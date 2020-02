Onko orkideaasi ilmestynyt pieniä mustia pisteitä? Tästä se kertoo

Orkidean hoitoa pidetään vaikeana. Tosiasiassa kyseessä on helppohoitoinen kasvi, kertoo Plantagen.

Jos orkideasi lehtiin on ilmestynyt pieniä mustia pisteitä, kannattaa sen sijoituspaikkaa vaihtaa. Plantagen kertoo vinkit suosikkikukan hoitoon.

Orkidea on eksoottinen ja monivuotinen kasvi, josta on olemassa lähes 25 000 eri lajiketta.

Monet kuvittelevat, että kyseessä on vaativa ja vaikeasti hoidettava kasvi, mutta tämä ei ole totta. Orkidea on tavattoman helppohoitoinen, kertoo Plantagen tiedotteessa.

Yritys kertoo tiedotteessa vinkit, joiden avulla orkidean saa kukoistamaan.

1. Sijoita valoon, mutta älä suoraan auringonpaisteeseen

Orkidea viihtyy valossa, mutta ei suorassa auringonpaisteessa. Paras lämpötila kukalle on tavallinen huoneenlämpö, eli 18–25 astetta. Kasvualustaksi kannattaa valita alusta, joka koostuu rakenteeltaan erilaisista kaarnan palasista. Kun kasvuympäristö on huokoinen, orkidean juuret viihtyvät.

2. Kastele 5–12 päivän välein

Orkidean kasteluväli on yleensä 5–12 päivää. Kun juuret näyttävät harmaalta ja orkidea tuntuu kevyeltä, on kastelun aika. Kukan kastelu riippuu vuodenajasta. Kukka tarvitsee enemmän kastelua kasvukautena ja vähemmän kasvukaudella.

Kukka kastellaan laittamalla se ämpäriin, jossa on huoneenlämpöistä vettä ja pitämällä sitä siellä, kunnes kasvualusta on täysin kastunut. Tämän jälkeen orkidea nostetaan ylös ja annetaan ylimääräisen veden valua pois. Ennen kuin kukka asetellaan takaisin ruukkuun, ruukku kannattaa täyttää koristekivillä. Sen jälkeen ruukku täytetään vedellä aina kivien reunaan asti. Kosteus ulottuu näin korkealle, mistä orkideat pitävät.

Ilta-Sanomille haastattelun antanut Minna kertoo, että orkidean kastelun unohtaminen ei välttämättä ole katastrofi. Minna nimittäin unohti kesällä orkideansa kastelematta peräti viideksi viikoksi, mutta kukat eivät suinkaan kuolleet, vaan alkoivat kuivassa kukkimaan.

Kun juuret näyttävät harmaalta ja orkidea tuntuu kevyeltä, on kastelun aika.

Urban Green -kukkakaupan kauppias Kitta Ahlroos kommentoi ilmiötä sanomalla, että useat kasvit ryhtyvät kukkimaan, kun hoito muuttuu radikaalisti.

– Ne ikään kuin luulevat, että niiden aika on koittanut. Kukkivien kasvien tehtävä on lisääntyä, ja nopea kukinnan aloittaminen tiukassa tilanteessa on niille ominaista, Ahlroos kommentoi.

3. Vaihda paikkaa, jos lehtiin tulee mustia pisteitä

Onko orkideasi lehtiin ilmestynyt pieniä mustia pisteitä? Silloin orkideasi saa liikaa aurinkoa. Siirrä kukka toisen ikkunan eteen tai sijoita se liialta auringonvalolta suojaavan verhon taakse.

4. Anna ravinnetta kerran kuukaudessa

Kukinnan aikana orkidealle annetaan ravinnetta kerran kuukaudessa kastelun yhteydessä. Orkideoille on oma erityinen ravinteensa, jota on saatavilla sekä nesteenä että puikkoina. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita äläkä ylitä annosmäärää.

Orkidea tarvitsee säännöllistä kastelua, mutta sen seisottaminen vedessä liian pitkään ei ole sille hyväksi. Seuraavaksi viisi muuta vinkkiä, jotka auttavat orkideaasi menestymään – ja toivottavasti kukkimaan uudelleen.

5. Istuta uudelleen, jos orkidea kasvaa ulos ruukusta

Orkidea tulee siirtää, jos se kasvaa ulos ruukusta tai kasvualustan maaperä on menettänyt ilmavuutensa.

Orkidea tulee siirtää, jos se esimerkiksi kasvaa ulos ruukusta.

6. Leikkaa varsi, kun se on ruskea

Jotta orkideasi jatkaisi kukkimistaan, leikkaa sen kuihtuneet ja kuivuneet varret. Varsi on valmis leikattavaksi, kun se on väriltään ruskea. Ilmajuuret keräävät vettä ja antavat kasville energiaa, joten älä leikkaa niitä tai muita vihreitä juuria.

7. Lisäkosteuta suihkupullolla

Pidä lähistöllä suihkepulloa, jotta voit antaa kasvin lehdille lisäkosteutta kuivassa sisäilmassa. Älä suihkuta vettä suoraan kukkiin, sillä ne ovat herkkiä kosteudelle.

8. Lannoita

Jotta kukkasi menestyisi parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitset sen hoitoon oikeanlaista orkideamultaa sekä ravinteita, Plantagen vinkkaa.