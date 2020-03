Main ContentPlaceholder

Tarkasta, onko pyykinpesuaineessasi tämä merkintä – pyykin peseminen oikein on silloin erityisen tärkeää

Pyykinpesuaine voi sisältää zeoliittia. Ole silloin tarkkana pyykinpesuaineen annostelun kanssa. Pese myös pyykinpesukone säännöllisesti. Zeoliittia voi olla vain jauhemaisissa pyykinpesuaineissa, ei nestemäisissä.

Annosteluohjeita on aina noudatettava tarkasti, mutta jos pyykinpesuaineessasi on zeoliittia, pyykinpesuohjeet on syytä kerrata erityisen huolellisesti.