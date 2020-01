Näin hoidat tulppaanit ja muut kevään suosikkikukat oikein ja nautit niistä pidempään

Kevät on täällä jo parin kuukauden kuluttua, joten nyt on aika muistella, miten suosikkikukkia hoidetaan oikein.

Keväisten kukkien ykkönen on monelle tietenkin tulppaani, joka hankitaan maljakkoon jo alkuvuodesta lähtien.

Tulppaani saa kestämään leikkokukkana pidempään, kun valitsee kaupassa tuoreen kimpun, leikkaa kotona tyveen parin sentin imupinnan ja asettelee kasvit maljakossa kylmään veteen. Tulppaanin elinikää pidentää myös se, että kukat vie yöksi viileään paikkaan, kuten parvekkeelle. Pakkaseen kukkia ei kuitenkaan saa laittaa.

Suomalaisten istutettavien kevätkukkien suosikkeja ovat tulppaanien lisäksi narsissit, krookukset ja orvokit. Asia käy ilmi Plantagenin tuoreesta trendikukkatutkimuksesta*.

Akaassa toimivan Huhtalan kukkakaupan yrittäjä Kati Lahtinen kertoo Ilta-Sanomille, että tulppaanien lisäksi myös narsisseja, orvokkeja ja krookuksia käytetään leikkokukkina. Niistä voi siis nauttia maljakossa, kunhan muistaa, että leikkokukat vaativat aina hoitoa, eivätkä ne koskaan ole kovinkaan pitkäikäisiä.

– Perussääntö on, että varteen leikataan hyvä imupinta ennen veteen laittamista. Raikas ja puhdas vesi on tietysti perusjuttu. Vesi kannattaa vaihtaa säännöllisesti, ettei siihen keräänny bakteereita.

Erityisesti sipulikukat, eli tulppaanit, narsissit ja krookukset, hyötyvät myös kylmähoidosta. Kukat kannattaa siis nostaa aika ajoin viileään, vaikkapa yöksi.

Narsissin kanssa kannattaa olla muita kukkia varovaisempi, sillä kukan varsista erittyvä lima voi tappaa muut kasvit.

Siksi narsissit tulisi valmistella leikkokukiksi erillisessä vesiastiassa leikkaamalla kasveihin viisto imupinta, antamalla sen olla erillisessä astiassa 4–5 tuntia tai yön yli, ja asettelemalla ne vasta sitten muiden kukkien kaveriksi.

Kevään suosikkikukista ensimmäisenä kauppaan tulevat tulppaanit, joita löytyy jo laaja-alaisesti kaupoista.

Seuraavana kauppoihin ilmestyvät narsissit ja krookukset.

Orvokit ovat sen sijaan jo selkeästi alkukesän kukkia. Kauppoihin ne tulevat vapun tietämillä.

– Ne ovat monelle ensimmäinen merkki, että kesä on tulossa, Lahtinen sanoo.

*Tulokset perustuvat Plantagenin joulukuussa 2019 teemään kuluttajatutkimukseen, johon osallistui edustava otos suomalaisia, 1 0005 vastaajaa. Tämän lisäksi Plantagen haastatteli useita kasvien, trendien ja sisustamisen asiantuntijoita Pohjoismaissa.

Yhä useampi haluaa kasvin, jolla on muukin tarkoitus kuin kauneus

Suomalaiset pitävät tärkeänä sitä, että kasvien kasvattamisella on jokin tarkoitus, käy ilmi Plantagenin trenditutkimuksesta.

Suomalaisten kiinnostus hyötykasvien viljelyyn on korkea, sillä joka toinen suomalainen on kiinnostunut kasvattamaan kasveja – naisista osuus on jopa 60 prosenttia. Kaikkein kiinnostuneimpia olivat lapsiperheet.

Plantagenin tuoreen trenditutkimuksen mukaan kasvien ei enää odoteta olevan pelkästään kauniita, vaan niistä tulisi myös saada jotain lisäarvoa tai hyötyä. Lisäarvo tai hyöty voi tarkoittaa vaikkapa yrttien ja muiden syötävien kasvien kasvattamista parvekkeella, terassilla tai puutarhassa.

Plantagenin trenditutkimuksessa kävi myös ilmi, että pienet viljelypalstat ja siirtolapuutarhat ovat suosittuja. 12 prosentilla vastaajista on sellainen, ja joka neljäs unelmoi omasta viljely- tai siirtolapuutarhapalstasta.

Lisäksi kuluttajat haluavat kasvattaa leikkokukkia omassa puutarhassa. Jopa 38 prosenttia vastaajista, joilla on käytettävissään puutarha, parveke tai terassi, antaa usein tai joskus itse kasvattamiaan kukkia tai kasveja lahjana. Kukkia halutaan myös poimia omaan kotiin maljakkoon.

– Kiinnostus niin kutsuttuja ”cutting gardens” -viljelmiä kohtaan kasvaa. Toisin sanoen halutaan poimia kukkia puutarhasta joko sisään kotiin tai lahjaksi muille. Se on monien romanttinen haave, ja puutarhoihin suunnitellaan yhä enemmän kauniita erivärisiä kukkapenkkejä, kertoo Plantagen Suomen aluemyyntipäällikkö Minna Inberg.