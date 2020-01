Porvoossa myydään 34-neliön omakotitaloa, jonka julkisivussa on ihmeellinen yksityiskohta

Vanhassa Porvoossa sijaitsee omakotitalo, jolla on suloinen vaaleanpunainen ulkokuori. Myynnissä olevassa talossa on asuinneliöitä vain 34.

Muuttaisitko pikkutaloon? Porvoossa myydään suloista kotia, jossa on vain 34 neliötä, mutta sitäkin enemmän tunnelmaa.

Moni muuttaa pienempiin neliöihin, mutta niukemmat neliöt on usein mielletty kerrostaloasujien jutuksi.

Pikkukoteja löytyy kuitenkin myös omakotitalorintamalla.

Porvoossa myydään pikkukotia, jolla on komea historia. Vanhassa Porvoossa, korkean kallion päällä sijaitseva vaaleanpunainen söpöläinen on vuodelta 1857, mutta se on ajan saatossa muuttunut paikaksi, jossa moderni ja mennyt yhdistyvät.

Niukoista neliöistä huolimatta kyseessä on omakotitalo. Kodin pyyntihinta on 268 000 euroa.

– Kokonaispinta-ala on 39,5 neliötä. Asunnossa on muun muassa kaksi parvea, asuntoa välittävä Jani Pomell RE/MAX.sta kertoo Ilta-Sanomille.

Nykyinen, modernia ja vanhaa yhdistelevä tyyli on perua vuonna 2016 valmistuneesta peruskorjauksesta. Paksut hirret ovat osittain näkyvillä, ja tumman puun parina on vaaleita pintoja. Talo on suojeltu.

Yksityiskohta talon seinässä yllättää. Minitalo on kolmelta seinältä vaaleanpunainen ja yhdeltä seinältä punamultamaalilla maalattu.

– Ulkoseinä on myyjän päättämä väri sille seinälle. Punaisella seinällä on pystylaudoitus, kun taas pinkit seinät ovat vaakalaudoituksella, sanoo Pomell.

Talon erikoisuus sijaitsee ulkopuolella. Yksi julkisivuista on maalattu punamultamaalilla, muuten talo on vaaleanpunainen.

Porvoon minitalo on harvinaisuus myös kokonsa puolesta.

Välittäjä muistelee, ettei vastaavan kokoisia omakotitaloja ole myyty Porvoossa ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen. Hieman isompia, alle 70-neliön kokoisia kohteita, on myyty alueella vain neljä kappaletta.

Jan Pomell uskoo, että Porvoon pikkukoti kiinnostaa etenkin sijoittajia ja Porvoosta kakkoskotia itselleen etsiviä.

– Asunto sopii hyvin myös vakituiseksi asunnoksi. Myyjä on asunut siinä itse kaksi vuotta.

Talossa on kaksi parvea.

Koti laajenee seinien ulkopuolelle

Niukkoja neliöitä löytyy niin uudemmista asunnoista kuin vanhemmista omakotitaloista.

Suoranaista miniasuntobuumia tunnuttiin elävän muutama vuosi sitten, kun eri puolille Suomea rakentui totuttua ahtaampia koteja.

Blok-kiinteistönvälityksen markkinointijohtaja Olli Gunstin mukaan minitalojen suosion taustalla saattaa vaikuttaa murros asumiskulttuurissa.

– Jakamistalouden ja digitalisaation aikakaudella koti laajenee omien seinien ulkopuolelle. Kun asuinneliöitä ei enää tarvita yhtä paljon ja aiemmin kotona tehtyjä asioita pystyy sujuvammin tekemään yhteisissä tiloissa, neliöt painavat vaakakupissa vähemmän kuin aikaisemmin. Sijainti ja asumisen laatu korostuvat, Gunst kommentoi aiemmin.

Poimimme Etuovi- ja Oikotie-sivustoilta pikkukoteja ympäri Suomen:

Pikkukodit eivät ole aina vanhoja puutaloja. Vantaalla ennakkomarkkinoidaan tätä loft-tyylistä erillistaloa, jossa on neliöitä vain 28,9. Pyyntihinta on 239 000 euroa.

Tämä pieni 44 neliön ok-talo sijaitsee Forssassa.

Forssan pienessä omakotitalossa on 44 neliötä. Yksiön sisätiloissa on todellista mummonmökkitunnelmaa. Pyyntihinta on 69 000 euroa.

Hangon keskustassa kaupataan tätä pikkukotia, jossa on neliöitä 45. Hyväkuntoiseksi kuvailtu puutalo on rakennettu vuonna 1927. Pyyntihinta on 109 000 euroa.