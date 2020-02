”Mieheni rakastui tähän rumilukseen koko sydämestään” – suomalaiset esittelevät kotinsa rumimmat esineet

”Esine päätyi meille tonttikaupan yhteydessä syksyllä 2017. Tontilla on pieni ja vanha jalasmökki, jonne oli jäänyt edellisen omistajan irtaimistoa, ja tämä kannu oli niiden mukana. Veikkaan, että kyseessä on matkamuisto ulkomailta tai kirppislöytö. En ole halunnut siitä eroon, sillä se on niin ruma, että se on jo hieno”, Tiia Kaunismäki kertoo.