Tässä ovat vuoden 2020 sisustustrendit: Tervetuloa värit ja kuivakukat!

Trendikäs sisustaa kotinsa nyt lämpimillä sävyillä, kaarevilla muodoilla ja kuivakukilla.

Vuosi on vaihtunut, ja uusi vuosi tarkoittaa lupauksia myös sisustusrintamalla.

Kotia on lupa sisustaa oman maun mukaan. Rinnakkain on monia eri vaihtoehtoja, eikä ehdottomuus ole enää in. Jos aiemmin kodit näyttivätkin samanlaisilta, nyt niitä sisustetaan luovasti, rajojakin rikkoen.

Vuoden 2020 avainsana on lämpö. Sitä luodaan sisustukseen muun muassa väreillä, tekstiileillä ja uusilla innostavilla muodoilla.

Sisustussuunnittelija Milla Alftan kertoo, miltä näyttävät ajankohtaiset sisustustrendit:

Sisustussuunnittelija Milla Alftanin mukaan sisustamisessa vuoden 2020 avainsana on lämpö.

Värit

Hyvästi harmaa ja valkoinen, tervetuloa värit! Värien paluusta sisustajien koteihin on puhuttu jo vuosia, mutta viime aikoina myös arat suomalaiset ovat alkaneet ottaa niitä omakseen.

– Aikakausi, jolloin kaikki oli harmaata ja valkoista alkaa onneksi olla takana, Alftan iloitsee.

Vuoden 2020 väritrendeissä näkyvät erityisesti lämpimät sävyt. Valkoinen on nyt luonnonvalkea, ruskea beige.

– Väreissä mennään kaikin puolin lämpimämpään suuntaan. Esimerkiksi okran sävyt ja oranssiin päin menevät sävyt ovat trendikkäitä. Myös persikka ja vaaleanpunainen, jotka ovat olleet pinnalla jo jonkin aikaa, ovat selkeästi esillä.

Väritrendeihin vaikuttavat myös vuoden värit. Niissä näkyvät tänä vuonna muun muassa klassinen sininen ja lempeä keltainen.

Tikkurilan vuoden väri on H300 Lemonade.

Alftanin mukaan maalipensseliin tarttuminen ja värikokeilut ovat helppoja tapoja ottaa uudet sisustustrendit omakseen. Sitä paitsi, jos kokeilu ei miellytä, voi aina maalata pinnan piiloon.

Muodot

Ikean ÄDELHET-kynttilänjaloissa näkyvät kaarevat muodot ja trendikkäät sävyparit vaaleanpunainen ja keltainen.

Pitkään paitsiossa olleet kaarimuodot ovat tulleet takaisin. Ja nyt niitä on kaikkialla: huonekaluissa, tilanjakosermeissä, ikkunoissa ja oviaukoissa.

Erikoiset muodot näkyvät myös matoissa.

Ne eivät ole välttämättä suorakaiteenmuotoisia, vaan vaikkapa hauskan kaarevia.

Tekstiilit

Helppo tapa vaihtaa kodin ilmettä on satsata tekstiileihin.

Kotiin saa nopeasti lämpöä vaihtamalla verhot tai maton. Samalla voi leikitellä mielenkiintoisilla kuvioilla ja yksityiskohdilla.

– Matot eivät ole enää yksivärisiä lankamattoja, vaan niissä on nyt kuvioita ja värejä. Art deco on trendikästä, Alftan vinkkaa.

Tekstiilien avulla kotia voi muuttaa myös vaivattomasti joko ylelliseen tai kotoisaan suuntaan. Ylellisyyttä hakeva voi valita verhoiksi pelkistetyn, mutta runsaan mallin. Kotoisan ystävä löytää inspiraatiota 70-luvun retrotyylistä, josta näkyy viitteitä eri valmistajilla.

– Marimekko ja Finlayson ovat jo tuoneet vanhoja kuoseja takaisin markkinoille.

Kuivakukat

Kuivakukat ovat jälleen trendikkäitä.

Viherkasvit pitävät yhä pintansa, mutta niiden rinnalle ovat nousseet 1980–1990-lukujen suosikit, kuivakukat.

Ne voi kerätä luonnosta vaikka itse. Samalla kotiinsa saa ajankohtaista okrankeltaista sävyä.

– Vaasiin voi laittaa vierekkäin korkeampia ja matalampia heiniä tai erilaisia oksia, Alftan sanoo.

Materiaalit

Kattoon panostetaan entistä enemmän. Panelointi tai puurimakatto tuovat kotiin lämpöä

Puupinnat ja paneelit ovat vuoden 2020 juttu. Seiniä listoitetaan mitä mielenkiintoisimmin tavoin, vaikkapa kuvioinneilla ja eri sävyillä.

Myös kattoon panostetaan entistä enemmän.

– Panelointi tai puurimakatto tuovat kotiin lämpöä. Katon voi myös tapetoida tai maalata eri sävyllä.