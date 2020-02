Naapuri kellotti suihkussa käyntiä, sitten tuli lappu – kyttääminen loppui pieneen visiittiin

Naapuri voi ottaa aikaa suihkussa käymisestä tai jopa koiran lenkkien pituudesta, Ilta-Sanomien lukijat kertovat.

Naapurit voivat olla monessa arjen ongelmassa avuksi, mutta joskus yhteiselo ei suju niin hyvin kuin haluaisi.

Kerroimme perjantaina, minkälaisia outoja tapoja naapureilla voi olla.

Artikkeli kirvoitti Ilta-Sanomien lukijat kertomaan lisää kohtaamisistaan naapureidensa kanssa. Kokosimme yhteen tarinoista ikimuistoisimmat.

Naapuri valitti tanssista

– Naapurini väitti, että tanssin ja tömistelen jatkuvasti äänekkäästi. Huvittavaa, sillä olin ollut polvileikkauksessa, enkä nivelrikon takia juuri pysty edes kävelemään. Ihmiset ilmeisesti kyttäävät ja haluavat saada jonkun syntipukiksi.

Naapuri otti aikaa suihkussa käymisestä

– Meidän rapussa asuu eräs rouva, joka otti aikaa, kuinka kauan viivyn suihkussa. Se kuulemma häiritsee häntä. Kerran hän jätti lapun, jossa luki: ”Älä lotraa suihkussa, putket humisevat häiritsevästi ja lämmin vesi loppuu.” Kävin kysymässä häneltä, mihin aikaan hän yleensä käy pesulla, niin voimme käydä yhdessä läpi hänen elämänsä. Tämän jälkeen hän ei valittanut kertaakaan.

Syyllinen paljastui vasta ovella

– Uudet asukkaat muuttivat yläkertaan. Alkoi öinen kilinä, kolina ja rapina. Uni ei tullut. Muutaman viikon kuluttua meni hermo, ja soitin ovikelloa kysyäkseni, mikä se ääni mahtaa olla. Siinä ovella ollessani huomasin ”syyllisen”. Suloisen näköinen kissa tassutteli taustalla. Selvisi, että kyseessä oli kissan lelu, eivätkä asukkaat olleet itse kuulleet mitään, ääni vain kantautui alakertaan paremmin. Päättivät antaa kissan käyttöön yöksi pehmeitä leluja. Se siitä ongelmasta.

Mummon ilmoitus oli mieleen

– Paras muisto on alakerran mummosta, joka kävi pahoittelemassa huonosta kuulostaan johtuvaa äänenkäyttöä telkkarissa tai puhelimessa. Silloin tiesi, että itsekin voi ottaa vähän rennommin volyymien kanssa.

Naapurin mummo otti aikaa koiran lenkityksestä

”Naapurin mummo kyttää ikkunasta, kun tulen ja menen koiran kanssa” kertoo yksi lukijoista.

– Naapurin mummo kyttää ikkunasta, kun tulen ja menen koiran kanssa. Kyttäsi kello kädessä. Kerran hän sanoi, että pitäisikö noin isoa koiraa käyttää useammin kuin kolme kertaa päivässä ulkona, ja niin ja niin kauan kerrallaan.

Vuokralla asujaa ei ymmärretty

– Talossa muut asuivat omistuskämpissä. Eivät katsoneet hyvällä vuokralla asujaa. Ihmeteltiin, miten joku viitsii maksaa vuokraa. Eivät käsittäneet, että kaikilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia oman asunnon ostoon. Alakastia olin siinä talossa.

”Naapuri luulee, että hänen koiransa on lapsi”

– Naapuri luulee, että hänen koiransa on lapsi. Koira räksyttää aina. Ääni kuuluu häiritsevän kovasti seinän läpi. Koira saattaa herättää neljäkin kertaa yössä. Naapuri vähät välittää siitä, että muut heräävät räksytykseen. Ihastuttava Iines on niin rakas, että muiden on vain siedettävä.

Siivous kestää kaksi päivää

– Meidän yläpuolella asuvan vanhemman pariskunnan tytär aloittaa siivoamisen yleensä lauantai-iltapäivällä. Siivous jatkuu sunnuntaihin asti. Siivous on ilmeisen huolellista.

Naapuri ilmoitti muuttavansa golfpallojemme takia

– Asuin nuorena Helsingissä kerrostalossa. Alakerran naapuri ilmoitti muuttavansa pois, koska olimme hänen mukaansa heitelleet aamuisin golfpalloja lattioille kello seitsemän aikaan. Kerroin naapurille, että nukumme siihen aikaan, eikä meillä ole golfpalloja. Ei naapuri uskonut.

Ei jäänyt epäselväksi

– Kenelläkään ei jäänyt arvailtavaa mitä tuoreet naapurit ylimmästä kerroksesta tekivät saunavuoron jälkeen viikonloppuisin. Aamulla sitten sama jatkui kylpyhuoneessa suihkussa, josta äänet sitten tietysti kuuluvat vieläkin selvemmin. Arkena riitelivät rahasta kovaäänisesti, ja lopulta saivatkin häädön maksamattomien vuokrien myötä.

Naapurini kauppasivat viinaa Saksaan

– Minulla on ihmeelliset naapurit. He myyvät alkoholia kotonaan, käyvät ostamassa viinat Saksasta. Heillä on myös kotiravintola. Porukat tulevat heille ruokatunnilla syömään ja maksavat ruuasta. Kotiravintola ei varmaankaan ole luvallista kerrostalossa.

Talkoista ei saanut olla pois

Naapuri tuumasivat, ettei työmatka ole mikään tekosyy olla pois talkoista.

– Ostin rivitaloasunnon. Ensimmäisenä syksynä olin työmatkalla ulkomailla, kun ovikelloa soitettiin ja avopuolisoni meni avaamaan. Talkooporukka siellä huuteli meikäläisen perään. Puoliso ilmoitti, etten ole paikalla, vaan työmatkalla. Alkoi haravoiden helistely. Naapuri kertoivat, ettei se ole mikään tekosyy olla pois talkoista.

Rottia vilisevä piha

– Meillä vilisee rottia, sillä naapuri ruokkii lintuja. Viimeksi kun taas sanoimme asiasta, naapuri lupasi ”harkita lopettamista, kun nykyiset ruoat on syöty.”