Linnunlaulu keskellä talvea ihmetyttää – asiantuntija kertoo syyn äänen taustalla

Miksi linnut laulavat keskellä talvea?

Tarkkakorvaiset ovat tänäkin talvena höristäneet korviaan ja kohdanneet kauniin äänen.

Sieltä täältä kuuluu tuttu ääni, joka on totuttu yhdistämään kevääseen.

Linnunlaulu keskellä pimeintä vuodenaikaa ihmetyttää. Eivätkö linnut laulakaan enää vain keväisin?

Birdlife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaan tuntee lintujen tavat. Mies ei ihmettele linnunlaulua keskellä talvea.

– Kun on lämmin talvi ja päivä on jo pidentynyt, linnut alkavat tulkita, että kevättä kohti mennään, Arkiomaa kertoo.

Linnunlauluun saattaa kuitenkin törmätä myös joulukuussa, kun päivä on lyhyimmillään. Lauha talvi voi sekoittaa lintujen käsitykset vuodenajasta.

– Ilmiö on voinut yleistyä hieman, mutta sitä on kyllä aina ollut, kun talvet ovat olleet lauhoja, Arkiomaa sanoo.

Talvinen linnunlaulu voi yllättää myös voimakkuudellaan. Linnut tuntuvat ääntelevän nyt lähes yhtä voimakkaasti kuin keväällä. Erityisesti äänessä tuntuvat olevan tiaiset, jotka talvehtivat Suomessa.

– Etenkin Etelä-Suomessa on nyt tavanomaista kuulla sini-, tali- ja kuusitiaisten laulua.

Vaikka lauha talvi on linnuille helpotus, piharuokintaa kannattaa jatkaa kevääseen asti.

Entäpä se laulu sitten? Mitä lintu haluaa sanoa?

Arkiomaan mukaan linnunlaulussa on loppupeleissä kysymys elämän jatkumisesta.

Laululla linnut varaavat reviirinsä, houkuttavat naaraita ja ilmoittavat muille, että olisi paras mennä muualle.

– Mitä aikaisemmin lintu pääsee varaamaan parhaat paikat, sitä paremmat edellytykset sillä on selviytyä, Arkiomaa muistuttaa.

Jatka ruokintaa kevääseen saakka

Viime päivien lauhat säät ovat Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersvedin mukaan linnuille ennen kaikkea helpotus.

Lintujen ruokailu on helpottunut, sillä niiden ei tarvitse kuluttaa kaikkea energiaansa pitääkseen itsensä lämpimänä. Lumettomassa Etelä-Suomessa myös ravinnonsaanti on ollut linnuille lumipeitteistä talvea helpompi.

Vaikka ravinnonsaanti on linnuille ollut etelässä helppoa, Jan Södersved suosittelee pihallaan lintuja ruokkivia jatkamaan piharuokintaa etelässä aina huhtikuun puolelle saakka ja pohjoisessa kesäkuullekin saakka.

Linnut tulevat mielellään tutuille, oppimilleen ruokintapaikoille.

– Kun on leudompaa, ruokintapaikoilla on hiljaisempaa, sillä osa ruoasta tulee luonnosta. Tuttu ruokintapaikka on kuitenkin helpoin paikka löytää ruokaa. Kun tulee jälleen kylmä jakso, on tärkeää, että lintu tuntee alueensa ja tietää, mistä ruokaa pääsee hakemaan.