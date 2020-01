Haaveiletko kakkoskodista Thaimaassa? ”Uuden asunnon voi saada reilulla 1 000 eurolla per neliö” – selvitä kuitenkin nämä

Uuden asunnon voi saada Thaimaasta reilulla tuhannella eurolla per neliö, asiantuntija kertoo.

Bangkok, Pattaya ja Hua Hin ovat suomalaisten asunnonostajien suosikkikaupunkeja Thaimaassa. Asiantuntijan mukaan asunnon ostaminen Thaimaasta voi olla nyt hyvä sijoitus.

Ostaisiko kakkosasunnon sittenkin perinteisen Espanjan sijaan Thaimaasta?

Thaimaassa kiinteistöalalla työskentelevä ja itsekin maassa asuva Miko Halinen suosittelee Thaimaata suomalaisille, sillä mies uskoo, että asunnon osto maasta voi olla paitsi elämänlaatua nostava asia, myös kannattava sijoitus.

– Megatrendit tukevat oletusta, että asuntojen arvo on lähivuosina nousussa. Hintakehitystä tukevat muun muassa Kaakkois-Aasian kova talouskasvu, kehittyvä infrastruktuuri, laajentuva turismi ja ylempien keskiluokkien vaurastuminen, Siam Oriental Condos -yhtiöissä johtajana työskentelevä Halinen sanoo.

Bahtin vahvistuminen voi olla voittoa tavoittelevalle asunnonostajalle hyvä asia, mutta maassa asuville tavallisille eläkeläisille se on tuonut mukanaan myös ongelmia. Ostovoima on kutistunut, ja osalla eläkeläisistä on lisäksi vaikeuksia saavuttaa vuoden eläkeläisviisumiin tarvittava tulotaso.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

Vahvistunut baht on kutistanut ulkomaalaisten eläkeläisten ostovoimaa Thaimaassa.

Miko Halisen mukaan ongelmia ovat aiheuttaneet myös tiukentuneet viisumikäytännöt.

– Viisumikäytännöt ovat olleet pääpiirteissään jo pitkään samanlaiset, mutta pieniä muutoksia on tullut. Lisäksi asiaa seurataan tiukemmin kuin aikaisemmin.

Asunto reilulla tuhannella eurolla neliö

Vaikka hintataso nousee, Miko Halisen mukaan asuntojen hinnat ovat Thaimaassa yhä suomalaisille edullisella tasolla.

– Kurssista riippuen uuden asunnon voi saada Thaimaasta noin reilulla tuhannella eurolla per neliö. Suosituimmat suomalaisasutusalueet ovat Pattya, Bangkok ja Hua Hin.

Tarkkoja lukumääriä suomalaisten omistamista asunnoista Thaimaassa on vaikea saada. Halinen kuitenkin arvioi, että määrä liikkuu tuhansissa asunnoissa.

Useimmiten suomalaiset ostavat asunnon Thaimaasta niin sanotun condominium-hallintomallin kautta, mikä vastaa suomalaista asunto-osakeyhtiötä.

– Kerrostaloasunnon ostaminen on ulkomaalaisille mahdollista, sillä thaimaalaisissa kerrostaloissa ulkomaalaisomistus voi olla 49-prosenttista. Kerrostalossa, jossa on sata samansuuruista asuntoa, 49 niistä voi siis olla ulkomaalaisomistuksessa, Halinen kertoo.

Sen sijaan tontin omistaminen ei ole Thaimaassa ulkomaalaisille mahdollista. Tämän takia omakotitalon ostaminen on maassa tavallista vaivalloisempaa.

Selvitä nämä ennen ostoa

Miko Halinen suosittelee Thaimaasta asunnonostosta haaveilevia miettimään etukäteen, kuinka paljon aikaa maassa aikoo kuluttaa.

Jos vierailut ovat vähäisiä, tai matkanteko jossakin vaiheessa vaikeutuu vaikkapa ikääntymisen myötä, tulee miettiä, kuka asunnosta pitää huolta.

Ennen asunnonostoa kannattaa selvittää myös maan viisumikäytännöt.

Ilman viisumia Thaimaassa saa lomailla 30 vuorokautta. Turistiviisumilla maassa voi puolestaan oleskella kolme kuukautta kerrallaan. Lisäksi Thaimaahan on mahdollista hakea senioriviisumia, jonka avulla Thaimaassa voi oleskella maksimissaan vuoden yhtäjaksoisesti.

Kun asunnolla ei vietä aikaa itse, voi sen laittaa vuokralle.

– Pienten asuntojen kohdalla voi odottaa 6–10 prosentin vuokratuottoa, Halinen kertoo.

Etuna on, että thaimaalaisten asuntojen käyttökustannukset, kuten yhtiövastikkeet, ovat Eurooppaan verrattuna edullisia.

– Hyvin hoidetun kiinteistön yhtiövastikkeet liikkuvat suuruusluokassa 1–2 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Yhtiövastike sisältää usein peruspalveluiden lisäksi muun muassa uima-altaiden hoidon, vartiointipalvelut ja internetin. Kun asunnolla ei ole käyttäjiä, esimerkiksi vesimaksuja ei peritä, toisin kuin Suomessa.