhtä paljon kuin ennen, sillä pidämme tietyn turvavälin.

Taru kuitenkin muistuttaa, että myyjiltä on edelleen suotavaa kysellä tuotteista sen sijaan, että tuotetta alkaa itse tutkimaan, sillä bakteerit voivat elää jonkin aikaa pinnoissa ja tavaroissa – vaikkakaan tämänhetkisen tiedon mukaan riski saada tartunta pinnoilta ei ole erityisen korkea.

– On parempi kysyä tuotteesta infosta, kuin tutkia pakettia ja heittää se takaisin hyllyyn.