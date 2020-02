Linda ja Juho ostivat 70-luvun talon 200 000 eurolla – näin edullisesta remonttikohteesta sukeutui upea ilmestys

Aviopari Linda Huhtala ja Juho Kivero remontoivat 1970-luvun omakotitalosta kodin, jossa mennyt aika yhdistyy moderniin tyyliin.

Linda Huhtala ja hänen miehensä Juha Kivero ovat todellisia remontoinnin superharrastajia. Elämänsä aikana he ovat remontoineet lattiasta kattoon rivitalon, kesämökin ja omakotitalon.

Viimeinen projekti, 1970-luvulla rakennetun omakotitalon täysremontti, valmistui vastikään. Käytännössä Huhtalat tekivät peruskorjauksen täysin itse. Vain sähkö- ja viemäröintityöt olivat ammattilaisten vastuulla.

Tältä koti näytti ennen remonttia.

Linda Huhtala ja hänen miehensä Juha Kivero remontoivat 70-luvun ok-talon kolmessa vuodessa. Aikaa työlle oli arkisin vain iltaisin, sillä Juha on töissä toisella paikkakunnalla.

Aikaa projektiin kului kolme vuotta, mutta remonttiprojekti ei merkinnyt unettomia öitä, budjetin venymistä tai valtavaa stressiä. Kaikki sujui vaivatta, vaikka Juha Kiverö käy arkisin Porissa töissä, ja aikaa remontointiin oli iltaisin vain muutaman tunnin verran.

– Mieheni on kätevä käsistään, ja minä olen puolestani hyvä organisoimaan asioita. Myös onnistunut budjetointi teki projektista helpomman, Linda Huhtala kertoo.

Vanhan omakotitalon ostaminen ei huolestuttanut siitäkään syystä, että taloon oli tehty laaja kuntotarkastus ennen kauppoja. Remontissa talossa revittiin alas liki kaikki kattoja myöten, eikä ikäviä yllätyksiä löytynyt.

Uuden kodin ulkokuori ja piha, kun pihatalkoita oli takana noin 200 tuntia.

Rahaa vanhan omakotitalon uudistamiseen meni yhteensä 315 000 euroa. Summasta 200 000 euroa kului asunnon ostoon, ja remonttiin meni 115 000 euroa.

– Tällä rahalla emme olisi saaneet uudiskohdetta näin läheltä Tampereen keskustaa. Uusi kotimme sijaitsee keskustasta viiden kilometrin päässä.

Kaunis koivurimakatto on kodin onnistuneimpia yksityiskohtia.

Täysin uuden omakotitalon ostaminen ei kokeneita remontoijia tosin kiinnostanutkaan. Erityisesti 1970- ja 1980-lukujen talot ovat Huhtaloiden sydäntä lähellä.

– Näiden aikakauden taloja pelätään turhaan, sillä niissä on usein parhaat pohjat. Lisäksi huoneet ovat isoja. Erityisesti olohuoneissa ja makuuhuoneissa on tilaa.

Katseenvangitsijoita musta keittiö ja koivurimakatto

Kolmen remonttivuoden jälkeen kotona kelpaa jo nauttia näkemästään.

Huhtalan ja Kiverön talossa on hulppeat 300 neliötä. Valtava neliömäärä oli aluksi kauhistus, sillä projekti tuntui valtavalta.

Nyt ajatus tilasta on muuttunut: kaivattua varastotilaa on riittämiin, ja on onni, että iso suku mahtuu saman katon alle.

Kaikille löytyy nukkumapaikat, ja isossa omakotitalossa on jo vietetty jouluakin yhdessä.

Kodin remontointiin kului kolme vuotta. Nyt omaa kädenjälkeä on ilo katsoa.

Musta keittiö on yksi kodin katseenvangitsijoista.

Kodin katseenvangitsijoita ovat komea musta keittiö, kaunis koivurimakatto ja lasitettu parveke, joka rakennettiin taloon uutena. Vanha uima-allas on peitetty, ja tila toimi nykyään oleskelutilana. Asunnossa on myös iso kuntosali.

Kylpyhuoneen erikoisuus on iso pesuallas, joka on sukulaisen betonista valama.

Makuuhuoneessa oleva kokolattiamatto on Lindan suosikki. Matto on vastoin yleistä käsitystä helppo pitää puhtaana.

Lisäksi Linda Huhtala hehkuttaa makuuhuoneen kokolattiamattoa, joka oli suosikki myös edellisessä kodissa, ja josta ei Linda ei halua luopua jatkossakaan.

– On myytti, että ne olisivat hirveän vaikeasti puhtaana pidettäviä. Vaikka kokolattiamattomme on musta, se on siisti ja helposti siivottava. Lisäksi matto on äärimmäisen mukava.

Suuri osa kodin sisustuksesta, kuten persoonalliset valaisimet, on hankittu kirpputorilta muutamalla kympillä.

– Tykkäämme modernista tyylistä, mutta haluamme kunnioittaa myös vanhaa, Huhtala kuvailee.

Kannustaa muita samaan

Huhtalan ja Kiveron kokemukset remontoinnista ovat niin positiivisia, että 70-luvun omakotitalon remontointi tuskin jää pariskunnan viimeiseksi yhteiseksi ponnistukseksi.

– Minulla on tapana vitsailla Juhalle, että koska olemme asuneet jo yhdessä rivitalossa ja omakotitalossa, seuraava remonttikohde on luultavasti kerrostalo.

Remontoidussa kylpyhuoneessa on muun muassa näyttävät kaakelit. Musta on Linda Huhtalan lempivärejä.

Muita vastaavasta haaveilevia Huhtala kannustaa tarttumaan rohkeasti tuumasta toimeen. Itse tekeminen sopii erityisesti yritteliäälle luonteelle.

Ripaus hulluuttakin on hyvä olla matkassa, Huhtala arvelee ja nauraa.

Ensimmäinen askel on vain otettava, mutta isojakaan projekteja ei tulisi Linda Huhtalan mukaan pelätä.

– 1–2 vuotta ei ole koko elämän mittakaavalla aika eikä mikään. Kun viivästyksiä tulee, tehdään jotakin muuta välillä. Itse ajattelen niin, että jos tulee kommervenkkejä, ne opettavat ja kasvattavat. Tietääpähän ainakin seuraavalla kerralla, miten asia tehdään.

Organisointikyvystä on remonttia tehdessä hyötyä, Linda Huhtala huomauttaa.

Oikeasta asenteesta, organisointikyvystä ja kyvystä budjetoida oikein on isoissa projekteista myös apua.

Työhön kannattaa kuitenkin ehdottomasti ryhtyä, Linda Huhtala sanoo.

– Itse tekemällä saa oikeasti sellaista kuin haluaa.

Oletko sinä tehnyt ison tai pienen remontin? Lähetä kuvat ja tarinasi: maarit.rasi@iltasanomat.fi.