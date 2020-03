Tässä ovat yleisimmät kotona tapahtuvat tapaturmat – 7 vinkkiä, joilla minimoit riskit

Kompastumiset, kaatumiset ja liukastumiset ovat yleisimpiä kotitapaturmia. Seitsemän kohdan lista muistuttaa, miten ennaltaehkäiset tapaturmia kotona.

Kodin vaarallisimpiin paikkoihin kuuluu tunnetusti keittiö ja siellä etenkin liesi, jonka ääressä sattuu erehdyksiä ja unohduksia.

Liesi ei ole kuitenkaan ainoa kodin kohta, jossa onnettomuuksia tapahtuu. Kotien turvaan erikoistunut Verisure selvitti kotien vaaranpaikkoja.

Turvallisuuskyselyn toteutti YouGov, jonka mukaan joka kymmenes vastaaja on ollut tilanteessa, jossa hän itse tai joku muu hänen taloudessaan on kolmen vuoden sisällä loukannut itsensä kotona siten, että on tarvinnut apua.

Vastanneiden yleisimmät tapaturmat olivat kyselyn mukaan esimerkiksi liukastuminen kylpyhuoneessa tai portaissa sekä haverin saaminen terävästä esineestä, kuten veitsestä tai lasinsirusta.

Kuivaa kylpyhuoneen märkä lattia suihkun jälkeen liukastumisen välttämiseksi.

Myös THL:n tilastojen mukaan yleisimmät kotitapaturmat ovat kompastumisia, kaatumisia ja liukastumisia. Myös terävistä esineistä saadaan haavereita lähes yhtä usein. Lisäksi palovamma on tyypillinen kotitapaturma.

– Paras tapa ennaltaehkäistä tapaturmia kotona on välttää kiirettä, sillä usein hosuessa sattuu eniten vahinkoja. On myös hyvä kiinnittää huomiota, että koti soveltuu kulloiseenkin elämäntilanteeseen, esimerkiksi ikäihmisen tai lasten tarpeisiin, kertoo tiedotteessa Verisuren toimitusjohtaja Alexander Gräsbeck.

Näin ehkäiset tapaturmia

Onneksi myös omilla toimillaan voi ennaltaehkäistä tapaturmien syntyä.

Verisure kokosi tiedotteeseen seitsemän vinkkiä, joiden avulla voit ennaltaehkäistä tapaturmia kotona.

Pidä kodin kulkureitit vapaana tavaroista ja hyvin valaistuna, erityisesti portaat. Kuivaa kylpyhuoneen märkä lattia suihkun jälkeen liukastumisen välttämiseksi. Suosi lastenhuoneessa matalia ja turvallisesti kiinnitettäviä huonekaluja. Säilytä keittiön terävät välineet lasten ulottumattomissa. Laita ruokaa hosumatta, äläkä säilytä lieden lähellä tavaraa. Pidä keittiössä kaikki arkikäytössä olevat tavarat käden ulottuvilla, jotta vältyt turhalta penkille nousemiselta. Älä käytä ylähyllyille ulottumiseen huteria tuoleja, vaan hanki kotiin tukevat taloustikkaat. Älä käytä rikkinäistä elektroniikkaa tai liitä laitteisiin niihin sopimattomia latureita tai johtoja.

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen viestintätoimisto Tekirin ja Verisuren toimeksiannosta. Kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja kokemuksia kodin turvallisuuteen liittyen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 24.–27.1.2020 YouGovin kuluttajapaneelissa. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi. Kokonaisvastaajamäärä on 1500.