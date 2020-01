Miltä näyttää miesluola eli man cave? ”Karkaan sinne usein juomaan kaljaa”

Miesluola ei katso sukupuolta, mutta yhteistä tilalle on, että siellä saa viettää aikaa omassa rauhassa. Vauva.fi-keskustelupalstalla kerrotaan, miltä man cave näyttää.

Miesluola ei katso sukupuolta, muistuttaa asiantuntija. Vauva.fi-sivustolla kerrotaan, miltä miesluola näyttää tavallisen suomalaisen kotona.

Man cave eli miesluola vie mielikuvat testosteronin tuoksuiseen harrastetilaan, jonne mies vetäytyy stressin tullen viettämään vapaa-aikaansa, aivan omassa rauhassa.

Miesluolissa hauskaa on kuitenkin se, ettei tyypillistä miesluolaa olekaan. Tila on usein omistajansa näköinen.

Miesluolista luennoinut tietokirjailija ja erätoimittaja Jere Malinen onkin todennut, että miesluola on harhaanjohtava nimitys, sillä kyse ei ole ainoastaan miehille suunnatuista tiloista.

– Jokaisella tulisi olla kotona oma soppi, sukupuoleen ja ikään katsomatta, jossa voi vetäytyä omiin oloihinsa ja puuhailla itseään miellyttäviä asioita, Malinen toteaa Suomen Asuntomessujen haastattelussa.

Oma rauha keskiössä

Miesluolissa yhteistä on kuitenkin oma rauha.

Esimerkiksi Happoradio-yhtyeen Jari ”Jatu” Motti on kertonut, että hänellä on kotonaan Kuopiossa miesluola, jossa voi keskittyä täysillä musiikkiin.

Vuonna 2014 Jyväskylän asuntomessuilla esiteltiin puolestaan Äijä-niminen asunto, jossa oli selvää miesluolan tunnelmaa. Kaksion sisustus oli tummanpuhuva.

Mutta miltä äijäluola näyttää aivan tavallisten suomalaisten kodeissa?

Asiasta keskustellaan Vauva.fi-sivustolla, jossa aihetta käsitellään peräti parissa keskustelunaloituksessa.

Äijäluola voi olla muun muassa tällainen:

Seinällä Lemmyn kuva

– Tutun kotona on man cave. Siellä on tummia nahkasohvia ja koko seinän peittävä Lemmyn (Kilmister) kuva. Oikein tyylikäs huone. En tiedä kumpi sisusti, mies vai vaimo, mutta kummallakin on kieltämättä sisustussilmää.

Baaritiski ja tikkataulu

– Mies sisusti. Baaritiski, darts ja tikkataulu, bilispöytä, telkkari, hifi-vehkeet. Koska oli ylimääräistä tilaa. Poikien kanssa viettää siellä aikaa, muuten ei.

Giganttisen iso tv

– Tutuilla on. Mies sisusti sen itse. Sohva, hyllyjä ja giganttisen iso tv, melkein koko seinän täyttävä.

Sähköurut ja läjä kitaroita

– Siellä on jätti-tv, tietokone, rummut, sähköurut, läjä kitaroita, muita soittimia jne. Lapset ovat vallanneet tilan.

Kellarissa saunatilat

– Meille rakennetaan uuteen taloon todellinen man cave: kellariin tulee iso baari, biljardi, elokuvateatteri, kuntosali ja saunatilat. Ihanaa, kun voi välillä lähettää miehet sinne ja istua itse yläkerrassa kaikessa rauhassa.

Mökki ja koko koti

– Mökki on minun miesluolani, siellä on mukava viettää aikaa täysin varustelluissa sisätiloissa ja reilu hehtaari tilaa temmeltää ulkona.

– Koko koti. Terveisin, mies.

Mies ei halua miesluolaa

– Mulla on. Kutsun sitä man caveksi vaikka olenkin nainen. Pleikkari, tv, työjuttuja, kaiuttimet ja muuta hauskaa ajanvietettä, jota tykkään tehdä yksin. Seinät on päällystetty Led Zeppelinin, Doorsin ja Hendrixin julistein. Karkaan sinne usein juomaan kaljaa, mies ei juo ollenkaan, niin on kivempi juoda yksin ja kuunnella musiikkia. Hän saisi halutessaan oman, muttei kuulemma halua.

Vauva.fi ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.