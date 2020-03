Etätöitä tekevät suomalaiset esittelevät kotitoimistonsa: ”Sekä toimiva että inspiroiva!”

Antti suuntasi mökille, Niina taas parkkeerasi tietokoneensa kanssa sohvalle.

Koronaviruksen riehuessa yhä useampi suomalainen on siirtänyt työnsä kotiinsa.

Etätöiden tekeminen voi olla monelle täysin uusi asia, ja kokosimmekin aikaisemmin vinkkejä tehokkaaseen työskentelyyn ja turvalliseen tietokoneen käyttöön liittyen.

Moni on jo ehtinyt sopeutua kotona työskentelyyn ja etätyöpisteistä on tullut varsin toimivia ja kodikkaita. Pyysimme etätöitä tekeviltä suomalaisilta kuvia kotitoimistoista.

Yksiön olohuoneesta tuli toimisto

Helsinkiläisen Niinan etätyötoimisto syntyi yksiön olohuoneeseen.

– Leppoisasti kissojen kanssa työskennellen, hän kuvailee.

Niina on tehnyt etätöitä myös aikaisemmin.

– Työnantajani mahdollistaa etätyöskentelyn muutenkin ja käytän nämä mahdollisuudet satunnaisesti hyväkseni. Koronan aiheuttamaa pidempiaikaista etätyöskentelyä varten siirsin ylimääräisen näyttöni sohvapöydälle, jotta työskentely on mukavampaa kuin keittiöpöydän ääressä.

”Aurinkosähköllä saa vehkeet pelaamaan”

Antti Heikkuri on paiskinut töitä kotitoimistossaan Ivalossa.

– Työt ja palaverit ovat onnistuneet tähän asti hyvin. Jotain kauppaakin on tullut. Muutama asiakas on perunut tapaamisen tai sitä on siirretty myöhempään ajankohtaan.

Keskiviikosta alkaen työt siirtyivät mökille Inarinjärvelle.

– Siellä toimii hyvin netti. Aurinkosähköllä saa vehkeet pelaamaan.

”Tilausmäärä on huomattavasti vähentynyt”

Vantaalainen Hamza työskentelee tulkkina. Töiden tekemisen mahdollistavat rauhallinen paikka, muistiinpanovälineet, pöytä, tuoli ja puhelin.

– Toimeksiannot ja niiden tiedot tulevat työpaikan sovelluksen kautta niin kuin ennenkin, eli ainut muuttunut asia on se, etten enää tulkkaa paikan päällä.

– Etätulkkauksen ainut haaste on se, etten näe asiakkaita, minkä takia elekielen apu ja vaikutus jäävät pois, hän pohtii.

Poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut töiden määrään.

– Tilausmäärä on huomattavasti vähentynyt, koska paikkoja on suljettu. Silti jotain tekemistä on vielä!

Etätyö tuo haasteita sosiaaliseen elämään

Porvoolaiselle Tiina Pekkalalle etätyöt olivat tulleet tutuiksi jo ennen koronavirusta.

– Olen tehnyt varsinaisesti etätöitä jo marraskuun lopusta lähtien, kun vaihdoin työpaikkaa. Uudet toimistotilat oli tarkoitus vuokrata maaliskuussa, mutta haut laitettiin jäihin tämän tilanteen vuoksi.

Pekkalalle etätyöt ovat sopineet hyvin ja hän huomannut olevansa tehokas itsenäisessä työssä.

– Etätyö tuo kuitenkin omat haasteensa muun muassa sosiaalisen elämän osalta, kun et näe työkavereita päivän aikana.

Lemmikit valvovat töitä

Jouko Paananen työskentelee kotonaan Kirkkonummen Luomassa.

– Rakensin työpisteen keskelle kotiamme olohuoneeseen, josta voin omien töideni ohessa seurata viiden poikani etäopiskelua ja auttaa välillä pienimpiä kinkkisten tehtävien kanssa. Vanhin on armeijassa, joten hänen kanssaan käydään lähinnä iltajuoksuja rajoittavia keskusteluja.

Etätyöt ovat sujuneet hyvin.

– Teknologia mahdollistaa täysin normaalin työskentelyn ja kuvassa näkyvät apulaisisännöitsijät valvovat, että kahvipaussi ja lounastauko tulevat asianmukaisesti pidettyä. He vastaavat myös tarvittavista happihyppelyistä päivän aikana. Heillä on siis työhyvinvointia tukevat vaikutus.

Inspiroiva työpiste

Outokummussa asuva Paula Hulkkonen työskentelee viestinnän sisällöntuottajana. Myös hän on siirtynyt kotitoimistoon.

– Työni onnistuu oikein hyvin etänä, sillä kaikki julkaisualustat ja -kanavat ovat sähköisiä. Meillä on aktiivisessa käytössä myös Teams-palvelu, joten yksinäistäkään ei ole – luureissa ja chatissa tavoittaa ihmiset!

Paulalla on seuraa myös kotona, sillä hänen kolme poikaansa opiskelevat niin ikään kotona. Jokaisella heistä on oma rauhallinen työpiste.

– Olen erittäin visuaalinen ihminen ja haluan myös, että työpisteeni on sekä toimiva että inspiroiva! Paula kertoo.

”Onneksi työpäivää voi vähän venyttää”

Suunnitteluinsinöörinä työskentelevä Henna Hasunen tekee kotonaan Jyväskylässä töitä keittiönpöydän ääressä.

– Työt sujuvat hyvin tällä hetkellä. Niin kauan kun yhteydet työpaikalle toimivat, eikä muita teknisiä ongelmia ilmaannu, niin menee hyvin. Täytyy siis toivoa, että yhteyksien ja laitteiden toiminta jatkuu hyvänä.

Lasten kotona oleminen tuo tosin hieman haastetta työhön keskittymiseen.

– Mutta onneksi työpäivää voi vähän venyttää iltapäivästä, jos meinaa työt keskeytyä!

Oletko sinä keksinyt jonkun näppärän etätyöniksin tai oletko perustanut upean etätyöpisteen? Lähetä kuvat ja tarinasi: taiga.hakkila@iltasanomat.fi