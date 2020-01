Kaiva tämä 2000-luvun taitteen suosikkikuppi esiin – hinta käytettynä on jo korkeampi kuin se oli uutena

Pölyttyykö kaapissasi tämä Stefan Lindforsin suunnittelema pitkäkorvainen, valkoinen kuppi? Sen arvo saattaa yllättää.

Yhä useampi haluaa valita kahvipöytäänsä kupit, joiden muotoilu kestää aikaa. Upouuden tusinatavaran sijaan trendivainuinen suomalainen hankkii nyt astiansa käytettynä. Ikisuosikkien ja keräilyharvinaisuuksien joukkoon on nyt nousemassa uusia tulokkaita.

Helsingin Sanomat uutisoi, että käytetyn designin kysyntä kasvaa tällä hetkellä huimaa vauhtia. Ilmiön ovat huomanneet myös uusia second hand -verkkopalveluita luoneet suomalaisyrittäjät.

Second hand -verkkopalvelu Francklyn kehittäneen Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski kertoo, että esimerkiksi jo tuotannosta poistetun Iittalan Ego-sarjan astiat myydään käsistä. Samalla niiden hinta käytettyinä kipuaa myös roimasti korkeammalle kuin astiat uutena maksoivat.

Tavanomaisesta poikkeava muotoilu kiinnostaa

Kiisken mukaan Ego-sarjan suosittu aamiaiskuppi ja lautanen maksoivat uutena yhteensä 30 euroa, mutta tällä hetkellä ne maksavat käytettyinä jo 40 euroa.

Suomalaiset ostavat astioita yhä enemmän käytettyinä. Yksi suosikeista on Ego-sarjan muki.

Suomalaiset haluavat nykypäivänä ryystää kahvinsa kunnon kokoisesta kupista. Kiiski kertoo, että Ego-sarjan halutuin astia onkin tällä hetkellä 0,4 litran kuppi. Kyseinen kuppi maksoi uutena 21,50 euroa, mutta nyt siitä saa pulittaa 25 euroa.

Tilanne on sikäli harvinainen, että Iittala lopetti Ego-sarjan tuotannon vasta muutama vuosi sitten. Stefan Lindforsin suunnittelema Ego-sarja tuli myyntiin vuonna 1998. Sarjan astioiden muotoilu on varsin erottuva, ja sen silmiinpistävä piirre on avoin kupinkorva.

– Ego on kyllä tavanomaisesta poikkeava kahviserviisi. Sen hankkii itselleen ennakkoluuloton kahvittelija, Kiiski sanoo.

”Kyllä kannattaa panna myyntiin”

Vastaavanlainen suosionnousu on nähty aiemmin esimerkiksi Arabian Valencia- ja Ruska-sarjojen astioilla, mutta näiden astiastojen tuotanto on lopetettu jo huomattavasti aiemmin kuin Egon.

– Jos Ego-kuppeja on joutokäytössä kotona, kyllä ne kannattaa panna myyntiin, Kiiski sanoo.

Ilta-Sanomat tiedusteli tilannetta myös huutokaupoista, joissa myydään paljon suomalaisia designastioita. Huutokaupoissa ei vielä ole huomattu Ego-sarjan kohdalla samanlaista hinnannousuilmiötä, sillä sarjan astioita tullaan tarjoamaan hyvin harvoin huutokauppoihin. Nähtävästi Ego on sen verran hiljattain poistunut tuotannosta, että huutokauppayleisö ei sitä vielä osaa etsiä.

– Tuntumani on, että Egon muotoilu on sellainen, että sen jälleenmyyntiarvo saattaisi hyvinkin lähteä nousemaan, Huutokauppa Helanderin johtava intendentti Hanne Siekkinen sanoo.

Tulevia suosikkeja?

Marimekon suositun Oiva-sarjan päärynäkuppi on jo poistunut tuotannosta.

Egon omaleimainen ilme ja isompaankin kouraan istuva malli on todennäköisesti syy sarjan suosioon. Muutkin verrattain uudet mutta jo tuotannosta poistuneet astiasarjat saattavat lähiaikoina nousta uusiksi suosikeiksi.

Kiiski povaa, että esimerkiksi Marimekon suositun Oiva-sarjan tuotannosta jo poistuneet kuppimallit saattavat päätyä joku päivä keräilyharvinaisuuksiksi.