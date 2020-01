Näin pientä asuntoa ei saa enää rakentaa – Helsingin keskustassa myydään todellista miniyksiötä kovaan neliöhintaan

Helsingin Kampissa myydään yksiötä, jota ei saa enää rakentaa. 14 neliön yksiötä myydään tarjouskaupalla. Tarjouskaupalla myytävän asunnon lähtöhinta on 139 000 euroa, eli 9 929 euroa per neliö.

Kampissa myydään asuntoa, jollaista ei saa enää rakentaa.

14 neliötä, sijainti keskellä Helsingin keskustaa ja myynti tarjouskaupalla.

Helsingissä myydään pikkukotia, jota ei saa nykyään enää rakentaa.

Vuonna 2005 säädettiin, että rakennettavien asuinhuoneistojen täytyy olla vähintään 20 neliötä. Säädös ei koske opiskelija-asuntoja.

Nyt tällainen historian ihme on kuitenkin myynnissä. Helsingin Lapinlahdenkadulla Kampissa sijaitsevaa kotia mainostetaan myynti-ilmoituksessa maanmainioksi miniyksiöksi kaikilla herkuilla. Asuntoon mahtuukin pieni keittonurkkaus ja parvi, joka laajentaa asuinpinta-alaa ylöspäin. Tarjouskaupalla myytävän asunnon lähtöhinta on 139 000 euroa, eli 9 929 euroa per neliö.

Kampin pikkuasunnosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Kohdetta välittävä Tuomas Meriläinen Remaxilta kertoo Ilta-Sanomille, että kiinnostus yksiötä kohtaan on ollut poikkeuksellisen suurta.

– Asuntoa seuraa kahden näytön jälkeen 54 henkilöä, jotka ovat potentiaalisia tarjouksen tekijöitä. Tällaisiin lukuihin päästään yleensä vasta kuukauden tai kahden jälkeen, Meriläinen sanoo.

Myynnissä olevassa yksiössä on 14 neliötä. Parvi lisää tilantuntua.

Tarjouksia ei ole vielä tullut, mutta Meriläinen arvioi, että pikkuasunto myydään hyvään hintaan. Kiinnostuneita ovat hänen mukaansa sijoittajien lisäksi yksineläjät, joille alle 200 000 euron keskusta-asunto on sellainen, johon vielä on mahdollisuus päästä käsiksi.

Markkinat määräävät hinnat, mutta vastaavien pikkuasuntojen hinnat ovat nousseet Helsingin keskustassa korkealle.

– Samankokoisia asuntoja on myyty Kampissa 11 000–13 000 eurolla neliö, Kruununhaassa jopa 15 000 eurolla neliö. Ihan sellaisiin hintoihin ei tässä tosin päästä.

Kampin 14 neliön asunto sijaitsee vanhassa tuotantolaitoksessa, joka muutettiin asuinkäyttöön vuonna 1992. Samassa rakennuksessa on samantyyppisiä pikkuasuntoja 23 kappaletta, mikä Meriläisen mukaan laskee myynnissä olevan asunnon hintaa.

Monelle 200 000 euroa on raja

Vaikka 14 neliön pikkukoti ei ole tavanomainen, täydellinen harvinaisuus se ei ole. Erityisesti Helsingin Kallio tunnetaan alueena, jossa pikkukoteja on runsaasti. Jonkin verran niitä löytyy myös Etelä-Helsingistä, Meriläinen arvioi.

Vuonna 2018 Ilta-Sanomille haastattelun antanut SKV:n myyntipäällikkö Raine Lamber kertoi, että pienin heidän kauttaan välitetty asunto oli 12 neliön yksiö Kampissa.

Lambergille mieleenpainuvin pikkukoti löytyi Helsingin Kalliosta, jossa vastaan tuli purjevenetyylinen asunto, jossa sänky oli ruokailutilan alla olevassa korokkeessa.

Pään korkeudella oli kaikenlaista hyllyä ja laatikkoa, ja eteisen päällä parviratkaisu.

– Erikoista, mutta aika nerokasta, kun miettii, miten purjevene toimii. Se on kanssa tilaihme, Lamberg kommentoi.

Helsingin keskustan yksiöiden hinnat ovat karanneet monilta ensiasunnon ostajilta käsistä, arvioi Remaxin Tuomas Meriläinen.

Lambergin mukaan pikkuasunnon ovat erityisesti sijoittajien suosiossa, sillä ensiasunnon ostajat kaipaavat kotimaisempaa tunnelmaa, joka täyttyy monelle vasta 20–25 neliöissä.

Remaxin Tuomas Meriläisen mukaan yli 20 neliön pikkukodissa hinta voi kuitenkin tulla monelle vastaan.

– Kalliossa yksiöiden keskihinta ylittää kohta 7 000 euroa per neliö, ytimessä jo 9 000 euroa per neliö. Eirassa hinnat kohoavat 10 000 euroon neliöltä. Joskus törmää myös järjettömiin pyyntihintoihin, Meriläinen kertoo.