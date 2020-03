Tunnistatko pihan kauhukasvin? Sekoitetaan helposti puutarhan viattomaan kaunottareen

Kurtturuusun voi sekoittaa vaikkapa juhannusruusuun. Näin tunnistat ja hävität pihan kauhukasvin oikein.

Puutarhassa kasvava kurtturuusu on yksi haitallisista vieraslajeista, jonka paikka ei ole Suomen luonnossa.

Kurtturuusu onkin määrätty hävitettäväksi viimeistään vuoteen 2022 mennessä.

Valitettavasti kurtturuusun voi sekoittaa pihan muihin kasveihin. Pahimmillaan pihasta hävitetään kurtturuusujen sijaan vaikkapa kauniit juhannusruusut.

Huvila & Huussin maisemasuunnittelija Kati Jukarainen sekä pihasuunnittelija Riina Hifumi kertovat, miten kurtturuusun erottaa.

– Hyvä tunnistamiskeino on se, että kurtturuusussa on viisi terälehteä ja se on yksinkertainen. Sitä löytyy aniliininpunaisena ja valkoisena, Hifumi kertoo.

Kurtturuusun jalostettu tarhaversio ei puolestaan kuulu haittakasveihin ja se saa edelleen kasvaa rauhassa.

– Se on jalostetumpi, eikä leviä niin aggressiivisesti, Hifumi muistuttaa.

Kahden eri lajikkeen tunnistamisessa auttaa muun muassa se, että sallitun tarhakurtturuusun lehti on kielletyn kurtturuusun lehteä litteämpi. Lisää vinkkejä tunnistamiseen löytyy vieraslajit.fi-sivustolta.

Katso artikkelin yllä olevalta videolta tarkempi selostus vieraslajikasveista.

Näin hävität kurtturuusun oikein

Haitallisen kurtturuusun hävittäminen vaatii laajan juuriston vuoksi puutarhurilta erityistä huolellisuutta.

– Tehokkain tapa on kaivaa juuret pois. Jos pihalla on yksi kasvi, sen voi kaivaa lapiolla. Jos kasvia on laajasti, sitten täytyy olla maansiirtokoneita.

Toinen tapa on näännyttää kasvi.

– Ruusu katkaistaan maata myöten ja leikataan säännöllisesti pois. Pikkuhiljaa, kun se ei saa yhteytettyä, se nääntyy ja juuristo kuivuu, Hifumi kertoo.

Juuriakaan ei voi heittää pois miten sattuu. Kurtturuusu on niin sitkeä, että se täytyy hävittää kunnolla. Juuriakaan ei kannata laittaa kompostiin.

– Polttaminen on oikeastaan ainut, tehokkain keino. Taajama-alueellahan ei saa polttaa mitään, joten juuret kannattaa viedä jäteasemalle.

Huvila & Huussin uudet jaksot maanantaisin Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.