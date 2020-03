Näissä kylppäreissä voisi vaikka asua! 8 suomalaista esittelee upeat kylpyhuoneensa

Suomalaissisustajien kylpyhuoneissa näkyvät ajankohtaiset sisustustrendit.

Kylpyhuoneen ei tarvitse olla pelkkää valkoista kaakelipintaa.

Mielenkiintoisilla kuviolaatoilla, pyöreillä peileillä, houkuttelevilla luonnonmateriaaleilla ja vaikkapa viherkasveilla saa kylppäriin kaivattua kauneutta.

Kysyimme suomalaissisustajilta, miten heidän kotiensa kylpyhuoneen tyyli on syntynyt.

1. Wabi-sabi-tyyliin

Lotta-Pia Kallion kylpyhuone on remontoitu satavuotiaaseen taloon. Tilaan on haettu inspiraatiota muun muassa Eliel Saarisen Hvitträskiin suunnittelemasta kylpyhuoneesta vuodelta 1903.

– Sieltä ovat saaneet inspiraationsa seinien puoleenväliin ulottuva laatoitus, vihreä väri ja kuusikulmaiset klinkkerilaatat. Sata vuotta sitten hanat olivat usein pinnoittamatonta messinkiä. Odotan, että nämäkin kylpyhuoneen messinkihanat patinoituvat käytössä ja uutuudenkiilto häviää, Kallio kertoo.

Ajaton, tyyni ja industrialistinen kylpyhuone on saanut vaikutelmia myös Japanista. Erityisesti japanilainen käsite wabi-sabi on Kalliolle mieluisa. Epätäydellinen voi olla myös kaunista.

– Pidän aidoista materiaaleista, siitä miltä ne tuntuvat, miten ne kuluvat kauniisti ja miten aika näkyy niissä. Muun muassa lakattu allastaso on vanhaa lankkua, jossa on vielä jäljellä tapetin- ja maalinjäämiä vuosisadan vaihteesta.

2. Ripaus luksusta

Niina Tikanmäen kylpyhuone sijaitsee satavuotiaassa merenrantatalossa, ja siitä on sukeutunut koko perheen todellinen rentoutumispaikka.

– Olemme sijoittaneet ikkunan eteen kansainväliseen tyyliin kylpyammeen, josta on suora rauhoittava näkymä merelle. Halusin kylpyhuoneeseen myös himmentävän valaistuksen, jolloin valoa on helppo säädellä tilan kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.

– Pidän kylpyhuoneemme rauhallisesta yleisilmeestä, johon persoonallisuutta tuovat laskevat kattorakenteet. Kylpyhuoneen värit ja materiaalit valikoituivat puolestaan niiden ajattomuuden ja klassisuuden perusteella.

3. Tyylikästä mustavalkoharmaata

– Tavoitteenamme oli jo rakennusvaiheen alussa tehdä kylpyhuoneesta tyylikäs ja rauhallinen kokonaisuus. Tilat noudattavat talon minimalistista mustavalkoharmaata linjaa. Lempikohtamme kylpyhuoneessa on suihkuseinän mosaiikki. Mosaiikki on mielettömän upea vesipisaroiden korostaessa sen kimallusta, Heidi Alanen kertoo.

4. Mustaa tehosteseinä

Marja Sivonen kertoo haaveilleensa saumattomasta, mikrosementeillä tehdystä kylpyhuoneesta, mutta sen toteutus osoittautui teknisesti liian hankalaksi.

– Tilalle lattiaan ja seiniin valittiin iso vaalea laatta. Musta kalanruotoladonnalla tehty tehosteseinä on upea ja tuo kivasti ilmettä muuten vaaleaan tilaan, Marja Sivonen kertoo.

5. Spa-tunnelmaa

Moilasten perheen kylpyhuoneen pintamateriaalien suunnittelusta vastasi sisustussuunnittelija Minna Hietala Kouvolan Värisilmästä.

– Kylpyhuoneeseen haettiin aikaa kestävää nautinnollista elämystä sekä spa-tunnelmaa. Kylpyhuoneessa viehättää erityisesti rauhallinen tunnelma ja pintojen harmonia. Tilassa käytettiin perheen arvojen mukaisesti luonnollisia ja ekologisia materiaaleja, kertoo sisustussuunnittelija Hietala.

6. Ylellisesti kylpien

– Kylpyhuoneemme on asunnon edellisen omistajan remontoima, mutta neutraalit ja klassiset valinnat miellyttävät onneksi meidänkin silmää. Ripaus puuta tuo lämpöä muuten harmaaseen ja valkoiseen kylpyhuoneeseen. Parasta huoneessa on ylellinen kylpyamme. Se on asunnon helmi, Jonna Leppänen sanoo.

7. Englantilaiseen tyyliin

Terja Niemenmaan päämakuuhuoneen yhteydessä sijaitsee kaunis kylpyhuone, joka on saanut inspiraationsa englantilaisista maalaistyylistä sekä ranskalaisista kylpyhuoneista.

– Kylpyhuone on kooltaan kymmenen neliötä. Vaalean eri sävyt pitävät tunnelman rauhoittavana. Kristallit ja kullansävyt puolestaan tuovat kylpyhuoneemme ilmeeseen ripauksen luksusta, Niemenmaa kertoo.

7. Viherkasvien kanssa

– Kun remontoimme vanhaa kotitaloani, tiesin heti, että haluan sinne kylpyammeen. Kylpyhuoneen seinille halusimme mikrosementtiä, sillä se on rouhea, tyylikäs ja erilainen materiaali. Haimme kylpyhuoneeseen maalaisromanttista ranskalaista kylpylätunnelmaa, joten hankimme tassuammeen kaveriksi myös vanhantyylisen hanan, kertoo Minna Halonen.

Kylpyhuoneessa on myös ajan hengen mukaisesti viherkasveja, jotka tuovat väriä talven keskelle.