5 suomalaista esittelee ihanat, valkoiset kotinsa

Valkoinen on monelle kotiaan sisustavalle puhtauden ja levollisuuden symboli.

Valkoinen koti on monen haave, sillä väri on aina tyylikäs valinta. Lisäksi valkoisella tuntuu olevan taianomainen kyky raikastaa tila kuin tila.

Toisten mielestä valkoinen koti taas on tylsä, ja värit ovatkin nousseet sisustuksessa trendikartalle.

Klassinen valkoinen pitää kuitenkin pintansa. Kysyimme viideltä suomalaiselta, miksi he sisustavat kotiaan valkoisella.

”Valkoinen rauhoittaa mieltäni”

Helsingissä asuva, luovaa alaa opiskeleva Jenna asuu kodissa, jonka jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu. Huomio kiinnittyy myös kodin harmoniseen värimaailmaan. Valkoista on kaikkialla.

Jennalle valkoisessa kodissa asuminen ei ole sattumaa. Valkoisella on asukkaalle syvällisempi merkitys.

– Koti on vahva tunteiden tyyssija, rauhoittumispaikka ja tila, jossa hengittää vapaasti ja palautuu arjen kiireistä. Olen vahvasti introvertti ja kiireisen arjen vastapainoksi tarvitsen mieleni palautumiseen seesteisyyttä ympärilleni. Valkoinen koti siis rauhoittaa mieltäni ja suo ajatuksilleni tilaa levätä, jotka taas ovat luovuudelleni ehdoton edellytys.

Valkoinen valikoitui Jennan kodin pääväriksi monien värikokeilujen kautta. Valkoisesta on tullut suosikki, joka symboloi asukkaalleen puhtautta, kauneutta ja levollisuutta.

– Kuvat valkoisista kodeista saavat oloni tyyneksi. Värikäs koti saisi sitä vastoin mieleni levottomaksi, enkä pystyisi myöskään aistiyliherkkänä rentoutumaan vahvojen, kirkkaiden värien keskellä. Valkoisella saa myös sisustukseen kerroksellisuutta, moniulotteisuutta ja lempeää kodikkuutta, kun valkoisen eri sävyjä yhdistää toisiinsa.

Valkoinen sopii myös lapsiperheeseen

Marjutin sisustuksessa valkoinen on kulkenut mukana vuosikausia, sillä maanläheiset värit ovat aina rauhoittaneet naisen mieltä.

Tyylistä ei luovuttu edes silloin, kun perheeseen syntyi lapsi.

– Moni on kysynyt, miten valkoinen voi toimia lapsiperheessä. Vastaukseni on, että hyvin, kunhan vain säännöt ovat selvät. Toki meilläkin syödään sohvalla leffailtoina, mutta lapsi ymmärtää, ettei sotkua tehdä tahallaan. Vahinkoja voi toki käydä, se kuuluu elämään, Marjut kertoo.

Marjut suosittelee valkoisen pariksi murrettuja sävyjä. Näin valkoisesta kodista tulee kotoisa, eikä liian kliininen.

”Ilman valoa kauneinkin sisustus jää huomaamatta”

Valoisaa ja rentoa amerikkalaista huvilatyyliä sekä skandinaavista selkeyttä sisustuksessaan taiten yhdistelevä Sari rakastaa valkoisen tuomaa harmoniaa ja selkeyttä.

– Maailma on täynnä värejä, ääniä ja virikkeiden sekamelskaa, joten haluan, että koti on paikka, jossa on helppo rauhoittua työ- tai koulupäivän jälkeen.

Myös Sari muistuttaa, ettei valkoisen kodin tarvitse olla tylsä tai kliininen. Valkoisen sävyjä on useita kymmeniä, joista jokaiseen tilaan ja tunnelmaan löytyvät kyllä omaan kotiin sopivat sävyt.

– Meillä valkoista on maustettu rouhealla mustalla, jota löytyy kamiinasta, kodinkoneista, yläkerran kiintokalusteista sekä teinien huoneiden sisustuksesta. Tekstiileistä löytyy paljonkin beigen, harmaan ja Amerikan tähtilipun värejä.

Sarin mukaan valolla on valkoisessa kodissa aivan erityinen merkityksensä. Ilman valoa kauneinkin sisustus jää huomaamatta.

– Uutta kotia rakentaessamme halusin, että talon tyyli jatkuu ulkoa sisälle ja valon kulku huonetiloissa on esteetöntä. Tässä olemme mielestäni onnistuneet hyvin. Talon sijoittelu tontille on a ja o. Keittiö sijaitsee aamuauringon puolella ja oleskelutilat ovat ilta-aurinkoon, eli valoa tulee kulloinkin sieltä, missä oleskelemme.

Valkoinen tekee kodista valoisan

– Valkoisessa kodissa kiehtoo eniten se, miten valkoinen saa kaiken näyttämään niin valoisalta ja kutsuvalta. Valkoinen koti myös rauhoittaa, ja saa sisustuksen näyttämään kutsuvan pehmeältä, kertoo kotiaan valkoisella sisustava Vanessa.

Myös tässä kodissa valkoinen on saanut kaveriksi muun muassa ruskeita luonnonmateriaaleja.

– Tyyliä voi myös muuttaa helposti ilman, että täytyy tehdä suuria muutoksia. Kotiin voi hankkia vaikkapa värikkään tyynyn, jos haluaa hullutella tai seurata sesonkia, Vanessa vinkkaa.

Vaalea tuo harmoniaa

Valkoisella on kyky tuoda tilaan valoa ja avaruutta, kertoo Mari, jonka koko koti on sisustettu vaaleilla sävyillä. Vaalea koti on myös ihanan harmoninen ja selkeä, nainen toteaa.

– Halutessaan valkoiseen on helppo yhdistää muita värejä rinnalle. Itse käytän sisustuksessa paljon tekstiileitä, jotka tuovat kotiin lämpöä ja kodikkuutta. Väriä vaaleaan sisustukseen tuovat myös leikkokukat ja viherkasvit, Mari kertoo.