Alakertaan muutti sympaattisen oloinen mies – ei mennyt puolta vuottakaan, kun tapahtui kauheita

”Tässä taloyhtiössä on vain yksi järjestyssääntö. Se kuuluu: sääntöjä ei ole.” Lukijat kertovat kohtaamisistaan naapureidensa kanssa.

Kohtaamiset naapureiden kanssa voivat olla ystävällisiä – tai sitten kaikkea muuta.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat naapureistaan, joiden kanssa kaikki ei ole mennyt putkeen.

Parvekkeella pissalla

– Meillä käydään tarpeilla parvekkeella. Tavara valuu sadevedenpoistoon tarkoitettua putkea pitkin maahan. Pelkkää säästöä, kun ei koskaan tarvitse vetää pönttöä.

Naapuri valittaa monesta

– Asun yksin hipi hiljaa senioritalossa. Alanaapurini kehotti sanomaan 9-vuotiaalle lapsenlapselleni, ettei tämä kello kymmenen jälkeen illalla naputtaisi sormilla työpöytää, kun käyttää läppäriäni. Tyttö yöpyy luonani 1–2 kertaa kuussa, eikä edes käytä tietokonettani iltaisin. Oli viimeinen pisara minulle tuo huomautus. Olen kuunnellut jo huomiot keittiöntuolien ja työtuolini siirtelyäänistä ynnä muuta.

Ei mennyt puolta vuottakaan, ja tapahtui kauheita

Joskus naapurissa tapahtuu jotain oikeasti hirveää.

Naapuri asui talossa puoli vuotta. Sitten tapahtui kauheita, kertoo yksi.

– Asuntomme alakertaan muutti pariskunta. Sanoin heille heti alkuun, että emme aivan pienestä valita, kuten musiikin kuuntelusta tai bileistä. Ainoan poikkeuksen sanoin olevan raaka, oikea väkivalta ja huudot. Ei mennyt puolta vuottakaan, kun mies puukotti naisystäväänsä aiheuttaen hänelle hengenvaaralliset vammat. Pariskunta oli alkuun niin rakastuneen oloinen, mieskin sympaattisen oloinen.

Ero tuli, naapurit toivottivat tervetulleeksi erikoisesti

– Tuli ero ja jouduin väliaikaisesti lasten kanssa vuokralle. Iltaisin väsyneenä yritän laittaa tavarat paikoilleen. Toki en huonekaluja siirtele tai seiniä poraa, mutta joudun pakosti kävelemään huoneesta toiseen. Ensimmäisenä iltana naapurini otti minut ”lämpimästi” vastaan hakkaamalla mielenosoituksellisesti patteriin. En odota, että naapurit nykymaailmassa auttaisivat rankassa tilanteessa tai toivottaisivat tervetulleeksi uudet naapurit, mutta pieni empatia olisi paikallaan. Jokaisella meillä on taistelumme. Täältä muutetaan, kun oma koti löytyy.

Naapuri käy jatkuvasti postilaatikolla

– Meidän vastapäätä olevassa talossa on 24/7-päivystys keittiössä koko suvun voimin. Herra itse on erikoistunut käymään postilaatikolla joskus toistakymmentä kertaa päivässä. Jopa juhlapyhinäkin. Ajoitus yritetään tähdätä siihen, kun meidän pihalla on vieraita tai kuljemme itse pihalla.

Riitelijä pyysi kahville

– Olin vielä nuori kloppi. Kerran vanhempaa ikäluokkaa edustavat naiset riitelivät rappukäytävässä, kun palasin kotiin. Sanoin: ”Hävetkää, vanhat ihmiset ja lopettakaa tuollainen.” Riiteleminen loppui. Vähän ajan kuluttua toinen noista riitapukareista pyysi minua kahville.

Kyttääjä on muuttanut maalta

– Kyttääjä on yleensä maalta tai omakotitalosta kerrostaloon muuttanut vanhempi ihminen, jonka mielestä kerrostalossa pitäisi olla yhtä hiljaista kuin hänen mökissään aikoinaan. Tälle ihmistyypille on ihme ja kumma, kun ympärillä onkin elämää ja muitakin ihmisiä, jotka elävät elämäänsä. Tietyn ihmistyypin ei pitäisi muuttaa kerrostaloon ollenkaan.

Naapurit lähettävät nuorisonsa juhlimaan yhteisiin tiloihin

– Meidän taloyhtiössä on kerhotila, jota kaksi eri perhettä käyttää käytännössä joka viikonloppu kosteaan, rankkaan juhlimiseen usein yömyöhään, vaikka hiljaisuus pitäisi tulla kello 22. Toisen perheen vanhemmat varaavat tilan nuorisolleen ja heidän kavereilleen. Ei tunnu kovin kohteliaalta lähettää nuorisoa ja heidän kavereitaan juhlimaan ja häiritsemään jatkuvasti muita. Parempi olisi katsella itse nuorisonsa mekastusta. Ehkä siten juhlat olisivat hiukan maltillisempiakin.