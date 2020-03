Saako taloyhtiön saunaa tai pyykkitupaa käyttää, miten käy yhtiökokouksille? Näin vastaavat asiantuntijat

Hallituksen ja taloyhtiön kokouksia on suositeltu pitämään esimerkiksi etäyhteyden avulla.

Monissa taloyhtiöissä mietitään parhaillaan kuumeisesti, miten koronavirus vaikuttaa kevään yhtiökokouksiin tai miten toimia taloyhtiöiden yhteisten tilojen suhteen.

Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto antoivat perjantaina yhtiökokousten pitämiseen liittyvän ohjeistuksen tartuntariskin pienentämiseksi taloyhtiöissä.

– Suosittelemme, että tämän kevään aikana taloyhtiöiden hallituksissa hyödynnettäisiin etäyhteyksiä niin paljon kuin mahdollista, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius.

Hallituksen ja taloyhtiön kokouksia on suositeltu pitämään esimerkiksi puhelimen, sähköpostin tai applikaatioiden välityksellä tai siirtämään kokouksia myöhempään ajankohtaan.

Lithenius sanoo, että kevät on yhtiökokouksien näkökulmasta kiireistä aikaa.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilikausi on useimmissa taloyhtiöissä kalenterivuosi, joten kevään yhtiökokoukset on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Mikäli yhtiökokous pidettäisiin koronatilanteen takia tämän määräajan jälkeen, ei siitä kuitenkaan seuraa suoranaista sanktiota.

– Monissa yhtiöissä ollaan nyt uuden äärellä, Lithenius toteaa.

Isännöintipalvelua ostaa noin 50 000 taloyhtiötä. Kiinteistöliiton piirissä on puolestaan 28 000 taloyhtiötä ja kaksi miljoonaa suomalaista.

Viranomaiset eivät ole antaneet käyttökieltoa taloyhtiön saunan tai pesutuvan käyttöön liittyen.

Voiko karanteenissa käyttää pyykkitupaa tai käydä taloyhtiön saunassa?

Myös Kiinteistöliitto on antanut toimintaohjeita asunto-osakeyhtiöille. Yhteisten tilojen, kuten pesutupien, saunojen ja hissien käytön rajoittaminen mietityttää tällä hetkellä taloyhtiöissä.

Kiinteistöliitto on saanut jäsenyhtiöiltä kyselyitä palvelusopimuksiin, yhtiökokouksiin ja hallitustyöskentelyyn liittyen.

Yhteydenottoja on tullut toistaiseksi maltillisesti, joten ohjeistusta täsmennetään tarpeen mukaan.

Viranomaiset ovat kehottaneet karanteenissa olevia ihmisiä välttämään kontaktia muihin ihmisiin. Näin ollen karanteenissa olevalla ei ole esimerkiksi asiaa lenkkisaunaan, sillä siinä on riski tartuttaa koronavirus kanssasaunojiin.

Taloyhtiön saunan tai pesutuvan käyttöön liittyen viranomaiset eivät ole kuitenkaan antaneet käyttökieltoa.

Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli sanoo, että Kiinteistöliitto mieluiten suosittaa, että altistunut, sairas tai karanteenissa oleva ei käyttäisi taloyhtiön yhteisiä tiloja karanteeninsa aikana.

– Jos ihminen on karanteenissa, sairastunut tai altistunut, niin silloin tietysti pysytään kotona karanteenimääräyksen mukaisesti ja rajoitetaan tarpeetonta liikkumista yhteisissä tiloissa, kuten saunassa, pyykkituvassa ja jäteastiahuoneessa.

Hupli sanoo, että Kiinteistöliitto voi antaa suosituksia, mutta loppujen lopuksi kunkin yhtiön hallitus tekee omat päätöksensä hallinnassaan olevien tilojen käytöstä.

Jos hallitus päättää ottaa saunatilat tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi varatoimenpiteenä, kukaan ei voi estää sitä tekemästä niin.

– Käyttökatkon on tietysti oltava järkevän mittainen. Jos saunan käytöstä peritään asukkailta erillinen käyttökorvaus, näitä ei tietysti peritä siltä ajalta, jolloin sauna on suljettu, Hupli sanoo.

Hupli myös toteaa, että koronaviruksen levitessä voi se vaikuttaa myös kiinteistölle toimitettaviin palveluihin kuten kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluihin.

Mitä jos karanteenissa sattuu vesivahinko?

Lakiasiantuntija Litheniuksen mukaan Isännöintiliitto on saanut yhteydenottoja liittyen esimerkiksi isännöintiyritysten toimintaan koronaepidemian aikana.

Yrityksiä huolettavat nyt myös huoneistokäynnit.

– Eli esimerkiksi, jos on korjaustarpeita ja pitäisi mennä asuinhuoneistossa käymään, miten heidän tulisi toimia.

Isännöintiliitto on suositellut, että esimerkiksi asunnoissa suoritettavien tarkastusten tarpeellisuutta arvioitaisiin etukäteen entistä paremmin epidemian aikana ja kiireettömiä huoltotöitä siirrettäisiin myöhempään ajankohtaan.

Asuntoihin, joissa on altistuneita, ei ole syytä mennä. Jokainen tilanne kuitenkin katsotaan yksilöllisesti.

– Tietenkin kiireelliset toimenpiteet on pakko hoitaa, esimerkiksi vesivahingot. Mutta silloinkin pitää pyrkiä siihen, että vahinkoa kartoittavat henkilöt eivät olisi karanteenissa olevien kanssa huoneistossa samaan aikaan.

Osakkaat tai hallitus eivät ole kuitenkaan velvollisia ilmoittamaan esimerkiksi isännöitsijäyritykselle, mikäli sen taloyhtiössä on karanteenitapaus.

Kenenkään ei tarvitse myöskään jakaa terveystietojaan taloyhtiölle.

– Mutta olisihan se hyvä tiedottaa yhtiössä, jos siltä itsestä tuntuu, jotta voitaisiin esimerkiksi huomioida siivous paremmin. Siivousyrityksiä on useissa tapauksissa nyt epidemian aikana ohjeistettu kiinnittämään erityistä huomiota esimerkiksi ovenkahvojen ja hissin nappuloiden puhdistamiseen.