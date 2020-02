Tällaisia ovat Helsingin yksiöt, joiden hintalappu on yli 500 000 euroa – asiantuntija kertoo, mikä niissä maksaa

Netissä kaupataan useampia yli 500 000 euron yksiöitä. Näin ne eroavat tavallisesta.

Netin asuntoilmoituksia selatessa tulee vastaan useampi houkutteleva yksiö, joiden hinnat huimaavat.

Helsingin kantakaupungissa sijaitsevien pikkukotien pyyntihinnat ovat yli 500 000 euroa.

Rakennus on arkkitehti K.A. Wreden Lähetysseuran käyttöön suunnittelema. Nykyään se on asuinrakennus.

Oikotie- ja Etuovi-palveluissa tulee vastaan muun muassa tämä, 51,5-neliöinen ullanlinnalaisyksiö, jonka pyyntihinta on 592 250 euroa.

Uudiskohteena kaupattava rakennus on alunperin arkkitehti K.A. Wreden Lähetysseuran käyttöön suunnittelema, ja se on myöhemmin muutettu asuinkäyttöön.

Ullanlinnalaisyksiössä on 55,1 neliötä. Pyyntihinta on 592 250 euroa.

Neliöhinta on 11 500 euroa. Vaikka hinta on huima, korkeampiakin pyyntihintoja on Helsingissä nähty. Taannoin kerroimme muun muassa 12-neliöisestä yksiöstä, jota myytiin Kampissa neliöhintaan 16 250 euroa.

Uudiskohteita ja kulttuurihistoriallisia helmiä

Arvoyksiöitä selatessa tulee mietittyä, mikä asunnoissa maksaa.

Monet niistä ovat ainakin uudiskohteita, kuten tämä Pitäjänmäessä sijaitseva loft-tyylinen asunto.

Pitäjänmäessä ennakkomarkkinoidaan loft-tyylistä yksiötä. Kohteen kuvat ovat yleiskuvia taloyhtiöstä, eivätkä kuvaa yksittäistä asuntoa.

88-neliöisen yksiön pyyntihinta on 525 270 euroa. Kohteen kuvat ovat yleiskuvia taloyhtiöstä, eivätkä kuvaa yksittäistä asuntoa.

88-neliöisen yksiön pyyntihinta on 525 270 euroa. Neliöhinnaksi tulee siis 5 969 euroa.

Yksi arvoasunnoista on tämä, Helsingin kantakaupungissa, meren rannalla sijaitseva asunto. Kuva on visualisointi, ja pelkästään suuntaa antava.

Osa kaupattavista arvoyksiöistä on uudiskohteita. Kuva on visualisointi, ja pelkästään suuntaa antava.

Toinen vastaavanlainen uudiskohde sijaitsee Punavuoressa.

Erityistä asunnossa on ainakin se, että rakennus sijaitsee meren äärellä Helsingin kantakaupungissa, Telakkarannassa.

Yksiön pinta-ala on 50 neliötä ja sen velaton pyyntihinta on 587 500 euroa. Neliöhinnaksi tulee 11 750 euroa.

Uusrenesanssitalo Bulervardi 14 ennakkomarkkinoi 35 neliön yksiötä, jonka pyyntihinta on 525 000 euroa eli 15 000 euroa neliöltä.

Arvoyksiö voi sijaita myös kulttuurihistoriallisesti merkittävässä rakennuksessa.

Sellainen on esimerkiksi kohta saneerauksesta valmistuva uusrenesanssitalo Bulervardi 14. Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävässä korttelissa sijaitseva talo on Waldemar Aspelinin suunnittelema.

35-neliöisen yksiön pyyntihinta on 525 000 euroa eli 15 000 euroa neliöltä.

Kiinnostavat pariskuntia ja yksin asuvia

Mitään aivan erityistä ei kuitenkaan tarvita, että hinta kohoaa tavanomaista korkeammaksi.

Yli 500 000 euron yksiöissä maksavat samat asiat kuin muissakin arvoasunnoissa, arvioi Ilta-Sanomille miljoona-asuntojen kauppaan erikoistunut kiinteistönvälittäjä Roni Arvonen Bo LKV:stä.

– Muun muassa neliömäärä maksaa, sijainti maksaa, loft ja korkea huonetila maksavat sekä se, että remontit ovat tehtyinä, Arvonen luettelee.

Ja kauppa käy, mikäli hinta on oikea, Arvonen kertoo. Väärään hintaan ei liiku paraskaan koti.

– Yksiöiden kauppa-ajat eivät juuri vaihtele koon mukaan. Tärkeintä on oikea hinnoittelu.

Ostajia riittää arvoasunnoissakin joka lähtöön, arvioi Arvonen. Selvää kuitenkin on, että yli 500 000 euron asunnon hankkivan tulee olla lähtökohtaisesti joko todella hyvissä palkkatöissä tai saanut rahat muuta kautta, esimerkiksi perintönä tai yritystoiminnalla.

Kantakaupungin pikkukodeille riittää ottajia, Arvonen vakuuttaa.

– Nämä kiinnostavat usein yksin tai kaksin asuvia. Kiva kaupunkikoti on monen nuoren haaveena. Perheelliset etsivät lähtökohtaisesti isompia asuntoja, ja ennen kaikkea koteja, joissa huoneita on riittävästi.

