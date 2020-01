Parketin voi pilata siivoamalla väärin

Parketin voi pilata väärin siivoamalla. Pinnan tulisi kuivua minuutin päästä moppaamisesta.

Moni haaveilee kodissaan parketista, sillä kyseessä on aito luonnonmateriaali, joka näyttää hyvältä ja tuntuu mukavalta jalkojen alla.

Parketti on kuitenkin vaikkapa laminaattia tai muovimattoa kalliimpi materiaali, joten sitä kannattaa hoitaa hyvin. On turha remontoida kotia vain sen tähden, että siivoaminen on jäänyt puolitiehen.

Lattian voikin pilata väärin siivoamalla, kertoo Ilta-Sanomille parkettivalmistaja Timberwisen brändijohtaja Laura Lankinen.

Yleisin virhe on käyttää parketin siivoamisessa liikaa vettä. Parketin siivouksessa ei tulisi käyttää vettä kuin niukasti. Hyvä vinkki on käyttää vettä sen verran, että parketin pinta on kuiva minuutin jälkeen moppauksesta. Tämä onnistuu, kun parkettiin käyttää nihkeää, ei märkää moppia.

Puulattian voi siivota pilalle myös muilla tavoin.

– Myös liian vahvat pesuaineet voivat pilata tai heikentää pintakäsittelyn. Näin nesteet tai lika pääsevät imeytymään puuhun ja ovat vaikeammin poistettavissa, Lankinen varoittaa.

Siivoa parketti näin

Miten parketti sitten siivotaan pilaamatta pintoja?

Timberwise ohjeistaa kiinnittämään huomiota oikeisiin pesuvälineisiin ja -aineisiin.

Vahvat pesuaineet eivät tee pinnoille hyvää. Pahimmillaan parkettia suojaava öljyvaha tai lakkakerros voi kulua pois.

Parkettiin voi sen sijaan käyttää kasvipohjaista öljysaippuaa, joka sekä puhdistaa että huoltaa lattiaa. Myös lakatuille lattioille tarkoitettu pesuaine on hyvä vaihtoehto.

On luonnollista, että puupintaan tulee ajan saatossa käytön jälkiä. Lattiaa voi tarvittaessa suojata matolla.

Pesuainetta tulisi käyttää kohtuudella. Parketin pinnalle voi muuten kertyä pesuainekerros, joka kerää itsessään likaa itseensä. Virheen voi ehkäistä, kun muistaa pyyhkäistä lattian pesun jälkeen puhtaalla, nihkeällä mopilla.

Siivousvälineissä kannattaa suosia hellävaraisia vaihtoehtoja.

Imurin suulakkeeksi sopii parketti- tai harjasuutin ja mopiksi lankamopin sijaan parkettilattialle tarkoitettu levykehysmoppi, jonka tunnistaa nypyläisestä pinnasta.

Myös spray-mopit ovat käteviä, sillä pesuainetta voi annostella mopatessa.

Tämä tepsii tahroihin

Parketin perussiivous tehdään imuroimalla ja moppaamalla parketti säännöllisesti esimerkiksi viikoittain. Hoidon tarve riippuu lattian ominaisuuksista ja väristä.

Parketinvalmistaja Kährs muistuttaa, että vaaleat ja vaaleaksi värjätyt lattiat ovat herkempiä kulutukselle, joten niitä täytyy puhdistaa ja hoitaa useammin.

Jos lika on kuitenkin jo ehtinyt pinttyä parketin pintaan, voi öljyvahattuun parkettiin kokeilla laimentamatonta öljysaippuapesua. Työ viimeistellään pesemällä parketti pelkällä vedellä ja käyttämällä nihkeää moppia.

Toinen vaihtoehto tahroille on koneellinen lattiapesu. Apua voi kysyä ammattilaisilta tai vuokraamoista, jotka lainaavat koneita maksua vastaan.