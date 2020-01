Kati ei halunnut keittiön pöytätasoon saumoja – päätyi remontissa luovaan ratkaisuun

Kati päätti kokeilla vähän erilaista ratkaisua sijoitusasuntonsa keittiötasoille – ja yllättyi positiivisesti.

Kati on rakennusalan yrittäjä, jolle remontointi on suuri intohimo. Hän ei suostu kangistumaan kaavoihin ja toteuttaa myös sellaisia projekteja, jotka kuulostaisivat aluksi ihan pähkähulluilta.

Nainen kertoo Ilta-Sanomille tehneensä hiljattain keittiöremontin sijoitusasuntoonsa – eikä ihan minkä tahansa remontin.

– Keittiötasot valmistin itse erikoiskovasta kipsilevystä, ja pinnoitus tehtiin vesiohenteisella hartsilla. Sanon näitä tee-se-itse-kivitasoiksi, nainen kuvailee.

Esteettinen miinus epäilytti

Idea lähti Katin mukaan alun perin siitä, että keittiö oli itsessään varsin hankala suunniteltava.

– Yhtä seinää piti kasvattaa, jotta saataisiin riittävä määrä sähköä televisiolle sekä keittiöön. Tämä johti siihen, että ihan lopullisia millintarkkoja mittoja ei ollut saatavilla, hän kertoo.

Lisäksi oli selvää, että keittiöön tulisi kulma.

– Kulma taasen tarkoittaa aina pöytätasoon tulevaa saumaa. Se on ainakin omaan silmääni pieni esteettinen miinus.

Niinpä Kati rupesi pohtimaan, ottaisinko hän riskin tason kanssa, vai olisiko olemassa muita vaihtoehtoja.

– Olin muutama kuukausi aikaisemmin pinnoittanut kylpyhuoneen hartsilla ja tykkäsin tuotteesta todella. Siitä se ajatus sitten lähti jalostumaan, Katin kokeelliset remontit -blogia pitävä Kati kiteyttää.

Pinnoitetta.

Erikoiskovan kipsilevyn työstövaihetta.

Turvallinen ja kestävä valinta

Työmaalle saapui kipsilevyä, ja Kati pyysi samaan kuormaan kolme erikoiskovaa kipsilevyä.

– Kipsilevyllähän tehdään kaikenlaisia rakenteita, ja se kestää murtumatta – jopa lattiassa, hän mainitsee.

Koska kulmien kestävyys kuitenkin askarrutti, liimasi Kati alle alumiinilistaa.

– Hartsi on erittäin kova pinnoite ja kestää jopa ulkoportaissa ilman askelkulmalistaa. Luotinkin siihen, että se kestäisi myös sisällä keittiössä. Lisäksi hartsipinnoite on sisäilmasertifioitu, ekologinen, hygieeninen ja elintarviketurvallinen. Siksi koin, että se on turvallinen valinta keittiöön, hän perustelee valintaansa.

Hartsipinnoittetta maahantuovasta Belle Artista kerrotaan, että hartsipinnoitteita voi huoletta asentaa myös keittiön tasoille. Tuote on turvallinen myös asennusvaiheessa, yritys kertoo.

Elintarviketurvallinen tuote on myös sisäilmasertifioitu ja CE-merkitty. CE-merkintä on Tukesin mukaan merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.

Kati päätti kokeilla keittiöremontissa luovaa ratkaisua.

Kymmenen tunnin keikka

Kati myöntää, että kyseiseen projektiin sisältyi loppujen lopuksi paljon enemmän vaiheita kuin tavallisten tasojen asentamiseen.

– Mittasin ja leikkasin kipsilevyjä yhden illan. Seuraavana päivänä ruuvasin ne kiinni ja tein aukotukset altaalle ja induktioliedelle. Koska päätin kuitenkin laittaa kulmavahvistuksia, jouduin pinnoittamaan kipsilevyt ensin joustavalla saneerauslaastilla, Kati muistelee.

– Samalla nauhoitin saumat ja kittasin ruuvit piiloon. Siitä sitten lähdin tekemään hartsipinnoitusta, johon tulee pohjusteen jälkeen kaksi hartsikerrosta ja päälle suojakäsittely.

Itse remonttiin kului aikaa arviolta kymmenestä kahteentoista tuntiin, ja valmista tuli viikossa, sillä kuivumisajat piti ottaa huomioon.

– Ne eivät kuitenkaan haitanneet, sillä tein samalla muuta hommaa, kuten seinien maalailua ja tapetointia.

Tarkkaa summaa työlle Kati ei laskenut, mutta hän arvelee, että tarvikkeineen remontti jäi maksamaan viitisensataa euroa.

– Pinta-alaa tässä pienessä keittiössä on yllättävän paljon, koska saarekkeen tasot jatkuvat lattiaan asti. Lisäksi keittiön välitila tehtiin samalla tuotteella kattoon asti.

”Tässähän vain mielikuvitus on rajana”

Jos joku mielii kokeilla samaa temppua keittiölleen, neuvoo Kati kohtelemaan hartsitasoja samoin kuin kivitasoja.

– En siis ehkä kävelisi niiden päällä, hän tokaisee.

– Periaatteessa hartsi ja kipsi kestävät hyvin kuumaa, mutta senkin suhteen kannattaa totta kai käyttää omaa harkintaa. Eri materiaalit voivat elää lämmönvaihtelusta eri tavalla. Vedestä pinta ei ole moksiskaan, ja rasva ei suoja-aineen läpi imeydy. Tällaiseen monimuotoiseen keittiöön tämä menetelmä oli oikein hyvä ratkaisu.

Erityisesti Kati sanoo pitävänsä lopputuloksen ulkonäöstä ja ”tuntumasta”. Tässä väriksi valikoitui harmaa, mutta väri olisi hyvin voinut olla mikä muu tahansa, nainen painottaa.

– Pinta on saumaton ja kivan tuntuinen kädelle. Lisäksi tavallista ohuempi taso sopii tähän moderniin keittiöön hyvin.

Seuraavaksi Kati haluaisi kokeilla muurata ja pinnoittaa pienen altaan ulos.

– Tässähän vain mielikuvitus on rajana, ja ideoita syntyy matkan varrella lisää!

Oletko tehnyt onnistuneen remontin? Kerro tarinasi ja lähetä kuvat osoitteeseen maarit.rasi@iltasanomat.fi!