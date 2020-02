Espoolainen Jenni kehitti uuden kodin puhdistusaineen – vähentää muovipullojen kulutusta

Jenni Puumalainen on kehittänyt uutta pesuainetta.

Terveydenhoitaja Jenni Puumalainen kehitti kodin puhdistusaineen, jonka käyttö vähentää muovin kulutusta.

Espoolainen terveydenhoitaja Jenni Puumalainen on aina ollut kiinnostunut luonnonkosmetiikasta. Atooppisen ihonsa takia hän on jo pitkään tehnyt itselleen ja läheisilleen muun muassa kasvovoiteita ja kylpypommeja.

– Viime syksynä valmistin taas tuotteita itselleni, ja siinä kylpypommeja tehdessä aloin pohtia, että voisikohan kodin puhdistusaineita tehdä samaan tyyliin, Puumalainen kertoo.

Hän aloitti tuotekehittelyn. Puumalainen selvitti tarkkaan, mitkä tuotteet ja ainesosat ovat luonnollisia, mutta samaan aikaan tehokkaita ja siivoukseen sopivia. Kun sopiva arsenaali oli kasassa, alkoi varsinainen kokeellinen tiede. Hän kertoo testanneensa sadoittain erilaisia koostumuksia.

– Suurin haaste oli siinä, että tuote on tarkoitus pudottaa pulloon, jossa on vettä. Sen pitäisi hajota sinne tehokkaasti. Alkuun kaikki valmistamani puristetabletit kuohuivat yli. Lopulta löytyi toimiva koostumus, johon itseni ohella myös testikäyttäjät ovat olleet tyytyväisiä.

Filling it -pesuaineen idea on yksinkertaisuudessaan se, että pesuaine ostetaan puristetablettina, joka sekoitetaan suihkepullossa kodin hanaveteen. Suihkepullo on uudelleenkäytettävä.

– Tuote vähentää muovin kulutusta. Kaupasta ostetut pesuaineiden purkit päätyvät valitettavan usein kierrätyksen sijasta sekajätteeseen. Muovijätteen vähentäminen on yksi parhaita juttuja tässä tuotteessa, mutta se on ympäristöystävällinen myös ainesosiensa takia ja hellävarainen ihmiselle.

Filling it -pesuaine sisältää muun muassa ruokasoodaa, sitruunahappoa ja mietoa anionista tensidiä eli saippuoivaa ainetta, joka irrottaa rasvaa ja likaa.

– Olen valinnut turvallisen tensidin. Tuotteissa ei ole voimakkaista kemikaaleja, kloorattuja desinfiointiaineita tai liuottimia eikä keinotekoisia hajusteita.

Puumalaisen mukaan puhdistustulokset ovat olleet yllättävän hyviä. Nyt ollaan vain parin askeleen askeleen päässä lanseerauksesta, jonka Puumalainen arvelee tapahtuvan maaliskuussa.

– Laboratoriossa tehdään vielä viimeisiä testejä. Niillä selvitetään tuotteiden säilyvyyttä. Pieniä testejä on jo otettu, mutta nyt tarvitaan vielä tarkempaa informaatiota. Säilyvyys on minulle tärkeä asia. Haluan, että kuluttajat saavat turvallisen tuotteen, eivätkä suihkuttele kotiinsa hometta ja bakteereja.

Puumalainen sanoo, että koska tuote on aivan uudenlainen, ei sille ole vielä olemassa tarkkaa säädöstä pesuaineita koskevassa lainsäädännössä. Hän kertoo varmistavansa lainsäädännölliset asiat Tukesin kanssa.

Kiinnostus on yllättänyt Puumalaisen. Kun hän kertoi tuotteestaan yrittäjien Facebook-ryhmässä, sai hän heti satoja yhteydenottoja.

– Tuote tulee myyntiin Ekopure-yrityksemme verkkokauppaan ja valikoituihin erikoisliikkeisiin.