Johanna kyllästyi vanhaan vessaansa – remonttiin meni viisi päivää, mutta tulos on huikea

Johanna Sorjosen remontoidun pikkuvessan katseenvangitsijoita ovat trendikkäät valaisimet, pyöreä peili, tekokasvi ja tapetti, joka muistuttaa betonia.

Moni jättää wc:n sisustamatta, sillä huoneeseen tuntuu mahtuvan vain välttämätön, ei muuta.

Vessaan kannattaa kuitenkin satsata, sillä pienilläkin muutoksilla voi saada ihmeitä aikaan.

Yksi vessansa sisustuksen muuttaneista on Kuhmossa asuva Johanna Sorjonen, joka kyllästyi omakotitalonsa wc:n vanhanaikaiseen ilmeeseen ja laittoi kaiken uusiksi. Alunperin vaaleansininen ja kermanvärinen huone sai viisi päivää kestäneessä remontissa aivan uuden ilmeen.

Inspiraatio vessan remontille syntyi, kun Sorjonen järjesteli makuuhuonettaan uusiksi. Tuli kevättuuletuksen aika. Teki mieli uudistaa myös kodin ainut remontoimaton paikka.

Tältä vessa näytti ennen remonttia.

Koko entinen wc-tila purettiinkin lattiasta kattoon.

– Laitoimme kolmelle seinälle tapettia, joka näyttää betonilta. Kuvio nousee hienosti esille, kun peilivalo on päällä. Kattovalaisimet ovat samat kuin meillä makuuhuoneessakin. Myös värimaailma on samantyylinen kuin muissa huoneissa, Sorjonen kertoo.

Wc on nyt aivan erinäköinen kuin ennen. Ajan hengen mukaisesti huoneessa on pyöreä peili, kasvoja korostava valo ja jopa muovinen viherkasvi.

– Vessa tuntuu nyt isommalta, avarammalta ja viihtyisämmältä, jos vessasta voi niin sanoa. Kustannuksia emme ole vielä laskeneet, Sorjonen naurahtaa.

Omakotitalon vessa muuttui remontissa täysin. Viherkasvi ja betonia muistuttava tapetti ovat huoneen katseenvangitsijoita.

Onnistuneen remontin jälkeen Sorjonen kannustaa muitakin satsaamaan vessan sisustukseen. Pienetkin muutokset voivat auttaa.

Pelkästään valaistukseen ja värimaailmaan panostamalla voi saada mieluisan muutoksen. Myös viherkasvit tekevät wc:ssä ihmeitä.

Jos huoneeseen ei tulvi ikkunasta riittävästi valoa, voi vessan kasviksi valita tekokasvin. Aidon näköisiä tekohuonekasveja, kuten trendikkäitä peikonlehtiä tai näyttäviä saniaisia, voi lisäillä vaikka pimeimpään nurkkaan.

Valaistukseen kannattaa satsata.

Oikea kasvi käy tietyissä tapauksissa.

– Huoneeseen voi asentaa vaikkapa päivänvalo- tai kasvilampun, Sorjonen ehdottaa.

Muuten vessan sisustamisessa kannattaa muistaa sääntö ”vähemmän on enemmän”. Liian isoja kalusteita tai tavarapaljoutta kannattaa välttää.

– Vessassa ei ole tarvetta säilyttää paljoa tavaraa, joten varsinaista säilytystilaa tarvitaan vähän. Vaikka meidän wc:ssä ei ole nyt yläkaappeja, säilytystilaa on hyvin. Kaikki tarpeellinen mahtuu ja jää vielä tilaakin.

Vessasta tulee viihtyisä, kun sinne ei laita liikaa tavaraa tai liian isoja huonekaluja.

Jokaisella on tietysti oma tyyli, ja sitä kannattaa suosia, oli huone mikä tahansa.

– Itselle viihtyisyyttä on se, että vessa on tunnelmaltaan rauhallinen ja selkeä, valaistus on hyvä ja materiaalit sellaiset, että ne on helppo pitää puhtaana.

