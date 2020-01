Mummon vanha käyttöesine voi olla nykyinen design-aarre – klassikkotuoli on nyt jopa tonnin löytö

Mummon vanha huonekalu voi olla nykyinen hitti. Esimerkiksi Ilmari Tapiovaaran Mademoiselle-nojatuoli on nykyään arvostettu design-aarre. Pehtoori-pannusta haaveilevat puolestaan sisustajat.

Nämä vintiltä löytyvät vanhat huonekalut ja tavarat ovat nykyään himoittuja aarteita.

Ajat muuttuvat, ja samalla muuttuu suhteemme tavaraan.

Yksi asia yhdistää kuitenkin entistä ja nykyistä.

Laatua arvostetaan yhä tänäkin päivänä.

Siksi suurten ikäluokkien vinteiltä voi löytyä aarre, jota myös nuoremmat ikäluokat himoitsevat.

Kysyimme huutokauppojen ja nettikirpputorien asiantuntijoilta, mitkä entisajan tavarat ja huonekalut menevät jälleenmyynnissä kaupaksi:

Asko, Artek, rottinki ja liinavaatekaapit

Vintiltä löytyvät huonekalut eivät ole automaattisesti jälleenmyyntihittejä, vaikka ne vanhoja olisivatkin. Ihmiset etsivät nyt koteihinsa laatua, kertoo designin ja taidekäsityön asiantuntija Dan von Koskull Stockholms Auktionsverk Oy:stä.

– Usein 50–60-lukujen tiikkiset tai jalopuiset tuotteet, kuten Askon huonekalut, ovat laadukkaita ja haluttuja, von Koskull kertoo.

Huudon kehityspäällikkö Juho Laatikainen on huomannut, että myös Artekin huonekaluille löytyy aina kysyntää.

Mademoiselle-tuoli tehtiin aikoinaan nimenomaan käyttöesineeksi.

Vintiltä saattaa löytyä niinkin haluttu design-aarre kuin Ilmari Tapiovaaran Mademoiselle-nojatuoli.

– Se tehtiin aikoinaan nimenomaan käyttöesineeksi, mutta nykyään siitä saa maksaa 600–1 000 euroa, Huutokauppa Helanderin omistaja Mika Sirén kertoo.

Torin toimitusjohtaja Juha Meronen on puolestaan huomannut, että ihmiset etsivät nyt erityisen ahkerasti 60-luvun senkkejä ja liinavaatekaappeja.

– Myös 80-luvun rottinkikalusteet ja pienesineet, kuten sängynpäädyt ja kukkapöydät tekevät nopeasti kauppansa. Yleisesti ottaen vanhat sängynpäädyt ovat nyt nouseva hittituote.

Aino Aallon juomalasit ja Pehtoori-pannu

50–60-lukujen käyttölasit, joilla on nimekäs suunnittelija, ovat haluttua tavaraa huutokaupassa. Himoittuja helmiä ovat muun muassa Aino Aallon juomalasit tai Kaj Franckin Teema ja Kilta-sarjat, joista intoillaan nyt Japanissa saakka.

– Etenkin keltaiset Teemat ovat tällä hetkellä sellaisia, joista japanilaiset tykkäävät, von Koskull kertoo.

Keltaiset Teema-astiat ovat nyt etenkin japanilaisten suosiossa, kertoo designin ja taidekäsityön asiantuntija Dan von Koskull Stockholms Auktionsverk Oy:stä.

Entinen käyttötavara voikin olla nykypäivänä arvokas aarre.

Hyvä esimerkki tällaisesta, simppelinäkin pidetystä helmestä on Lion-aterinsarja, jonka on suunnitellut Bertel Gardberg. Gardbergin Hackmannille suunnittelemaa sarjaa pidetään laadukkaana ja aikaa kestävänä. Kokonaisista sarjoista on maksettu huutokaupoissa useita satoja euroja.

Arabian suosion laskusta on sen sijaan puhuttu pitkään, mutta Huudon Juho Laatikaisen mukaan Arabian käsinmaalatut astiat ovat poikkeus. Ne voivat olla kirpputorilla useiden satojen eurojen aarre.

Finelin emaliastiat

Kotiin ostetaan myös mielellään astioita, joita voi käyttää osana sisustusta. Hyvä esimerkki ovat Finelin astiat, joiden suosio on nousussa.

– Entisestä käyttöesineestä on tullut haluttu hitti. Kysyntä on ollut yllättävän kovaa, Huudon Juho Laatikainen sanoo.

Värikäs Pehtoori-pannu saa kahvittelijan hyvälle tuulelle.

Dan von Koskullin mukaan ihmiset hakevat koteihinsa nyt jotakin värikästä ja positiivista, johon Finelin Pehtoori-pannu sopii hyvin. Pannuista voidaan maksaa nykyään yli sadan euron hintoja.

Vanhat valaisimet

Vinteiltä voi hyvinkin löytyä vielä 40–50-lukujen vanhoja messinkivalaisimia, jotka siirrettiin 1970-luvulla syrjään epämuodikkaina. Nyt ne ovat jälleen haluttuja.

– Alvar Aallon valaisimia ei enää vinteiltä löydy, mutta vanhoja messinkivalaisimia, kuten valaisintehdas Itsun valaisimia on joutunut aikoinaan paljon vinteille. Niitä löytyy sieltä vielä ihan oikeasti, Mika Sirén kertoo.

Vanhat messinkivalaisimet ovat jälleen haluttuja. Kuvassa Paavo Tynellin valaisin Meiccu-ravintolassa.

Suursuosikki Paavo Tynellin valaisimen löytyminen vintiltä ei sekään ole ihme. Suunnittelijan menestys on antanut vetovoimaa myös muille helmille, kuten valaisinyritys Idmanin, Valinten tai Taito Oy:n valaisimille.

– Tällaiset valaisimet on helppo myydä, jos ne ovat hyvälaatuisia, ja niiden takana on tunnettu suunnittelija, von Koskull kertoo.

Ryijyt ja funkkismatot

Myös ryijyt ovat nousseet viime vuosina uuteen loistoonsa. Torin toimitusjohtaja Juha Merosen mukaan kyseessä on haluttu erikoisuus modernin sisustuksen kaveriksi.

Mutta vaikka ryijyt ovat haluttuja, aivan kaikki ei mene kaupaksi. Tällaisia ovat usein esimerkiksi 20–30-lukujen edulliset ryijyt.

– Sen sijaan 30–40-lukujen funkkismatot ovat arvokkaita aarteita, joille riittää nyt kysyntää, Mika Sirén vinkkaa.

