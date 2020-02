”Ruminta, mitä kukaan on koskaan nähnyt” – suomalaiset esittelevät kotiensa rumimmat esineet

Suomalaiset esittelevät rumimmat esineensä. ”Tämä on kuulemma kauhea, mutta minusta hän on oikeinkin viehättävä”, kertoo eräs mielipiteet jakavan esineen omistajista.

”Löysin tuon hirvityksen kellarista viikko sitten ja sain 29-vuotiaana edelleen kylmiä väreitä. Tuossa ilmeessä on vain jotain tosi pahasti vialla”, Ilta-Sanomien lukija kertoo rumasta esineestään.

Ruma mutta rakas.

Näin monet Ilta-Sanomien lukijat kuvailevat esineitä, jotka ovat kyseenalaisesta ulkomuodostaan huolimatta saaneet paikan kodin paraatipaikalta.

Kerroimme viime viikolla sosiaalisessa mediassa jaetuista rumista esineistä. Juttu aiheutti ilahtuneita reaktioita, ja saimme toimitukseen lisää kuvia esineistä, jotka eivät ole kauneudella pilattuja.

Omalla tavallaan rakkaita ne ovat kuitenkin.

Näin suomalaiset kuvailevat rumia mutta rakkaita esineitään:

Keijo ei valita shoppailusta

Iisalmessa asuva Essi kertoo hankkineensa Keijo-nuken kirpputorilta, kun hän erosi pitkästä parisuhteesta pari vuotta sitten.

Kahden tytön äiti ajatteli, että taloon tarvitaan eron jälkeen mies.

– Hyvä puoli Keijossa on, että se hymyilee aina, mutta ei koskaan valita shoppailusta, Essi kuvailee.

Essi hankki miehen taloon eronsa jälkeen. Keijo ei valita shoppailusta.

Keijon rujo ulkonäkö on kuitenkin saanut moitteita niin Essin lapsilta kuin kylässä käyneiltä kavereiltakin.

– Perus kommentti on, että ”hyi, onpa se ruma”. Keijo ei kuitenkaan lähde minnekään. Se on jo osa sisustusta, Essi lupaa.

Vuosien varrella Keijon ulkonäkö on muuttunut. Keijolle on rakennettu vartalo, sen hiuksia on pöyhitty tuuheammiksi ja se on saanut uudet silmät. Ulkonäkö muuttuu vuodenajan mukaan. Kesällä Keijo saa päälleen raitapaidan ja aurinkolasit.

– Kerran tyttöjenillassa ystäväni antoi Keijolle niin mojovan suukon, että huulipuna lähti vasta kulumalla pois, Essi muistelee.

Vanha kuppi aiheuttaa edelleen kylmiä väreitä

Tämä kuppi aiheuttaa Epille edelleen kylmiä väreitä.

Epi kertoo saaneensa kupin mummoltaan, joka maalasi sen, kun Epi oli alle parivuotias.

– Pelkäsin ja inhosin kuppia alusta lähtien. Löysin tuon hirvityksen kellarista viikko sitten ja sain 29-vuotiaana edelleen kylmiä väreitä. Tuossa ilmeessä on vain jotain tosi pahasti vialla.

Järkyttävän ihana kissa

Elvi kuvailee lapsenlapselta saatua liimatahraista mustaa kissaa järkyttävän ihanaksi.

Rovaniemellä asuva Elvi kertoo saaneensa mustan kissanpään äitienpäivälahjaksi tyttärenpojaltaan vuosia sitten, kun nyt jo liki aikuinen poika oli 4–5-vuotias. Poika askarteli kissan päiväkodissa.

– Se on järkyttävän ihana liimatahroineen kaikkineen. Rakas aarre on tällä hetkellä kiinni seinäryijyssä nuppineulalla. En luovu siitä koskaan, Elvi kertoo.

”En raaski luopua”

Anna-Liisa Pirhonen kertoo tehneensä kuvassa olevan kissan vuosikymmeniä sitten.

– Kissa on pahan näköinen, mutta en raaski luopua siitä. Se on muisto lapsuudesta.

”Ruminta, mitä kukaan on koskaan nähnyt”

Anna-Liisa Pirhonen kuvailee itse tekemäänsä kissaa ”pahan näköiseksi”. Muistosta Pirhonen ei kuitenkaan halua luopua.

Usva kertoo saaneensa inspiraation erikoisen valaisimen tekoon löydettyään roskalavalta mallinuken alatorson.

– Siitä se ajatus sitten lähti. Valmistin kierrätysmateriaaleista pöytälampun, joka on jakanut vahvasti mielipiteitä. Osan mielestä se on huikean hieno, ja osan mielestä ruminta, mitä kukaan on koskaan nähnyt.

– Siitäkin huolimatta että iso osa omista teoksista on saanut ihmiset pyörittelemään silmiään, aion jatkaa valitsemallani tiellä ja jatkaa erikoisempien lamppujen tekoa. Olen lapsesta asti tykännyt tehdä käsillä asioita, eikä se palo sammu koskaan.

Poikaystävän sisustus ei ole mieleen

”Valmistin kierrätysmateriaaleista pöytälampun, joka on jakanut vahvasti mielipiteitä”, kertoo Usva.

Toisen kammotus on toiselle ihan normaali osa sisustusta.

Pia Pesonen kertoo muuttaneensa poikaystävänsä asuntoon pari vuotta sitten. Yhteinen koti on kokenut tänä aikana muutoksen. Pesonen on nimittäin sisustanut kotia vaivihkaa kummankin makua miellyttäväksi.

Yksi ongelmakohta kotoa kuitenkin yhä löytyy. Kodin elektroniikka löytyy yhä liian näkyviltä paikoilta.

– Kuten yleensä miehillä, elektroniikkaa täytyy olla ja mitä isompaa, enemmän ja useammassa huoneessa, sitä parempi.

”Tämä on kuulemma kauhea”

Tämä elektroniikkaläjä sijaitsee makuuhuoneessa, Pia Pesonen kertoo.

– Löysin yksinäisenä myyntipöydässä istuskelevan nuken Juthbackan markkinoilta ja päätin antaa sille uuden, hieman eilaisen elämän. Tämä on kuulemma kauhea, mutta minusta hän on oikeinkin viehättävä, kertoo Senja.

Ruma possu töröttää hyllyssä

Iinan possu on lahja kaverilta. Ja samasta syystä sitä ei voi poiskaan heittää.

– Vuoden se on nyt töröttänyt hyllyssä ja on kyllä mielestäni niin ruma, että on jo melkein hieno.

Reijon lypsypalli

Reijo Miettisen kodin rumin esine on kansakouluaikainen puutyö, jonka Miettinen teki vuonna 1964.

Jakkara sai jo syntymävuotenaan 1964 nimen lypsypalli. Se on kansakouluaikainen puutyöni, josta ei särmiä puutu. Vaikka jo tuolloin oli viilat ja hiekkapaperi keksitty ja käytössäni, niin parempaan en pystynyt, Miettinen kertoo.

Myöhemmin lypsypalli sai lisää särmää, kun pikkusisko löysi huopakynät ja kuvitti niillä pallin toisen päädyn.

– Kuitenkin ja ehkä juuri siksi tämä kolhon näköinen esine on kotini kaunistuksena edelleenkin, huimasta kiikkeryydestään huolimatta. Palli ei tosin ole istuinkäytössä, Miettinen kertoo.

Senja on kuullut muilta, että markkinoilta löydetty nukke on kamala. Hän itse pitää sitä viehättävänä.

Niin ruma, että se on jo melkein hieno, Iina kuvailee possuaan.