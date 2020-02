Ammattikokki Sanna kertoo, millainen on toimiva kotikeittiö – kiinnitä ensin huomiota kolmeen asiaan

Ammattikokki Sanna tietää kokemuksesta, minkälainen keittiö toimii. Joskus kannattaa miettiä toiminnallisuutta kaunista sisustusta enemmän. Kuvissa on Sannan oma kotikeittiö.

Sanna Salonen on innokas ruoanlaittaja sekä töissä että kotona. Nyt hän kertoo Ilta-Sanomien lukijoille, minkälainen on toimiva keittiö.

Keittiö kuuluu kodin käytetyimpiin tiloihin, joten siellä kannattaa huomioida sisustusmieltymystensä lisäksi myös toiminnallisuus.

Tampereella asuva ammattikokki Sanna Salonen kertoo, miten keittiöstä saa toimivan.

1. Riittävästi laskutilaa

”Kun ammattilainen valitsee keittiötä, huomio kiinnittyy kolmeen asiaan. Tärkeintä on, että keittiöstä löytyy sopivasti laskutilaa. Sitä tulisi löytyä etenkin jääkaapin ja lieden viereltä. On olennaista, että liikkuminen on sujuvaa, eikä tarvitse ravata kauas.

Toisekseen keittiössä tulee olla riittävästi vesipisteitä. Yhden vesipisteistä tulisi sijaita lähellä hellaa.

Keittiössä linjaukset ovat tärkeitä. Jos asiat sijaitsevat väärissä paikoissa, tulee turhaan hyörittyä ja pyörittyä.”

2. Tavarat reilusti näkyville

”Minun kikka kolmoseni on pitää keittiövälineitä reilusti näkyvillä. Kun tavarat ovat kaapissa, ne helposti unohtuvat sinne.

Keittiövälineet, kuten kauhat ja veitset, voivat olla esillä vaikka kauniissa kulhossa. Toisinaan niistä voi saada inspiraatiota myös ruoanlaittoon.

Sammutuspeitto on keittiössä tärkeä.

Kaikkea ei kotiin tarvitse ostaa. Hyvä kokkiveitsi voi toimia myös silppurina, joten yksi väline riittää.

Paloturvallisuudesta ei kannata tinkiä. Jokaisesta keittiöstä kannattaisi löytyä sammutuspeitto.”

3. Suosi rosterisia pintoja

”Tyylikäs rosteripinta on mielestäni paras pinta keittiöön. Rosteriset kodinkoneet ovat hygieenisiä ja helppoja pitää puhtaina. Siksi suosin niitä kaikessa, muun muassa hellassa ja astianpesualtaassa.

Sanna Salonen suosii rosteripintoja keittiössä.

Jotkut väittävät, että rosterisissa kodinkoneissa näkyvät helposti jäljet, mikä ei minusta pidä paikkansa. Nykyään rosterisia kodinkoneita varten on aineita, jotka jättävät pintaan suojaavan kalvon. Ei tarvitse kuin pyyhkäistä, ja pinta on puhdas.”

4. Kaasuhella on ykkönen

”Muutimme vastikään omakotitaloon, ja vaihdoimme tavallisen keraamisen lieden kaasuhellaan. Vaihto oli simppeli, sillä asunnossa on joskus ollut kaasuhella.

Olen vakuuttunut kaasuhellan parhaudesta.

Sannan suosikki on nopea kaasuhella.

Samat kattilat ja pannut ovat käytössä kuin edelliselläkin liedellä, mutta kaasuhellan valttina on sen nopeus. Hella lämpenee murto-osassa, jos sitä vertaa vaikkapa valurautaiseen keittolevyyn. Lisäksi kaasuhella on siisti käyttää. Jos keraamiselle liedelle putoaa vaikkapa kuumaa sokeria, se ei lähde irti ikinä. Kaasuhellan käytön jäljet ovat helposti siistittäviä.

Kaasuhella on myös turvallinen käyttää. Kaasuun on lisätty hajua, joten jos pullo vuotaa, sen todellakin haistaa. Voit myös pitää vipua off-asennossa silloin, kun et kokkaa.”

5. Unohda liian hienot sisustusratkaisut

”Keittiöstä ei kannata tehdä liian hienoa, eli se kannattaa sisustaa aina ruoanlaitto edellä. On raskasta, jos keittiössä on useita eri pintamateriaaleja, joita tulee varoa. Lähtökohta ruoanlaitolle on, että rapatessa saa roiskua.”

6. Määrittele keittiövälineille paikat – ja pidä ne

”Suurinta stressiä ammattilaiskeittiössä aiheuttaa se, että tavarat eivät ole niille kuuluvilla paikoillaan. Määrittele siis keittiövälineillesi paikat ja pidä ne. Tämä sääntö sopii myös kotikeittiöön.

Kokkaamista helpottaa, kun otat tarvittavat välineet esille jo ennen ruoanlaittoa.”

7. Tee inventaario

”Ammattikeittiössä tehdään kerran kuussa inventaario, mistä voi ottaa oppia myös kotikeittiöön. Keittiönkaapit ja jääkaappi kannattaa käydä läpi mahdollisten pilaantuneiden ruoka-aineiden varalta. Monesti kotoa löytyy myös käyttökelpoisia kastikkeita tai mausteita, jotka ovat unohtuneet kaapin perälle.”