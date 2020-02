Suomalaiset esittelevät kotiensa wc-tilat, jotka ovat kaukana tylsästä

Nämä onnistuneet sisustusratkaisut osoittavat, että kodin wc-tilojen ei todellakaan tarvitse olla tylsiä.

Moni innokaskin sisustaja jättää wc:n täysin huomiotta.

Tila tuntuu vaikealta sisustettavalta, sillä tilaa ei ole paljon, eikä materiaaleja, kuten vaikkapa kaakeleita, vaihda pikkurahalla.

Kysyimme suomalaisilta sisustajilta, miten he ovat onnistuneet vessan sisustamisessa.

Ripaus glamouria

Anna-Kaisan modernin kodin tyyli jatkuu wc:ssä saakka. Tilaan haluttiin myös hieman glamouria.

Katseenvangitsijana toimii näyttävä valaisin.

Tyylikästä mustavalkoista

Marikan kodin wc-tilat ovat tyylikkään mustavalkoiset. Tilaa piristää kaunis huonekasvi.

Ajatonta tunnelmaa

Minnan kotona on wc, jossa on muun muassa moderneja sisustustauluja ja puisia huonetuoksuja.

– Halusimme wc-tilaan ajattoman ja seesteisen fiiliksen rakennusvaiheessa. Sisustuksessakin tykkäämme luonnonsävyistä, jotka jatkavat wc:n yleisilmettä luontevasti ja kauniisti, Minna kertoo.

Moderniin tyyliin

Mustavalkoisen kodin moderni sisustus jatkuu vessaan saakka.

Katseenvangitsijana kalanruotolaatat

Katin kotoa löytyy tämä pikkuvessa, jonka katseenvangitsijoita ovat kauniit kalanruotolaatat. Asennustyöt olivat Katin mukaan kinkkiset.

– Lopulta voitimme vaikeudet. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen.

Vaaleaa ja yksinkertaista

Oonan kodin wc-tilan sisustus rakentui Artekin Golden Bell -valaisimen ympärille. Sisustuksesta haluttiin mahdollisimman vaalea ja yksinkertainen.

– Peili löytyi sattumalta Ikean löytönurkasta vasta, kun olimme muuttaneet. Mielestäni peili viimeistelee vessan, Oona kertoo.

Väriä kaakelitapetilla

Hanna Könnölän rintamamiestalon mini-wc on vain 150x70 senttiä, mutta huoneeseen mahtuu kaikki tarpeellinen.

– Seinässä on sininen kaakelia jäljittelevä tapetti ja maalattu puolipaneeli. Allaskaappi on vanha sairaalan yöpöytä, johon asensimme malja-altaan, Könnölä kertoo.

Kierrätyslöydöillä persoonallista

Piia kertoo, että heidän kodissaan kummatkin vessat on sisustettu kirpputori- tai kierrätyslöydöillä, niitä osittain tuunaten.

– 2000-luvun pintamateriaalit on piilotettu kaakelimaalilla ja tapetilla. Vessat ovat saaneet persoonallisen sisustuksen pienellä budjetilla.

60-luvun tyyliin

Minna Halonen asuu 60-luvulla rakennetussa talossa. Viemäriremontin takia myös kodin pikkuvessa piti uusia.

Liian moderni ilme ei olisi talon tyyliin sopinut, joten myös vessaan haettiin 60-luvun tunnelmaa. Sitä luo muun muassa Ikean allaskaappi, jonka Halonen maalasi vihreällä dusty green -sävyllä.

– Pyyhenaulakon ostimme jo ennen remonttia sisustusliikkeen alennuskorista. Myös tapetti on alennuskorilöytö. Ylempi hylly on puolestaan kotitaloni vanha naulakko eli perintötavaraa. Vanha hiustenkuivaaja on ihan oikeassa käytössä, mutta sekin on kirppislöytö.