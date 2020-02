Kannoitko roskalavalta kotiisi huonekalun? Lakimiehen mukaan voit olla korvausvastuussa, jos tavaroissasi on luteita

Ne liikkuvat pääosin öisin ja ovat niin pieniä, että ovat silmillä vaikeasti erotettavissa. Luteet, joiden merkkejä voivat olla mustat pisteet patjassa tai ihoon jääneet puremajäljet, ovat jokaisen taloyhtiön kauhu.

Valitettavasti ongelmat luteiden kanssa ovat viime vuosina myös lisääntyneet.

Helsingin Sanomien mukaan suomalaiskoteihin tehtiin toissa vuonna 12 000–14 000 lutikkatorjuntakäyntiä, kun 13 vuotta sitten käyntejä oli vain kourallinen.

Lähtökohta on, että osakas on lähtökohtaisesti vastuussa huoneistonsa sisäosien kunnossapidosta. Näin ollen myös luteiden hävittäminen ja myrkytyskustannusten maksaminen ovat osakkaan vastuulla.

Mikäli luteet ovat levinneet laajemmin, eikä myrkytystä siis tehdä ainoastaan yhteen huoneistoon, taloyhtiö voi esittää myrkytyskustannuksista korvausvaatimuksen. Tällöin taloyhtiön on osoitettava, että luteet ovat seurausta tietyn asukkaan huolimattomasta toiminnasta.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnösen mukaan taloyhtiöissä syntyykin nimenomaan riitoja siitä, kuka korvaa myrkytyksestä aiheutuvat kulut. Onko se asukas vai taloyhtiö?

Pynnösen mukaan vahingonkorvausvastuu on sen sijaan lähtökohtaisesti olemassa, jos ”epämääräiseltä lavalta” on kannettu tavaraa kotiin, ja tämä aiheuttaa kustannuksia taloyhtiölle.

Taloyhtiöissä voidaan keskustella esimerkiksi siitä, onko kirpputorilta ostettu sänky tai huonekalu peruste vahingonkorvausvastuulle, jos sen mukana on tullut huoneistoon luteita.

– Mielestäni kirpputoriostos ei ole vahingonkorvausvastuun peruste. On kuitenkin tapauksia, joissa yhtiö on ollut sitä mieltä, että se riittäisi perusteeksi esittää korvausvaatimus, Pynnönen kertoo.

– Vahingonkorvausvastuu tulee myös varmasti kyseeseen, mikäli asukas kieltäytyy hävittämään tai myrkyttämään irtaimistoaan, ja taloyhtiö joutuu myrkyttämään useampaan kertaan niin, että taloyhtiölle syntyy turhia kustannuksia, Pynnönen sanoo.

Kieltäytyminen irtaimiston hävittämisestä tai myrkyttämisestä ei ole taloyhtiöissä tavatonta.

Pynnönen muistelee tapausta, jossa osakas kieltäytyi irtaimistonsa myrkytyksestä, ja myrkytyksen joutui tästä syystä hoitamaan taloyhtiö. Ongelmat jatkuivat kuitenkin myrkytyksestä huolimatta.

– Tässä tilanteessa jouduttiin pohtimaan, millä perusteella tai oikeudella taloyhtiön edustaja saa mennä osakkaan huoneistoon ja viedä ja hävittää sieltä osakkaan irtaimistoa.

Pynnönen huomauttaa, että irtaimistoludeongelmassa ei ole kyse kunnossapito- tai muutostöistä, joka oikeuttaisi käynnin huoneistossa.

– Laista emme siis saa pelisääntöjä sille, miten yhtiö voi mennä huoneistoon puuttumaan irtaimistoon. Ainoa ratkaisu olisi huoneiston hallintaanotto, mutta se on ludeongelmassa hieman liian hidas tapa toimia, Pynnönen kertoo.

Näin ludeongelmat hoidetaan taloyhtiöissä

Jos luteet ovat vain taloyhtiön yhdessä huoneistossa, taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaan luteiden myrkyttäminen kuuluu asukkaalle tai osakkaalle.

Käytännössä taloyhtiöt hoitavat kuitenkin myrkytyksen myös tässä tapauksessa. Jos myrkyttäminen jää pelkästään osakkaan tai asukkaan vastuulle, riski sille, että työ jäisi tekemättä, on liian suuri.

– Taloyhtiöt ovat ottaneet kannan, että taloyhtiön kannattaa lähteä myrkyttämään heti, vaikka luteet olisivat vain yhdessä huoneistossa. Näin ludeongelma ei pääse laajenemaan, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen kertoo.

Myrkytyksen jälkeen taloyhtiö voi lähteä selvittämään kustannusten maksajaa.

– Kustannusten maksajasta voi syntyä erimielisyyttä. Mutta kun luteet ovat vain yhdessä huoneistossa, myrkytyskustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti osakkaalle, sanoo Pynnönen.

Pynnösen mielestä taloyhtiön ei kannata lähteä riitelemään, vaikka myrkytyskustannuksia ei aina saisi perittyä.

– Mielestäni pääasia on se, että on päästy myrkyttämään riittävän aikaisin, eikä luteista synny koko taloyhtiötä vaivaava pidempiaikainen ongelma. On taloyhtiön ja kaikkien asukkaiden etu, että myrkytys tehdään mahdollisimman nopeasti, sanoo Pynnönen.