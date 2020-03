Älä sorru saunan pesemisessä pahaan virheeseen – voi johtaa lauteiden lahoamiseen

Moni perinteikkäistä saunatyyleistä pitävä suosii kalusteissa vaaleaa puuta. Mitä vaaleampi puu kuitenkin on, sitä herkemmin sen likaisuus alkaa näkymään.

Lauteiden lahoaminen alkaa useimmiten lauteiden alapinnalta, jonne kertyy helposti likaa.

Saunakansana suomalaiset laittavat sauna- ja kylpyhuonekalusteisiin huomattavia rahasummia. Moni saattaa kuitenkin unohtaa kalusteiden huoltamiseen panostamisen.

Kuinka usein kalusteet sitten tulisi puhdistaa, jotta se säilyisivät hyväkuntoisina?

Sopiva huoltoväli riippuu saunan käytöstä. Mikäli sauna lämmitetään 1–2 kertaa viikossa, kannattaa huolto tehdä puolen vuoden välein. Mitä ahkerammin saunaa käytetään, sitä useammin uusintakäsittely tarvitaan.

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen monilla suomalaisilla on tällä hetkellä aikaa kodin perusteellisimpiinkin puhdistus- ja siivoustöihin. Saunan kalusteiden perusteellinen peseminen ei olekaan tällä hetkellä yhtään hullumpi idea.

Sauna from Finland ry:n julkaisema uutuuskirja Aidon suomalaisen saunaelämyksen laatukäsikirja on koonnut vinkkejä saunakalusteiden käyttöiän pidentämiseen ja oikeaoppiseen puhdistamiseen.

Yksi moka voi johtaa lauteiden lahoamiseen

Lauteiden kohdalla tapahtuu kahdenlaista vanhenemista. Ensinnäkin niistä tulee helposti likaisen näköiset ja epämiellyttävät, toisaalta ne alkavat kosteuden vaikutuksesta lahoamaan.

Lauteissa oleva lika sitoo kosteutta ja hidastaa lauteiden kuivumista ja näin ollen edistää lahoamista. Puu on huokoinen materiaali ja ilman käsittelyä se imee itseensä helpommin lian ja kosteuden.

Lauteiden lahoamista pelkäävän tulee muistaa erityisesti yksi asia: lahoaminen alkaa useimmiten lauteiden alapinnalta, jonne kertyy helposti likaa.

Huolimattomassa pesussa moni saattaakin pestä lauteet vain yläpuolelta. Lauteet tulisi kuitenkin pitää puhtaana ja öljyttynä myös alapuolelta, sillä niiden lahoaminen aiheuttaa laudepuiden irtoamista.

– Lauteen alapinta on se mihin kaikki lika kertyy, sillä yläpuolelta lika hioutuu, kun ihmiset viettävät siellä aikaa. Myös tekstiilit suojaavat lauteita yläpuolelta, Stelon Oy:n Risto Häkli kertoo uutuuskirjassa.

Muista myös nämä ohjeet

Saunan siivousvälineeksi on tärkeää valita hankaava sieni tai harja, joka kestää hankausta, mutta ei riko pintaa.

Muita ohjeita ovat liuoksen tekeminen ohjeiden mukaan ja huolellinen huuhtelu puhdistuksen jälkeen. Öljyäminen tehdään vasta seuraavana päivänä, kun sauna on kuiva.

Nykyään lauteissa käytetään paljon lämpökäsiteltyä puuta. Käsittely parafiiniöljyllä vähentää sen tikkuuntumista ja kulumista.

Häkli vastaa usein kysymyksiin tuotteiden käytön turvallisuudesta.

– Parafiiniöljy on hyvin neutraali tuote, yksi vähiten allergisoivia kemikaaleja mitä tiedetään. Öljy ei haise, ei maistu ja on väritön. Pesuaine tiivisteenä voi olla syövyttävää, jos sitä joutuu silmiin, mutta ohjeen mukaan veteen laimennettu pesuaineseos on hyvin mieto.

– Siihen on hyvä suhtautua samalla tavalla kuin muihinkin kotitalouden pesuaineisiin; tiivistettä käsitellään huolellisesti ja varotaan roiskeiden joutumista ennen kaikkea silmiin.

Lähde: Aidon suomalaisen saunaelämyksen laatukäsikirja