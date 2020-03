Mökkiläinen asensi pihalleen riistakameran – tallensi naapurin toimitusjohtajan törkeän tempun

Ilta-Sanomien lukijat kertovat kokemuksiaan riistakameran käytöstä. Kameraan on tallentunut toinen toistaan erikoisempia tapahtumia.

Tekniikan kehittyessä riistakamerat ja valvontalaitteet ovat yleistyneet, mutta toisinaan kameraan ikuistuu muutakin kuin metsän eläimiä.

Kerroimme tällä viikolla helsinkiläisnaisesta, jonka riistakameraan oli tallentunut omalta mökin pihalta jo ensimmäisen viikon aikana koiranulkoiluttaja ja sauvakävelijä.

Vastaavista, ja jopa tätäkin erikoisemmista kohtaamisista kertovat Ilta-Sanomien lukijat.

Lukijat kertovat, mitä mökin riistakameraan tai hälytysjärjestelmään on vuosien varrella tallentunut.

Eläkeläiset jäävät kiinni housut nilkoissa

– Olen asentanut jo vuosia sitten riistakameran mökin pihaan. Nuotiopaikalla on istuskeltu ja paisteltu makkaraa käyttämällä minun polttopuitani, ulkohuussia on käytetty ja nurkkia tongittu irtotavaran toivossa. Ärsyttävintä tässä on se, että yleensä asialla ovat varttuneet paikalliset eläkeläiset, jotka selittävät tuohtuneena, että ”tuostahan ollaan aina oikaistu suolle”. Olen ajatellut, että jatkossa otan henkilötiedot saapuvan auton rekisterikilven takaa esiin. Sitten käyn muutaman kerran viikossa juomassa termoskahvit henkilön pihalla ja tokaisen: ”Oikaisen tästä talon pihan läpi etsimään sieniä.”

Toimitusjohtaja yllätti vierailulla

– Meilläkin on riistakamera, kun naapurin koirat käyvät jatkuvasti vapaana juosten pissaamassa arvokkaille havukasveillemme. Asensimme riistakameran lisäksi myös liiketunnistimen, joka ilmoitti, kun koirat ovat taas pihassamme. Yhtenä aamuna ihmettelimme, minne liiketunnistin oli kadonnut. Katsoimme riistakameraa ja yllätys oli melkoinen. Naapurin toimitusjohtaja oli lapsineen pihassamme laittamassa liiketunnistinta sadevesitynnyriin. Lapset olivat innoissaan isänsä esimerkistä ja hypähtelivät vieressä. Toimitusjohtaja poistui pihastamme tupakka savuten.

Naapuri kävi poimimassa marjat

– Laitoimme myös riistakameran saarimökkimme pihaa seuraamaan, ja yllätys, yllätys, naapuri kävi poimimassa marjat pihaltamme. Koivustakin raapaisi pakurin mennessään.

Sydäntä kylmää, kun näkee mitä mökillä tehdään

– Meillä on kyltti, jossa kerrotaan kamerasta. Kännykkäämme tulee ilmoitus, että kamera kuvaa. Eläimiä on monenmoista. Ihmisiä myös. Myös ulkohuussimme näkyy olevan ahkerassa käytössä. Samoin mökin terassin penkit. Asumme monen sadan kilometrin päässä mökistä, ja sydäntä kylmää katsoa kännystä vieraiden härskiä toimintaa.

Varkaat huusivat apua

– Tutulla on hieno hälytysjärjestelmä mökillään. Kerran se hälytti murrosta keskellä yötä, kun omistaja oli lomareissulla Kanarialla. Tuttu kertoi, että oli outoa seurata kännykän ruudulta, kun murtomiehet etsivät mökistä varastettavaa. Olivat vain liian hätäisiä, sillä löysivät moottorikelkan avaimet ja päättivät lähteä sillä järven jäälle. Eivät älynneet katsoa, onko bensaa tarpeeksi. Ei ollut, ja kelkka jäi keskelle järveä.

Rosvon kasvokuva tallentui

– Tiedustelemassa ollut rosvo kiersi yöllä pihan ja tarkasti ulko-ovet sekä auton. Kamera kuvasi miehen ja hyvä kasvokuvakin jäi tallennukseen pimeydestä huolimatta. Pihoilla on kyltit tallentavista kameroista, jotka lähettävät hälytyksestä välittömästi myös videokuvat.

Pihaan ilmestyy joka toinen päivä autonjäljet

– Olen juuri hankkinut riistakameran. Ja juuri siksi, että pihapiiriin ilmestyy joka toinen päivä vierailevan tyypin autonjäljet. Kun tavaraa katoaa ja hiippari käy tutustumassa, on ihan varma, että käry käy. Rosvot ja uteliaat eivät kuulu kenenkään pihapiiriin.

Vuokralaiset kulkevat pihan poikki

– Omalla mökillä on pari riistakameraa valvomassa pihaa. Yllättäen läheisen mökkivuokraajan asiakkaat kulkevat meidän pihan läpi, vaikka kyseessä on rantatontti, josta ei pääse kuin järveen. Satunnaisesti nämä ohikulkijat käyttävät mökin vessaa ja ottavat sylillisen halkoja mukaan. Lähetin kuvia vuokraajalle, ja hän korvasi saunapuut.

Pitäisikö pyytää maksua?

Lukija pohtii, tulisiko hänen pyytää maksua tontilla vierailijoilta.

– Meillä on myös ollut riistakamera mökkimme lammen rannassa. Rannalla on myös laavu, nuotiopaikka ja polttopuita sekä laavussa kahvipannu ja kahvia. Riistakamera on kuvannut lampea, koska lammen poikki kulkee hirvien polku. Hirvet kulkevatkin edelleen veden poikki omia polkujaan. Mutta olemme varmoja, että laavulla on ainakin kerran käyty keittämässä kahvit. Olisiko metsämies siinä levähtänyt ja juottanut koiransa lammessa. Olemme miettineet, että laitamme laavulle rahalippaan. Viidellä eurolla saisi keittää kahvit.

