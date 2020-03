Kaisan 70 huonekasvia eivät saa keväisin perinteistä kukkamultaa – tätä kaikkea ruukkuun sujahtaa

Nyt on aika vaihtaa mullat!

Lahtelainen Kaisa Räty vaihtaa viherkasveilleen keväisin mullan, jonka mukana on kolmea eri kasvualustaa.

Kun lahtelainen Kaisa Räty vaihtaa alkukeväällä kasveilleen mullat, ei työ mene aivan tavanomaiseen tapaan.

Rädyn kotona on 70 huonekasvia, joista eri lajikkeita on 51. Kasvijoukon mukana on muun muassa runsaasti erilaisia Alocasia- ja Epipremnum-kasveja, muutama Philodendron, Thaumatophyllum ja Strelitzia.

Kasvit ovat erilaisia, mutta ne kaikki saavat helmi-maaliskuussa ruukkuihinsa sekoituksen, joissa on viherkasvimullan lisäksi kookoskuitua, perliittiä ja kaktusmultaa. Ruukkujen katteena Räty käyttää koristeena kaarnahaketta ja ruskeaa pallosoraa. Lekasoran sijaan hän käyttää ruukun pohjalla ohutta kuitukangasta, joka estää mullan valumisen aluslautaselle.

Mullan osittainen korvaaminen ja kasvin uloimpien juurien irrottaminen toisistaan hellästi stilumoi kasvia kasvamaan.

– Esimerkiksi kookoskuitu sitoo kosteutta ja kuitumaisen rakenteensa takia se pitää kosteuden myös tasaisena. Perliitti puolestaan keventää kasvualustaa.

Keveydellä on puolensa, sillä moni huonekasvi kärsii juurimädästä, jos kasvualusta on liian tiivis.

– Suosittelen ilmavaa kasvualustaa ainakin niille, joilla on tapana kastella kasveja turhankin runsaasti. Erityisen hyvin ilmava kasvualusta tuntuu sopivan tropiikin kasveille, sillä pitkään jatkuva litimärkä ja hapeton multa saa juuret mädäntymään. Kasvualustan pitäisi olla kuin puristettu kostea pesusieni, ei valuva, litimärkä pesusieni.

Kukkamulta käy yhtä hyvin

Mullan korvaaminen toisella kasvualustalla joko kokonaan tai osittain on suosittua viherkasviharrastajien keskuudessa. Sosiaalisen median huonekasviryhmiä selaamassa voi tulla käsitys, että tavallisen kukkamullan käyttäminen on peräti vanhanaikaista.

Tavalliselle kotikasvattajalle perinteinen kukkamulta käy silti yhä hyvin, kertoo lahtelaisen Kukkatarha Koskisen yrittäjä Ilkka Koskinen.

– Voidaan sanoa, että tosiharrastajalle ei kelpaa tavallinen kukkamulta, mutta minun näkemykseni on, että hyvälaatuinen kukkamulta kelpaa kasville kuin kasville.

Koskisen vinkki onkin panostaa ennen kaikkea mullan laatuun.

– Mullan pitää olla tarpeeksi kevyttä, vaikka ihan haperokaan ei ole hyvä. Perus kukkamulta erikoisliikkeestä ostettuna on pääsääntöisesti hyvää.

Multa valitaan kasvilajikkeen ja ruukun mukaan.

Viherkasveille sopii kukkamulta, kaktuksille on oma hiekkapitoisempi multansa ja orkideoilla oma kaarnasta ja tuhkasta tehty kasvurouheensa.

– Kestomulta sopii erityisesti viherkasveille, jotka ovat altakasteluruukussa, Koskinen sanoo.

Kaisa Räty myöntää, että ilmavan kasvualustan valinta edellyttää viherkasvien hoitajalta hieman perehtyneisyyttä.

Ota selvää ravinteista

Ilmavan kasvualustan valinta edellyttää viherkasvien hoitajalta hieman muutoksia totuttuun.

Ilmava kasvualusta vaatii säännöllisyyttä esimerkiksi kastelun suhteen. Kasteluväli riippuu kasvista, mutta pidemmän ajan unohduksia kasvi ei anna anteeksi. Räty suositteleekin kaikille kosteusmittaria, jolla on helppo tarkistaa kosteus isonkin juuripaakun keskeltä.

– Kasvia kannattaa tarkkailla usein, sillä kasteluväliinkin vaikuttavat monet asiat, kuten ilmankosteus ja lämpötila. Samassa kodissakin nämä asiat voivat vaihdella vuodenajan mukaan, Räty muistuttaa.

Myös ravinteista on hyvä ottaa selvää – varsinkin jos siirtyy kokonaan mullattomaan materiaaliin, kuten lekasoraan, Seramis-savirouheeseen tai kookoskuituun.

– Yleensä ravinteita tulee mullan mukana, mutta vaihtoehtoisten kasvualusten kanssa näin ei ole.

Kasvin juurista voi tulla myös ohuemmat, jos niillä ei ole kunnon vastusta, mitä vastaan kasvaa.

– Näistä syistä käytän itse sekoitetta, eli sekaisin viherkasvimultaa ja muita kasvualustoja, Räty vinkkaa.