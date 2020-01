Värikäs koti on nyt trendikäs: 8 suomalaista esittelee kotinsa, jotka ovat kaikkea muuta kuin valkoisia

Värit tekevät kodista persoonallisen. Suomalaiset esittelevät upeat, värikkäät kotinsa.

Värit ovat olleet sisustusmaailmassa pitkään trendi, johon myös suomalaiset ovat pikkuhiljaa heräämässä.

Ilta-Sanomat ennusti vuoden 2019 alussa hyvästejä valkoisille kodeille.

Myös Helsingin Sanomat kertoi taannoin, että vuonna 2020 tyylitietoiset himoitsevat värejä.

– Aiemmin tavoitellusta valkoisesta ”blogikodista” on nyt tullut jopa kirosana, stylisti Anna Pirkola kommentoi Helsingin Sanomille.

Värien paluun sisustuskartalle huomaa myös kuvapalvelu Instagramissa. Kodeissa näkyy nyt runsaus, värit ja upea tunnelma.

Kysyimme sisustavilta suomalaista, miten he laittavat kotiaan, ja mitä värit heille merkitsevät.

8 suomalaiskotia, joissa väreillä on merkitystä:

Laura sisustaa kaupunkikotiaan pääasiassa kierrätetyillä kalusteilla ja vintage-esineillä. Sisustuksen punaisia lankoja ovat kestävyys, kotimainen design ja luonnonmateriaalit. Myös viherkasveilla on kotona tärkeä roolinsa.

Kaupunkikodin olohuoneessa on rinta rinnan klassikoita ja kirppislöytöjä.

– Kuvassa etualalla oleva rahi ja takana oleva kinuskin värinen sisustustyyny ovat Hakolan. Kirjava tyyny on Svaneforsin, jakkara Artekin ja sohva Kuusilinnan. Vanha hatturasia on ostettu kaverin äidiltä. Ylemmät vaneriaskit ovat Tapio Anttilan.

Sateenkaaria ja serpentiiniä -sisustusblogia kirjoittavalle Lauralle tulee erityisen paljon kyselyitä olohuoneen matosta.

– Sen olen löytänyt kirpputorilta 40 eurolla. Matto on nykyään meillä maalla keittiössä. Meillä tavarat seilaavat kotien välillä aina, kun kaipaamme näkymiin muutosta.

Koti, jonka väripilkku on keittiö

Värit näkyvät myös rohkeasti sisustavan Heidin kodin sisustuksessa. Viehtymys niihin näkyy erityisesti keittiössä, jossa vihreä, keltainen ja musta ovat sulassa sovussa.

Heidin mukaan värit tuovat elämään ihanaa energiaa, jolla on merkitystä etenkin tähän aikaan vuodesta.

Kodin sisustus on yhdistelmä harkintaa, sattumaa ja hyviä löytöjä.

– Suurin osa tavaroista on vanhoja, kirpparilta löydettyjä, saatuja tai itse tuunattuja. Niiden kautta olemme suunnitelleet kotiamme ja luoneet värimaailmaa.

Skandityyli yhdistyy bohoon

Pinossa-blogista tutun Essin kodin tyyli on sekoitus ”bohoa, vintagea ja skandia”.

Sisustaja suosii kotonaan kirpputorihankintoja ja tuunausta. Kotiin ostetaan harvoin mitään uutena.

– Sisustuksessa minulle tärkeintä on pehmeys ja kotoisuus, ja se näkyy murrettu väripalettina ja tekstiileinä. Trendit näkyvät sisustuksessa pieninä yksityiskohtina.

Koti, jonka valopilkku on keltainen väri

Annan vaaleassa rintamamiestalossa värejä, erityisesti keltaista, käytetään katseenvangitsijana siellä täällä.

– Sisustustyyliäni kuvailisin modernisti retroksi. Rakastan vanhoja huonekaluja ja kotimaista vintage-designia. Mitään sen kummempaa punaista lankaa ei meidän sisustuksessa ole, vaan yhdistelen omasta mielestäni kauniita asioita keskenään.

Lempiväriä kysyttäessä Anna ei aikaile.

– Keltainen väri antaa energiaa ja iloa sekä pitää sisustuksen sopivasti leikkisänä. Tähän kotiin sain toteutettua haaveeni keltaisesta jääkaapista, joka on meidän keittiön aurinko ja katseenvangitsija. Ja onhan meillä myös ruokailutilassa kauniit keltaiset pariovet.

Boheemi ja värikylläinen koti

Melanien värikylläinen koti on rennon boheemi.

– Rakastan luonnonmateriaaleja ja vahvoja värejä. Koluan mielelläni kirpputoreja, minkä vuoksi oikeastaan kaikki kodissamme on kierrätettyä.

Makuuhuoneen väripilkku

Sinin koti on hyvä esimerkki siitä, ettei värejä tarvitse käyttää kaikkialla. Koti on muuten vaalea, mutta makuuhuoneen värikäs katseenvangitsija on upea kukkatapetti.

Romanttinen ja rosoinen kaupunkikoti

Värit ovat näytelleet aina suurta roolia myös Tanjan elämässä. Perheen kaupunkikodissa kontrastit ovat isossa roolissa.

– Sekoitan uutta ja vanhaa, romanttista ja rosoista, eleganssia ja leikkisyyttä. Sisustaessani haen aina tiettyä tunnelmaa. Tärkeintä on kuitenkin kodikkuus ja toimivuus, Tanja kertoo.

Värejä siellä täällä

Ullan kodissa on rinta rinnan raikkaita värejä, vaaleita pintoja ja tehostevärejä. Lempisävyjä ovat violetti, turkoosi ja petrooli.

– Ainoa väri, josta en erityisemmin pidä, on ruskea. Se on puun väriä lukuun ottamatta tunkkainen.

Ulla kertoo ihailevansa myös valkoisia koteja, mutta omassa kodissa värit saavat olla esillä.

– Ne tulevat väkisinkin, sillä pidän värikkäistä esineistä, tapeteista ja niin edelleen.

Myös Ulla painottaa sisustuksessa ekologisuutta ja esineiden kestävyyttä.

– Yritän ensisijaisesti hyödyntää olemassa olevia kalusteita tai ostaa käytettyä. En myöskään vaihda sisustusta koskaan kerralla uusiksi, vaan muutokset tulevat pikkuhiljaa tarpeen mukaan.