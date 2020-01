Kuvat helsinkiläisestä kaksiosta kuohuttavat: Maksaisitko sinä tästä 700 €/kk?

Lauttasaarelaista kaksiota vuokrataan edullisesti, mutta sillä ehdolla, että vuokraaja sitoutuu remontoimaan kohteen.

Helsingin Lauttasaaresta tarjolla oleva vuokra-asunto on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa viikonlopun aikana.

Kyseessä on 63,5 neliön kokoinen kaksio, josta pyydetään 700 euroa kuukaudessa ja jonka kunto on arvioitu heikoksi.

Erikoista on se, että asuntoon vaaditaan ilmoituksen mukaan remonttia. Vuokralaisen on tarkoitus tehdä kunnostamistyö omalla kustannuksella, eikä vuokranantaja korvaa mitään kuluja.

”Mielenkiintoinen tarjous”

Vuokraava taho kertoo Ilta-Sanomille, että asunto päätyi heille kyseisessä kunnossa. Kunto on hänen mukaansa huomioitu vuokran hinnassa.

– Olemme parin hengen yritys, eikä meidän ole valitettavasti mahdollista tehdä asunnolle remonttia, vuokraaja perustelee.

Ideana heillä onkin, että asunto vuokrattaisiin pitkällä sopimuksella, esimerkiksi kolmeksi vuodeksi. Tarkoitus ei siis ole, että joku tekisi vain ”toisen ihmisen asunnossa” remonttia” ja muuttaisi sitten pois – sekä joutuisi vieläpä maksamaan siitä.

– Ajattelemme, että tämä olisi mielenkiintoinen tarjous vuokralaisellekin, eikä näin pienellä hinnalla saa Lauttasaaresta vuokra-asuntoa. Vuokrahinta voi myös tulla alemmaksi, jos löydämme luotettavan vuokralaisen. Tapaamisen jälkeen sitten selviää, millaisen sopimuksen teemme.

Arviolta parin tonnin remontti

Vuokraajan mukaan asunnossa kaivataan lähinnä pintaremonttia. Hän arvioi, että jos ulkopuolinen rakennusfirma tekee sen, hinnaksi tulisi noin 2 000 euroa.

– Jos joku itse tekee siellä remonttia, ei maksa varmaan näinkään paljon. Kuvia varten emme ehtineet viedä ylimääräisiä tavaroita pois, mutta lattiat ovat hyvässä kunnossa.

Asunto on jo herättänyt kiinnostusta etenkin ammattilaisissa.

– Meille on soittanut rakennusalalla työskenteleviä ihmisiä. He ovat ymmärtäneet, että vuokrahinta on alhainen, ja toisaalta asunnon voi myös remontoida miten itse haluaa.

Vuokraaja painottaa, että lopulliset ehdot varmistuvat vasta vuokrasopimusta kirjoittaessa.

– Kaikki ehdot tullaan kyllä mainitsemaan sopimuksessa, jotta vuokralaisella on turvallisempi olo, eikä mitään yllätyksiä ilmene.

Joka tapauksessa tiedossa on, että asunnon tulevaisuus on vielä epävarma.

– Tämä on vain tämmöinen yritys meiltä, emmekä tiedä, onnistuuko vuokraaminen vai ei. Jos ei, sitten katsomme uudelleen, mitä teemme asunnolle.

Vuokralaiset ry:n toiminnanohjaaja painottaa olemaan tarkkana eritoten kylpyhuoneremontin kanssa.

Tarkkana sopimuksen kanssa

Vuokralaiset ry:n toiminnanohjaaja Anne Viita vahvistaa, että 700 euroa reilusta 60 neliöstä Lauttasaaressa on edullinen hinta.

– Sitä ei käy kieltäminen. Mutta jos remontti maksaisi sen 2 000 euroa, tärkeää on huomioida, kauan asunnossa saa asua. Toki, jos määräaikainen sopimus kestää esimerkiksi kolme vuotta, tuon suuruusluokan remontilla voisi saada työtuloa, Viita sanoo.

Asunnon kunto on toinen ratkaiseva asia.

– Pintaremontti on todella laaja määre. Jos kylpyhuone vaatii remonttia, ammattilaisten suosiminen tulee kyseeseen, jotta kosteaan tilaan ei aiheuteta vahinkoa.

– Muistettava on sekin, että jos vaikka tapetti muutetaan kaakeliksi, yhtiön on tultava valvomaan näitä töitä. Tämä ei ole osakkaan päätös, vaan se kuuluu osakeyhtiölakiin. Tarjouksen tekijän onkin oltava perehtynyt siihen, mitä kylpyhuoneessa todella täytyy tehdä ja mihin tarvitaan yhtiön lupa.

Toisaalta Viidan mukaan vuokratarjous voi olla kiinnostavakin.

– Vuokraaja voi saada näin itselleen persoonallisen ja itsensä näköisen kodin. Toki vuokraajan ehdot voivat tulla tässä vastaan, jos halutaankin vaikkapa vain valkoista sävyä seiniin.

– Sanoisin, että molempien osapuolten on oltava tarkkana siinä, millainen sopimus tehdään ja mitä se velvoittaa, Viita toteaa.

