Pinttyikö roiskunut ruoka hellaan? Ammattilainen kertoo, millä saat lian irti liedestä

Valurautaisen lieden ympäristön puhdistaminen voi olla työlästä. Kotisiivousyrityksen toimitusjohtaja suosittelee putsaukseen hankaussientä tai sokerinpalaa.

Näky lieden ympäristössä on surkea.

Valurautaisen lieden ympäristöön, vaaleille emalipinnoille, tuntuu kertyvän helposti ruskeata likaa.

Yleensä pinttynyt lika on seurausta laiskoista siivouskäytännöistä. Yli kiehunut liemi pinttyy helposti, jos sitä ei putsata pois heti ruoanlaiton jälkeen.

Jos vahinko on kuitenkin jo käynyt, kannattaa lieden putsaus aloittaa hankaussienellä.

– Hankaussienessä on yleensä toinen puoli karhea ja toinen pehmeä. Putsausta voi kokeilla ensin sienen pehmeämmällä puolella. Jos pehmeä puoli ei ole riittävän tehokas, kokeile karheampaa puolta. Tarkista kuitenkin paketista, että karkea puoli sopii myös emalipinnoille, toimitusjohtaja Karita Alanko kotisiivousyritys Talonhenki Etelä-Pohjanmaasta neuvoo.

Jos lika on todella pinttynyttä, pinnalle voi kokeilla patasientä, jossa on mukana puhdistusainetta, ja jonka teräsvilla on niin ohutta, että se ei varovasti käytettynä vahingoita pintaa. Toinen vaihtoehto on kokeilla keittiön pinnoille tarkoitettua, tehokasta emäksistä (pH yli 8) puhdistusainetta, Alanko neuvoo. Voimakas emäksinen puhdistusaine tehoaa pinttyneeseen likaa, mutta aine tulee huuhdella pois huolella.

– Suosittelen, että aine levitetään ensin puhdistussieneen, jolla se hinkataan pyörivin liikkein pestävälle alueelle. Tarvittaessa aine voi vaikuttaa 10–15 minuuttia, jonka jälkeen irronnut lika pyyhitään talouspaperilla pois. Tämän jälkeen pinta pyyhitään vielä vedellä kostutetulla siivousliinalla. Puhdas valurautapinta voidaan kuivata talouspaperilla, Alanko neuvoo.

Myös Marttojen vanha neuvo on kätevä. Sokerinpala kastetaan ja sillä hinkataan emalipintaa.

Oli siivousväline mikä tahansa, kannattaa sen käyttöohjeet lukea ensin ja tarkistaa, minkälaiselle pinnalle se soveltuu.

– Perinteistä teräsvillaa ei esimerkiksi kannata valurautaisen lieden emalipinnoilla käyttää, sillä maali voi lähteä pois, Alanko sanoo.

Jos keittiönkaapista löytyy sokerinpaloja, voi niitäkin kokeilla lieden hinkkaamiseen.

– Marttojen vanha neuvo on kätevä. Sokerinpala kastetaan ja sillä hinkataan emalipintaa. Samalla neuvolla saa myös kattilanpohjat puhtaaksi, Alanko neuvoo.

Liesilevyt saavat kauniin mustan pinnan, kun ne käsitellään lopuksi vielä liesimustalla.

– Liesimusta poistaa valurauta- ja teräspinnoilta ruosteen ja lian sekä antaa mustan, suojaavan pinnan, Alanko kertoo.